Максим Сурайкин: "Нобелевскую премию мира должны присудить Брежневу"

Как компартия собирается бороться за власть, какие есть технологии для организации прозрачных выборов и почему Леонид Брежнев заслужил Нобелевскую премию, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой председатель партии "Коммунисты России" Максим Александрович Сурайкин.

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О политических планах

— Лидер КПРФ очень нервно относится к вам, доходит до личных оскорблений. В этой ситуации, наверное, сложно говорить об объединении. Они считают, что есть КПРФ, а все остальные пытаются им помешать?

— Конечно, пока есть это руководящее звено в лице Геннадия Андреевича и его ближайшего окружения, мы с трудом можем объединиться. Они фактически превратили КПРФ из мощной в 90-е годы компартии в инструмент:

собственного финансового обеспечения,

трудоустройства,

получения огромных ресурсов.

Но если эта плеяда уйдет, то мы найдем с КПРФ общий язык на основе общих политических взглядов, все-таки настоящие коммунисты там есть, особенно на уровне первичных региональных организаций. Скажем, некоторые компартии считают себя святее Папы Римского в вопросах марксизма-ленинизма, единственными борцами за права трудящихся, поэтому считают нас оппортунистами из-за того, что мы активно участвуем в выборных кампаниях. Хотя выборы для нас — только инструмент информационной борьбы, донесения точки зрения до наших сторонников, организации трудящихся.

Будем надеяться, что с годами мы все-таки найдем общий язык. Либо какая-то из компартий станет доминирующей и победит наконец в борьбе за власть в России.

— Вы планируете попасть в Госдуму. Через год будут выборы. У вас есть программа, которая позволит вам победить и оказаться в парламенте?

— Программа есть, безусловно. У нас есть огромный опыт, определенные ресурсы. Их недостаточно, чтобы взять большинство в Госдуме, но попытаемся на первом этапе получить хотя бы думскую трибуну. 100 лет назад в царской Госдуме было всего 4 большевика. Они оказывали давление на власть больше, чем почти вся Госдума. Мы идем большевистским путем. Поэтому задача на первом этапе — получить фракцию в Госдуме, на втором этапе — добиться большинства в Госдуме, и, используя все ресурсы партии, победить на выборах президента Российской Федерации и начать социалистическую модернизацию:

возвращение экономики на социалистические рельсы,

демонтаж всех капиталистических институтов,

полная национализация недродобывающих предприятий,

возвращение бесплатных медицины, образования, жилья.

О поправках в Конституцию

— Как вы оцениваете поправки в Конституцию, которые касаются выборов: трехдневное голосование, работа наблюдателей? Насколько этот процесс прозрачен?

— Мы в этом году активно участвовали в региональных выборных кампаниях в единый день голосования. За этот тур у нас 250 депутатов разного уровня избрано по всей стране.

На самом деле не 3-дневное голосование, а 10-дневное. За 3 дня можно просто прийти проголосовать, а за 10 дней можно прийти, написать заявление и тоже проголосовать. Это усложнило процесс, потому что такого количества наблюдателей нет ни у кого, кроме государственной системы и партии власти, а им наблюдать не надо, потому что они сами все это сделали. Тем не менее есть механизмы для борьбы.

Мы разрабатываем систему "Электронный наблюдатель" — это видеокамеры с возможностью передачи по Wi-Fi и записи видео в течение 10 дней, чтобы можно было ставить стационарные точки наблюдения.

Все зависит от настроя народа. Члены избирательных комиссий — это тоже граждане России, преимущественно:

врачи,

учителя,

соцработники.

Если они будут вставать на позицию честных выборов, то фальсификации будут невозможны. Тем более если активно бороться. Мы постоянно пытаемся поймать за руку фальсификаторов, подаем в суды, в следственные комитеты. В том году в Республике Коми нам удалось в четырех округах поймать их за руку, и по итогам нашей бурной деятельности председатели комиссий, секретари были осуждены. Правда, на условные сроки, но это хороший сигнал для других работников избирательной системы, что фальсифицировать нельзя. Поэтому есть надежда на честные выборы. Иногда они бывают.

О Нобелевской премии

— Вы предлагаете нобелевскому комитету изменить правила и выдвигать не только тех, кто жив, но и тех, кто ушел. Вы выдвигаете Леонида Ильича Брежнева. Вспоминаешь, кто у нас был награжден нобелевской премией. Сложная тема. Тем не менее для вас Леонид Ильич Брежнев — это идеал руководителя страны, человек, который создал самое эффективное, процветающее общество?

— Давайте будем корректными. Основу этого общества сначала создал Владимир Ильич Ленин, потом — Иосиф Виссарионович Сталин. Когда принял систему товарищ Брежнев, интенсивно работал, период его правления охаивали (мол, застой), но на самом деле это был период устойчивого развития.

Тогда решилось огромное количество социальных проблем. Порядка 280 миллионов советских граждан получили жилье, была выстроена система здравоохранения на новой основе, советское производство и так далее.

Сотни миллионов граждан России и Советского Союза с уважением относятся к Брежневу и его эпохе. Поэтому мы считаем, что увековечивание его памяти как государственного советского деятеля имеет целесообразность: правильно помнить героев, которые служили народу.

А по поводу Нобелевского комитета, действительно последние десятилетия уже в анекдот начало превращаться их принятие решений, когда они наградили того же Обаму как борца за мир.

— Я тоже вспомнила. Светлана Алексиевич — "великий" писатель, да? Или Боб Дилан.

— Да, это просто удивительно. Поэтому мы, естественно, отметили, что если они хотят стать нормальным Нобелевским комитетом (ведь у них в документах написано стремиться к гуманизму, поощрять научных деятелей), то присудить премию в борьбе за мир они должны были в первую очередь Брежневу.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова