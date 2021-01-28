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Автор Игорь Буккер

Как? Зачем? и Почему? Сложные вопросы — простые ответы

Общество » Отдых

Почему жалюзи в самолёте должны быть подняты при посадке и взлёте? Почему так трудно прихлопнуть муху? Что нужно наливать в первую очередь: молоко или чай? Простые ответы на самые распространенные вопросы.

Как? Зачем? и Почему? Сложные вопросы — простые ответы

Почему пуговицы на мужских костюмах расположены справа, а на женских — слева?

Поскольку ранее состоятельным женщинам помогали одеваться горничные, поэтому размещение пуговиц слева позволяло правшам использовать доминирующую руку. Мужчины одевались без помощи камердинеров, поэтому им так было гораздо удобнее.

Почему так трудно прихлопнуть муху?

Камеры для высокоскоростной киносъёмки показывают, как ведут себя мухи в течение одной десятой доли секунды после удара мухобойки. За это время их крошечные мозги вырабатывают способы бегства от опасности. Поскольку мы не в состоянии превзойти муху в скорости, но можем опередить ее, выработав тактику, чтобы предугадать, куда она может полететь.

Наиболее нелепые опечатки в истории книгопечатания?

В издании Библии 1631 года на английском языке седьмая заповедь гласила: "Совершай прелюбодеяние" — "Thou shalt commit adultery.'

В годы правления И. В. Сталина вышла газета, в передовице которой якобы вместо "ИстОрическая речь товарища Сталина" черным по белому было напечатано "ИстерИческая речь товарища Сталина". Судьба редактора и наборщика неизвестна. Возможно, это анекдот.

В 1962 году ошибка в программном коде беспилотного космического корабля НАСА "Маринер-1", когда пропущенный дефис стоил НАСА через пять минут после взлета по сегодняшним расценкам более 115 миллионов фунтов стерлингов.

Солнце издает шум?

Производимые ядерными реакциями внутри этого гигантского раскаленного шара звуки, настолько громкие, что мы могли бы оглохнуть, если бы их услышали. К счастью, космос — это вакуум, в котором нет места для передачи звука.

Почему при взлете и посадке у самолета должны быть подняты жалюзи?

В чрезвычайной ситуации экипаж самолета стремится эвакуировать пассажиров менее чем за 90 секунд. Открытые жалюзи позволяют глазам приспособиться к естественному освещению снаружи. Вашим глазам потребуется несколько минут на адаптацию, чтобы привыкнуть к перемене освещения.

Англичане ломают голову: сначала наливать молоко или чай

По мнению Британского института стандартов, сначала нужно плеснуть в чашку молока, а потом заварить в ней пакетик чая, однако далеко не все британцы с этим согласны. В исследовании 2002 года утверждалось, что капля холодного молока, добавленная в горячий чай, может испортить вкус.

12 января 1946 года в еженедельной газете London Evening Standard было опубликовано эссе "Чашка отменного чая" — A Nice Cup Of Tea. Его автор Джордж Оруэлл настаивал на том, чтобы сначала заварить чаек, а уже потом добавить нужное количество молочка, но прежде всего, советовал:

"Чай должен быть индийским или цейлонским. Китайский чай обладает достоинствами, которыми по нынешним временам нельзя пренебрегать, — он дешев, и его можно пить без молока, но он недостаточно бодрит. От китайского чая не почувствуешь себя умнее, отважнее либо просто оптимистичнее".

Могут ли животные быть донорами?

Королевский ветеринарный колледж в Лондоне ежегодно проводит около 600 переливаний крови домашним животным. Существуют банки крови для домашних животных. У разных рыб разные типы крови, поэтому, например, нельзя влить кровь форели золотой рыбке. Кровь птиц взаимозаменяема, поэтому теоретически крохотная малиновка может стать донором для великана страуса.

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Куратор: Наталия Красовская
Темы чай наса мухи досуг молоко солнце вопросы и ответы
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