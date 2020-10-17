Высшая школа попала под "колпак" прокуратуры

Фимиам так называемой суверенной демократии изумляет своим изящным проникновением во все сферы общественной жизни. Идеологическая интубация начинается с детского сада, школы и уже закрепилась в высших учебных заведениях.

Прокурорский список

Межрегиональный профсоюз работников высшей школы "Университетская солидарность" поделился с массмедиа любопытным документом. Речь идет о приказе ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Владимира Мау № 02-808 от 14 октября 2020 года.

Любопытен не сам приказ, а приложение к нему — письмо Никулинской межрайонной прокуратуры Западного административного округа города Москвы от 4 октября 2020 года №7-8-2020, в котором сообщается о проверке учебного заведения по поручению городской прокуратуры. Прокуроры проверят:

лицензии;

аккредитации;

факты сотрудничества с иностранными НКО;

сведения о студентах, участвующих в акциях протеста и критикующих действующую власть.

Прокуратура требует уведомлять правоохранительные органы о всевозможной крамоле, которая не вписывается в пенитенциарные рамки суверенной демократии:

о мероприятиях, направленных на "формирование общественного мнения о необходимости смены власти в России";

о наличии случаев участия в мероприятиях, "направленных на формирование и развитие в молодежной среде навыков "гражданского протеста",… обучении их приемам политической борьбы и организации массовых публичных мероприятий, способам защиты своих прав в случае задержания правоохранительными органами в ходе таких мероприятий";

о статьях, обзорах, научных исследованиях, которые "дискредитируют руководство страны и проводимую им внутреннюю и внешнюю политику", содержат "тенденциозные оценки социально-экономического развития России";

об участии "в мероприятиях по подбору одаренной и перспективной российской молодежи с целью дальнейшего приглашения на учебу в зарубежные высшие учебные заведения либо трудоустройства в иностранные компании".

Смысловой лабиринт

Возможно, власти решили, что стоит избавить граждан России от излишеств юридической грамотности при общении с правоохранителями. Ну чтобы лишний раз не качали права, случись вдруг события, похожие на белорусские. Чтобы покорно принимали побои в автозаках во имя добра и стабильности.

Обучение в зарубежных вузах всегда считалось важнейшей составляющей не только в деле интеграции российского научного сообщества в мировую научную мысль, но и реальной пользой для отечественной высшей школы. Такие обмены спасают науку от вырождения, но, видимо, не во время движения по "особому пути".

Представители профсоюза "Университетская солидарность" обратили внимание на один из любопытных пунктов прокурорского письма:

"Еще прокуратура просит рапортовать о мероприятиях, где озвучиваются предложения по совершенствованию и оптимизации работы органов государственной власти и местного самоуправления — это характеризуется как "вмешательство во внутренние дела РФ".

Получается, что любые предложения по повышению эффективности государственного управления, по реформированию структуры власти — крамола. А тогда в чем смысл создания и финансирования множества институтов, в том числе и РАНХиГС? Рассылали бы директивы из администрации президента — и ну их всех этих новаторов!

Тезис о вроде как преступных призывах к смене власти, как ни крути, нивелирует саму суть демократических выборов, которые и предусматривают возможность политического трансфера. С одной стороны, это хорошо, что правящая политическая элита стала отходить от лицемерия и открыто заявлять, что преследует инакомыслие в стране, с другой — это не сулит ничего доброго русской государственности. Это на своем опыте проверили:

и царь Николай II;

и временное правительство;

и политбюро ЦК КПСС.

Профсоюз негодует

Межрегиональный профсоюз работников высшей школы "Университетская солидарность" негодует и резюмирует:

"По мнению прокуратуры, подготовка наблюдателей на выборы, инициативы по изменению законодательства, продвижение демократических и либеральных ценностей — это действия, которые должны вызывать подозрение у университетского начальства. Мы наблюдаем то, что прокуратура пытается заставить вузы доносить на собственных студентов и сотрудников. То есть фактически подталкивают вузы к превышению их полномочий и наделяют не свойственными функциями карательных органов. Этот документ — образец нагнетания ксенофобии и алармистских настроений, фактически призыв к противодействию международным академическим связям".

На сколько статей УК РФ нарвется профсоюз — покажет время. Да и до вмешательства экспертов ОЗХО все-таки не дойдет. Это профессиональное сообщество не так известно, чтобы критически качнуть пресловутую "лодку" и спровоцировать фатальную эпидемию морской болезни.

Признаки гуманизма все-таки отчасти сохраняются и в парадигме суверенной демократии. Примерно как и в соседней Белоруссии, нынешние власти которой по своей приверженности идеалам правового государства вполне соответствуют уровню своих российских коллег.

Так, говоря о протестах в стране, глава антикоррупционного управления МВД Белоруссии Николай Карпенков порассуждал о гуманизме:

"Мы, конечно же, гуманно применим оружие к ним (к протестующим — ред.), в том числе и огнестрельное".

Правда, высокопоставленный белорусский чиновник уточнил, что в случае, если протестующие будут оказывать активное сопротивление и у кого-то из манифестантов заметят холодное оружие или его подобие.

Сам же тезис о гуманном применении огнестрельного оружия звучит эпохально. Так же ласково, как и отечественный термин "суверенная демократия". Эта формулировка благозвучно камуфлирует мутацию демократии в авторитаризм с постепенным трансформированием в классический тоталитаризм, знакомый старшим поколениям не понаслышке.

Хотелось бы отмахнуться от тяжких дум и предположений. Правда, все чаще обращает на себя внимание ощущение когнитивного диссонанса, когда, к примеру, читаешь вот такие прокурорские письма и сверяешься с Конституцией Российской Федерации. Может быть, жить станет проще, когда прокуроры начнут контролировать и походы в уборную, а в стране и вовсе запретят думать.