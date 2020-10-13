Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Наталия Красовская

Человек против чат-бота: еще одна грань информационных войн

Искусственный интеллект, по оценкам экспертов, может вдвое увеличить объем мировой экономики в следующие 10 лет. Однако, к сожалению, активно его используют не только в бизнесе, но и для информационной агрессии в сети в рамках социально-политического инжиниринга. Как отличить живого "тролля" в соцсетях от чат-бата и что с этим делать дальше — рассказывает политический психолог, кандидат психологических наук Наталия Красовская.

Человек против чат-бота: еще одна грань информационных войн

— Сегодня в разработку технологий на основе искусственного интеллекта вкладываются миллиарды долларов, и довольно значительная доля этого финансирования идет со стороны государства. Причем в первую очередь, конечно, госсектор интересуется возможностями ИИ в сфере нацбезопаности в целом и кибербезопаности в частности. Национальные стратегии развития искусственного интеллекта разработали уже более 30 стран. Можете доступно объяснить нашим читателям, с чего начался этот скачок интереса и что рассчитывают получить правительства стран в итоге?

— Действительно, сегодня искусственный интеллект — это очевидный мировой тренд в развитии технологий. Наиболее плотно ИИ сейчас используется в финансовом секторе. Благодаря возможности обрабатывать огромный объем данных и анализировать информацию, ИИ с успехом используют для расследования мошенничества, проверки документов на ошибки, прогнозирования развития рынков и т. д.

Например, Россия входит в Топ-5 стран мира, которые пользуются ИИ для установления платежеспособности клиента. ИИ может проанализировать соцсети клиента: определить, примерную стоимость предметов, запечатленных на выложенных в общий доступ фото, посчитать как часто клиент ездит в отпуск, какие покупки совершает — и дать заключение о его примерных тратах и благонадежности.

Плюс — автоматизированная служба поддержки клиентов, с которой сталкивался каждый из нас, кто звонил хоть раз в службу поддержки или пользовался банковским приложением на смартфоне. Государство также не отстает от бизнес-сегмента в этом аспекте — сегодня, если вы звоните в любое госучреждение, то скорее всего сталкиваетесь с "виртуальным помощником". И только если вы не находите ответа в предложенном перечне, вас переключают на живого человека. По некоторым данным, мировой рынок чат-ботов и виртуальных ассистентов каждый год увеличивается примерно на треть, в прошлом году он составил около двух миллиардов долларов.

Важно также понимать, что государство задействует возможности искусственного интеллекта и в процессе обеспечения кибербезопасности. Тем не менее существующие сегодня модели и алгоритмы при всем умении обрабатывать информацию, крайне ограничены в способности делать выводы. ИИ сегодня — продвинутый, высокотехнологичный, но всего лишь инструмент, которым должен работать человек. И все усилия государств сейчас направлены на совершенствование этого инструмента.

— Давайте подробнее остановимся на вопросах безопасности в киберпространстве. У этого термина — в глобальном аспекте — сегодня нет какого общепринятого определения. Что подразумеваете вы, когда упоминаете кибербезопасность?

— Не секрет, что многие технологии подвигающие человека на приобретение товара или услуги, которые сейчас широко используются рекламщиками и маркетологами, изначально разрабатывались как средства манипуляции человеческим сознанием в военных целях.

Бот-чаты, которые сегодня повсеместно внедряются бизнесом и госучреждениями для выстраивания коммуникации с клиентами, так же имеют свою "темную" сторону. Они весьма успешно используются в рамках социально-политический инжиниринга. Другими словами, их успешно используют агенты влияния для формирования нужных другой стороне общественных мнений и побуждения к совершению поступков, направленных на дестабилизацию внутри политической ситуации в стране, попавшей в поле интересов агрессора.

Приведу интересный факт. В прошлом году американский президент Дональд Трамп подписал указ, призванный вдвое ускорить реализацию проектов в области искусственного интеллекта. А на следующий день Министерство обороны США опубликовало свою стратегию развития ИИ, в том числе на базе специального Объединённого центра искусственного интеллекта (JAIC), бюджет которого только в 2019 году составлял 90 млн долларов. В то же время Россия, по данным аналитиков, инвестировала в развитие ИИ 172,5 млн долларов, доля государственного финансирования составила всего 6% — т. е. немногим более 10 млн долларов. Другими словами, государственные вложения США только в один проект оказались в 9 раз больше, чем траты России на всю сферу. Наверное, неслучайно в глазах экспертов, Америка заслужила репутацию государства, ведущего крайне агрессивную политику в информационном пространстве.

— Можете привести примеры, когда искусственный интеллект использовался для совершения информационных атак?

— Думаю, что такие примеры может привести каждый пользователь социальных сетей — из собственного опыта. Например, недавние событие в Белоруссии сопровождались огромным количеством разной степени цензурности дискуссий в интернет-пространстве.

  • С одной стороны, живое общение и обсуждение самых актуальных вопросов — это как раз то, ради чего соцсети и создавались.
  • Но с другой, такая свобода одновременно является и слабостью, которую стороны успешно используют для дезинформации и пропаганды в ходе информационных войн.

В 2017 году Facebook впервые признал тот факт, что "различные "неправительственные агенты", а также властные структуры используют соцсеть для влияния на умы пользователей". Facebook начал блокировать неподтвержденные аккаунты: только за 2019 год они удалили из сети 6,6 млрд поддельных учётных записей. Но принципиально это ничего не меняет. Если в 2015 году меньше 7% аккаунтов были признаны фейками или дубликатами, то в прошлом году таких аккаунтов было уже 16%.

