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Автор Инна Новикова

Алексей Мухин: "Вирус вернулся, потому что мы разгильдяи"

Так ли все ужасно со второй волной коронавируса? Рассуждает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

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— Коронавирус — это и политика, и экономика, и культура, и наука, и все вместе… У нас две недели каникул, сейчас две недели дистанционки. Невозможно уже сказать, что все закрыли, все ездят по пропускам. Но ситуация существенно сложнее. Почитать Facebook — все болеют.

Facebook — это такая особая территория, которую нельзя считать показателем. Если мы придем в венерологический диспансер, вдруг выяснится — о, ужас, что очень многие болеют венерическими болезнями. Не хотел бы сравнивать, но Facebook — такая территория.

— Но тем не менее, 90% ковидных коек в стране заполнены, сегодня у нас 15 тысяч заболевших.

— Во-первых, ситуация такая: мы имеем опыт взаимодействия с этим вирусом, отлаженную систему и мобилизованные медицинские кадры. Подготовлены лучше, чем весной.

Я в свое время говорил, что первая волна — это проба вируса, знакомство с человеком. И волна вторая будет куда жестче, если человек будет говорить: ой, я хочу вернуться обратно в доковидную реальность, потреблять как я потреблял, чтобы деревья были большие и трава зеленее. Эта психология приведет к серьезной деформации.

Люди, расслабившись за лето, опять лицом к лицу столкнулись с вирусом, начинают жаловаться в Facebook. Но наши власти, ресурсы, профильные ведомства работают. Нужно пройти вторую волну достойно, осознавая, что вирус вернулся потому, что мы разгильдяи, решили, что летом надо отдохнуть. А в Китае и Японии, где дисциплина сильнее, этого не происходит.

— Все-таки за этот период вирус изучен, а вначале никто не знал, что с этим делать.

— Есть лекарства, есть две вакцины.

— Уже третья должна быть на подходе.

— В принципе я не вижу повода для паники. Страх — главный носитель вируса. Не надо бояться. Нужно спокойно исполнять предписания по санитарной дистанции, мыть чаще руки, ходить в маске, чтобы не подвергать опасности других здоровых людей.

В кои-то веки спокойные выборы

— Еще Ибн Сина по поводу чумы говорил, что самое опасное — это страх и паника. Дай Бог, чтобы мы все это преодолели… Возвращаемся к политике. Таджикистан — замечательная теплая страна. Прошли выборы президента — результат 90% явка составила процентов 85. Нормальная схема для азиатских стран?

— Нормальная для восточных монархий. Это и залог стабильности политической системы, в том числе для воздействия извне.

Основных видов такого воздействия два, кредитно-финансовая политика (инструменты МВФ и Всемирный банк), а также политическое давление. Азиатские страны перед внешнеполитическим давлением оказались весьма устойчивы, но не смогли устоять перед кредитно-финансовым. И сейчас они раздираемы несколькими центрами влияния. Я имею в виду Россия, Китай, отчасти Евросоюз и США. Два последних предпочитают давление со стороны НКО и элиты, у которой собственность и активы за рубежом.

Кстати, я ни разу не слышал о скандалах, которые были бы связаны с зарубежной собственностью представителей таджикского истеблишмента. Это делает страну менее уязвимой, чем, скажем, Казахстан, потому что дети казахской элиты проживают либо в Европе, либо в США, либо в России.

Речь идет о ханствах, которые сейчас имеют даже европейскую оболочку, но тем не менее пассионарность, этот самый степной дух, остается. В Киргизии вот раз в пять лет решают проблему ханов самым радикальным образом.

— Меняют власть.

— У Таджикистана более спокойная история в этой связи.

С 92-го года Эмомали Рахмон исполняет обязанности и имеет довольно взвешенные отношения с соседними странами, в первую очередь с Россией. И обратите внимание: на территории страны находится российская военная база. Поэтому все так спокойно.

— И огромное количество граждан Таджикистана прекрасно работают в России, имея все возможности оформиться официально. Кстати, киргизский паспорт и таджикский паспорт — это такие выгодные вещи на территории постсоветского пространства для того, чтобы нормально себя чувствовать в России.

— Мне вообще иногда кажется, что Таджикистан толком не выходил из Советского Союза.

— Они бы и не выходили, если бы можно было. На самом деле и Украина-то на том этапе тоже не выходила бы.

— Она на этом и сломалась. Вышла из СССР, и все пошло наперекосяк.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев

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Темы таджикистан коронавирус алексей мухин
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