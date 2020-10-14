Большинство россиян - против тунеядцев

Большинство россиян считают трудовую деятельность нужным обязательным условием существования — об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".

Исследование показало, что нежелание работать считают общественно приемлемым поведением менее трети россиян.

В основном превалирует мнение, что трудоспособные граждане должны обязательно работать. Причем россияне не готовы отказываться от своей работы при появлении избытка денег, который позволяет отказаться от наемного труда.

По мнению аналитиков, подобным образом проявляется наследие советского времени, когда работа была обязательной.

В итоге:

64% россиян считают, что все трудоспособные люди должны работать.

31% респондентов считают, что в отсутствии работы нет ничего плохого.

Вопрос "Если бы вы имели достаточно денег, чтобы вообще не работать, вы бросили бы работу или нет?" показал, что только 17% распрощались бы со своей работой.

Большую роль в этом играет тот факт, нравится работа или нет. Доля граждан, которым нравится их работа, постоянно увеличивается и составляет сегодня 48%. Не нравится нынешняя работа лишь 8% россиян.

Сегодня при выборе профессии и будущей работы 47% россиян предпочитают выбирать ту профессию, которая обеспечивает достойный доход, этот фактор приоритетнее удовольствия от работы.

Примерно столько же россиян (46%) придерживаются противоположного мнения, то есть ставят на первое место привлекательность работы, а не величину заработка.

По мнению основателя сервиса Superjob Алексея Захарова, такой подход обусловлен тем, что "во времена СССР тунеядство было недопустимым по закону. И эти представления во многом сохранились сегодня и в России. При этом в некоторых других странах отношение к работе совершенно иное".

Так же рассуждает в основном старшее поколение, отмечает Марк Гойхман, главный аналитик компании "ТелеТрейд". Он добавил, что "постоянная работа — традиционно установившаяся и социально поощряемая ценность, привычная для мировосприятия большинства россиян".

Любопытно, что лояльность к неработающим повышается вместе с уровнем образования и квалификации граждан.

Со своей стороны, доцент Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец добавила, что молодые люди менее привязываются к рабочему месту, они более мобильны и больше внимания уделяют балансу работы и личной жизни.

К тому же, некоторые исследования показывают потерю интереса к построению карьеры, хотя многие не мыслят себя вне коллектива, где важно общение, поддержание причастности и статуса.

Как напомнил основатель мебельной компании "Форт" Александр Синеркин, "без работы человек деградирует. Правда, в случае однообразной работы человек теряет в среднем до 2% интеллектуальных способностей".

А зависимость от нелюбимой работы говорит лишь о слабоволии и нежелании добиваться настоящей стабильности, подытожил эксперт.

Добавим, что власти России в последние годы обсуждают введение налога на безработных — чтобы заставить граждан работать официально. Первым шагом стало введение налога для самозанятых граждан в 2019–2020 годах в 23 регионах России.