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Автор Инна Новикова

Максим Сурайкин: до уровня СССР не смогла подняться ни одна страна

Почему в России так много коммунистических партий и взаимодействуют ли они между собой, а также какой на самом деле была жизнь в Советском Союзе, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой председатель партии "Коммунисты России" Максим Александрович Сурайкин.

Советский рай

— Максим Александрович, в России 22 коммунистических партии. Коммунистические идеи в нашем обществе настолько популярны?

— Да, верно. Но коммунистическая раздробленность, многопартийность — это беда. Наша партия выступает за то, чтобы объединиться в единую компартию, чтобы собрать в едином кулаке все силы коммунистов. Думаю, 50-60% граждан в России имеют коммунистические, социалистические взгляды. Каждый образованный человек понимает, что социалистическая система экономики позволяет человеку жить гораздо лучше. Мы все помним, как в советское время были:

  • бесплатная медицина,
  • бесплатное образование,
  • обеспеченная старость,
  • бесплатное жилье.

До такого уровня социальной обеспеченности не дошла ни одна капиталистическая страна. Посмотрите в США на негритянские нищие кварталы, плохо организованную медицину и так далее. Простые люди понимают, что если бы сейчас сохранился Советский Союз и социалистическая система, они бы жили на порядок лучше.

— С другой стороны, в Советском Союзе наказывались попытки заработать больше. Эта уравниловка немного напрягала.

— Это либеральные байки. Были жесткие нормы по соблюдению нагрузки на человека, чтобы следить за его здоровьем и нормальной жизнью, поэтому не позволяли на трех работах работать. Но заработать в Советском Союзе можно было всегда. Хорошо получала профессура, хорошо зарабатывали на Севере. Хочешь заработать — езжай на Север, на добычу нефти. Люди привозили десятки тысяч советских рублей. Зарплата советского профессора была 500-800 рублей.

Но государство следило за тем, чтобы на самую минимальную зарплату (70 рублей у уборщицы) люди достойно жили. Даже на стипендию в 43 рубля.

Люди жили прекрасно. Тебе дается бесплатное жилье и достойная пенсия, тебя бесплатно лечат, поэтому уровень жизни был запредельно высокий с социальной точки зрения. Другой вопрос, что были изъяны: что-то не позволяли, что-то неправильно было организовано.

Советский Союз считал, что лучше не платить пособие по безработице, а создавать искусственные рабочие места, которые не нужны в экономике. Пусть человек хоть чем-то занимается, чем просто получает пособие, и у него развивается негативная склонность к тунеядству.

В странах шведского социализма даже безработные, получающие очень хорошие пособия, просят давать разрешение работать бесплатно. Потому что человек так устроен, что если он ничего не делает, то начинает сходить с ума. Поэтому социальная защита, система экономики в Советском Союзе работала во имя человека и с каждым годом решала все больше социальных проблем. Мы это потеряли, к сожалению.

— Люди воспринимали как должное то хорошее, что было. И были крайне недовольны негативными вещами. Когда люди начали протесты в 90-е годы, они думали, что все хорошее останется, а плохое уйдет. А в итоге получилось совсем не так.

— Да, это было заблуждение, которое антисоветские западные силы внедряли в сознание советских людей методами информационной войны. Когда Горбачев начал перестройку и убрал цензуру в СМИ, появились фонды Сороса, и мы из всех газет начали узнавать, какая ужасная была советская власть, что мы ничего делать не умеем, а стоит только от нее избавиться, заживем как в американском раю, что тоже была ложью — как про рай, так и про то, что заживем. К сожалению, советский народ обманулся.

Коммунисты объединяются

— Максим Александрович, как 22 ваших партии взаимодействуют? Почему они коммунистические?

— Потому что в стране много коммунистов, они объединяются в коммунистические партии. Многопартийность образовалась исторически. Мы все немного по-разному смотрим на развитие событий и форму борьбы.

Официально зарегистрированы как российские политические партии и могут участвовать в выборных кампаниях только две компартии:

  • КПРФ,
  • "Коммунисты России".

Мы все взаимодействуем. Есть взаимные претензии, иногда бывают конфликты. Но мы часто совместно проводим демонстрации, митинги.

Мы как коммунисты ставим одну задачу — это приход к власти коммунистической партии и возрождение Советского Союза, всех советских завоеваний.

Мы по-разному этого добиваемся. Кто-то считает, что нужно заниматься только митингами и забастовками, кто-то считает, что нужно участвовать в выборах. Наша партия считает, что все формы борьбы надо использовать, в том числе парламентскую трибуну. У нас 75 региональных отделений, в шести регионах России у нас фракции, порядка 500 депутатов разного уровня в половине субъектов страны.

Мы начинали с нуля. Не удалось в 2016 году пройти 5%-ный барьер на выборах в Госдуму. Но мы стали пятой партией в стране, то есть первой в рейтинге сразу после тех, кто вошел в Госдуму. По официальным данным, за нас проголосовали 1 миллион 200 тысяч избирателей.

Если бы чудо случилось и наши партии объединились в единую компартию, победа была бы не за горами.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы коммунизм распад ссср инна новикова максим сурайкин возрождение ссср
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