Ничего не мешает агентам влияния заводить новые аккаунты взамен удаленных, привязывать к "левым", т. е. обезличенным сим-картам и с помощью запрограммированных ботов оставлять соответствующие комментарии под постами на "горячие" темы, вызывать ссоры, переводить беседу в нужное русло, уводить от изначальной темы или просто сеять раздор.

Еще одна задача ботов в соцсетях и мессенджерах — распространение фейков. С этим также столкнулся практически каждый россиянин, у которого есть смартфон, в период самоизоляции в начале года. И думаю, еще не раз столкнется, пока тема коронавируса будет актуальной.

И все это совсем не безобидно. Например, власти уже нескольких стран обвиняют Facebook и Google в том, что их алгоритмы позволили третьим странам влиять на выбор граждан во время выборных кампаний кампаний и референдумов.

— Пытаются ли разработчики соцсетей и мессенджеров как-то устранить выявленную брешь в безопасности, оградить пользователей от негативного влияния?

— Попытки регулирования использования искусственного интеллекта в последнее время предпринимаются во многих странах. Если брать Россию, что с этого сентября у нас начали действовать два ГОСТа для ИИ, которые Росстандарт утвердил в прошлом году. А сейчас Росстандарт рассматривает план разработки стандартов в области искусственного интеллекта на 2021-2025 годы.

Но очевидно, что на текущий момент защита пользователей соцсетей находится в руках самих пользователей.

— Как же обычному пользователю определить: кто оставил негативный комментарий к его посту — человек или запрограммированный бот? И что ему делать, чтобы не попасть под бот-атаку?

— Давайте начнем с того, что большинство пользователей соцетей в погоне за социальным одобрением зачастую делает репосты по каким-то актуальным темам, поданных в скандальном или шокирующем ключе, не проверяя подлинность изложенной информации… чем уже играет на руку агентам влияния и попадается на удочку ботам, которые и разносят подобные фейки по сети. Отсюда первое правило: не уверен — не репость.

Далее — многим людям нравится видеть большое количество комментариев, под своими постами или теми же свежерепостнутыми фейками. Но посмотрите внимательно, кто и что пишет. Много "людей", которых вы видите первый раз в жизни, сами аккаунты заведены недавно, а комменты, с них оставленные, поданы в самой хамской манере — скорее всего с вами общается бот. Кстати, бывает еще вариант, что вас внезапно подписывают на какие-то сомнительные группы — это повод сразу забанить подписавшего вас "друга", велика вероятность, что сделал это ИИ.

В целом мой совет — относится к своему аккаунту в соцсетях, как к дому: не тащить непонятный мусор, который вполне может оказаться токсичным, и регулярно убираться, удаляя из друзей сомнительные аккаунты, словно выметаете из углов паутину вместе с пауками.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы соцсети чат-боты психология искусственный интеллект
Новости Все >
Под Калининградом мужчина повесил собаку на глазах у детей
В Ростове полицейские пресекли работу подпольного казино
Шойгу заявил, что армии нужны транспортные самолёты
В Уганде одноклубники убили футболиста из-за ошибки в матче
В Самаре помощница прокурора напала на пенсионерку
В Зеленодольске школьница скончалась после попытки суицида
В Архангельске пожарный автомобиль насмерть сбил ребёнка
Оленевод пострадал от нападения медведя и три дня ждал помощи
В Воронеже в гипермаркете умер подросток
ЦБ попросили объяснить, зачем нужен цифровой рубль
Последние материалы
В Ростове полицейские пресекли работу подпольного казино
Шойгу заявил, что армии нужны транспортные самолёты
В Уганде одноклубники убили футболиста из-за ошибки в матче
Человек против чат-бота: еще одна грань информационных войн
В Самаре помощница прокурора напала на пенсионерку
В Зеленодольске школьница скончалась после попытки суицида
В Архангельске пожарный автомобиль насмерть сбил ребёнка
Оленевод пострадал от нападения медведя и три дня ждал помощи
В Воронеже в гипермаркете умер подросток
ЦБ попросили объяснить, зачем нужен цифровой рубль
Популярное
Российский шоу-бизнес
Лолита Милявская выступила в Крокус Сити Холе в "костюме Евы"

Сольное выступление Лолиты посетили тысячи поклонников эпатажной певицы.

Лолита Милявская выступила в Крокус Сити Холе в "костюме Евы"
Петра Порошенко выписали из больницы
Новости Украины
Петра Порошенко выписали из больницы
Новости Украины
Экс-директор "Нафтогаза": Путин - страшный человек, который всё знает
Российский шоу-бизнес
Вера Брежнева напугала поклонников, снявшись без макияжа
Наталия Красовская Человек против чат-бота: еще одна грань информационных войн Наталия Красовская Конрад Ренкас В Польше разрушено старообрядческое кладбище Конрад Ренкас Василий Амирджанов В Белоруссии начался диалог строгого режима Василий Амирджанов
Комментарии
США учат бороться с ростом влияния России
США учат бороться с ростом влияния России
Лавров призвал перестать ориентироваться на Евросоюз
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Борьба за стабильность обернулась охотой на граждан
Полицейские продолжают поиск стрелка из Нижегородской области
Неуместная откровенность: в "ЕР" хотят снять депутата с поста за "хамство"
При Сталине такое было: в России предлагают ввести налог на бездетность
США учат бороться с ростом влияния России
При Сталине такое было: в России предлагают ввести налог на бездетность
При Сталине такое было: в России предлагают ввести налог на бездетность
Были ли америк﻿анцы на Луне — рассказал сотрудник РАН
Полицейские продолжают поиск стрелка из Нижегородской области
Петра Порошенко выписали из больницы
Карабахская проблема: причины, итоги, перспективы
Война в Нагорном Карабахе ведётся по-современному
Вклад Пашиняна в новую войну
Вклад Пашиняна в новую войну
Вклад Пашиняна в новую войну
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников