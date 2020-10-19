Психиатр Файнзильберг: психопатия Соколова не поддается коррекции

О психологических портретах историка Олега Соколова и его кумира — императора Наполеона, а также о том, почему было сложно поставить диагноз Соколову, рассказал ведущему "Правды.ру" Игорю Буккеру врач-психиатр, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Павлович Файнзильберг.

Отражение Наполеона

— Владимир Павлович, историк Олег Соколов в ноябре прошлого года убил и расчленил свою любовницу, аспирантку. Вердикт пока не вынесен. А можно ли сделать психологический портрет подобных людей?

— Можно сделать психологический портрет любого человека, любого преступника, любого убийцы. Высококвалифицированный психиатр из Ростовского мединститута Александр Олимпиевич Бухановский нарисовал психологический портрет Чикатило. И по нему Чикатило арестовали. Потому что до этого его арестовывали 3 раза и 3 раза отпускали за неимением доказательств. Точный психологический портрет помог задержать одного из крупнейших преступников XX века.

Что касается Олега Соколова, то его психологический портрет абсолютно ясен. Это психопатизированный человек, с заострением личностных черт. Поясню. Каждый из нас имеет какие-то особенности личности.

Как правило, во второй половине жизни происходит заострение личностных черт: они выходят на первый план и гиперболизируются.

То есть если человек был в юности аккуратным, педантичным, то в зрелом возрасте он становится чересчур аккуратным, мелочным, это доходит до патологических симптомов. Соколов — психопат, который не только внушил себе, что он самый крупный специалист по наполеоновской Франции, но и чуть ли не отождествлял себя с Наполеоном. Он устраивал представления в духе того времени и всегда брал себе главную роль, имитировал Наполеона:

прическа,

жесты,

требовал обращения "сир".

Он потерял грань между реальностью и событиями того века. Он пытался вести себя по отношению к женщинам как император, повелитель, но при этом у него были не совсем адекватные отношения с собственной семьей. А со своими возлюбленными (которые были всегда из числа его студенток, потому что составляли ореол его славы как специалиста, преклонялись перед его знанием той эпохи) старался соблюдать детали, совпадавшие с тем веком.

Это не могло не привести к трагедии, были уже звоночки, когда на одном из представлений был эпизод с переломом ног у лошадей и когда из-за его ошибки потерпело крушение судно и даже погиб человек.

При этом сочувствия, помощи тем людям, которые пострадали, семье того погибшего, у него не было. Он себя считал выше окружающих. Они были у него в подчинении.

— Вы давали комментарий сразу после того, как это прогремело не только на всю нашу страну, но и зарубежная пресса об этом писала, поскольку он человек известный, в Почетном легионе. Сейчас появляются новые сведения. Как они вписываются в портрет Соколова? Например, одна девушка призналась, что он ее тоже истязал.

— Я читал отчеты о фактах, которые она рассказывала. Она даже в связи с его угрозами была вынуждена уехать за рубеж. Это вписывается в структуру его личности, когда он не терпел никаких пререканий, сопротивления. Он вел себя не только как император, но и как повелитель душ, особенно это касалось студенток, которые:

зависели от него как от преподавателя,

романтизировали его образ.

Человек представляет прошлую эпоху, причем популярную, красивую. Балы, сборы, даже демонстративные войны, которые Наполеон выигрывал, пока не замахнулся на Россию. Девушки переносили на Соколова восхищение, которое до сих пор вызывает личность Наполеона.

Мне как психиатру понятно, что Наполеон страдал биполярным расстройством, у него были маниакальные состояния, когда он спал по 3-4 часа, был чрезвычайно активным.

Люди в маниакальном состоянии преображаются внешне, они выглядят модно, очень активны, являются лидерами, увлекают за собой людей. Все это было свойственно Наполеону. Люди воспринимали его как яркую личность, императора, шли за ним. Это происходит до сих пор. Особенно те, кто увлекается той эпохой в историческом плане, как научной работой. В психологии это называется "перенос". То есть чувства, которые они испытывали к Наполеону, переносили на Соколова как носителя субкультуры.

— Именно Наполеон так сильно мог повлиять? А если бы это была другая личность? Или тут первичен сам Соколов?

— Первичен сам Соколов, потому что именно он выбрал себе кумиром Наполеона. Такие типы характера, как Соколов, всегда ищут кумира, в лучах славы которого могут блистать. То есть они ему подражают и таким образом популярность как бы переходит на них. Вместо Наполеона мог быть другой известный типаж.

— Если бы он выбрал Яна Гуса, взошел бы на костер? Или выбрал бы Джона Кеннеди и был бы убит?

— На костер он бы не взошел, потому что бережет свою жизнь. Мы это видели, когда он появился в зале суда в каске, бронежилете. Игра, что он хочет покончить самоубийством, была демонстрацией на публику. По поводу Кеннеди, он, благодаря своему изворотливому мозгу, придумал бы что-нибудь в последний момент, чтобы спастись.

Коррекции не поддается

— Для судебного психиатра он представляет большой интерес, потому что психопат и несет ответственность за содеянное. Самое интересное — это переход границы между игрой и реальной жизнью и отсутствие эмоций. Ее родителям осознавать, что он сделал с их дочерью, я думаю, неописуемо тяжело. При этом в его обращениях к ним не прозвучало искреннего:

раскаяния,

соболезнования,

желания хоть как-то облегчить их страдания.

Он был рационален. Меня как психиатра его рациональность и эмоциональная холодность первое время чрезвычайно смущали: нет ли шизофрении, которая 15-20 лет вяло прогрессировала? В это укладывается издевательство над девушками, которые были в него влюблены. Но впоследствии его поведение изменило мою точку зрения. Я беседовал с опытными психиатрами, чтобы узнать, совпадает ли мое мнение с мнением моих учителей и коллег.

Мы пришли к выводу, что он сознавал, что делает. Он психически не болен.

— На следующий день, когда труп лежал за закрытой дверью, Соколов принимал гостей. Как психиатрия это объясняет?

— Я как раз об этом говорил на американском телевидении. Вызывало напряжение то, насколько он эмоционально холоден. Он 10 часов назад убил свою подругу, молодую красивую девушку. Мало того, что он ее застрелил, он пошел в магазин, купил ножовку и хладнокровно расчленил ее тело, спрятал, а потом накрыл стол и имитировал прием в духе французской знати, с канделябрами. Это напрягало психиатров в плане шизофренической измененности. Но последующие события с написанием книги и писем показали, что ум его больше рациональный, чем выхолощенный эмоционально. То есть он знает, что делает, чтобы выиграть, получить какие-то дивиденды.

Это совершенно не укладывается в клинику даже негативной симптоматики шизофрении, а говорит о том, что он тяжелейший ядерный психопат, то есть не будет поддаваться ни психотерапевтической, ни медикаментозной коррекции.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовила Марина Севастьянова