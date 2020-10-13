Александру Бастрыкину сообщили "фейк" о коррупции в ТГМУ

В СМИ появилась информация о пикете "студентов-индусов" перед зданиями СК, Минобрнауки и посольства Индии. В вузе полагают, что фактическим бенефициаром акции является ректор тверского медуниверситета "в изгнании" Леся Чичановская, а лица, принимавшие участие в пикетах, не имеют к вузу никакого отношения. В официальном заявлении ТГМУ сказано: никаких предпосылок для конфликтных ситуаций между университетом и обучающимися нет.

Информация о пикете появилась на сайте Следственного комитета РФ. Сообщается о том, что студенты-индусы из Тверского государственного медуниверситета хотят обратить внимание на проблему "коррупционной составляющей при поступлении иностранных студентов в ТГМУ, которая тянулась более 15 лет". Неизвестные просят проверить деятельность бывшего ректора ТГМУ Михаила Калинкина и действующего и. о. ректора Алексея Давыдова при заключении договоров со студентами и взять это дело на контроль. Александр Бастрыкин дал указание руководству СУ СК России по Тверской области доложить о проведенных следственных мероприятиях по данному делу и затребовал его материалы для изучения в центральном аппарате СК.

Спустя сутки Тверской ГМУ опубликовал официальный ответ, в котором университет отрицает участие своих студентов в каких-либо акциях протеста.

"Вуз имеет значительный опыт работы с иностранными обучающимися. Сотни выпускников Тверского ГМУ успешно работают за рубежом. В 2019–2020 учебном году в Тверском ГМУ обучались 455 студентов из Индии", — сообщается на сайте ТГМУ.

Информация о явно скоординированных действиях неизвестных лиц, называющих себя "студентами-индусами из ТГМУ", вызвала в вузе удивление. Более того, возникло сомнение, а являются ли вообще эти лица студентами ТГМУ?

"Наши студенты к этому отношение не имеют. Во всяком случае, ни сотрудники вуза, ни наши индийские студенты не признают в тех людях, которые на фотографиях, наших студентов. Мы предполагали, что это, могут быть, те студенты, которые раньше выступали с видеообращением. Более 60 студентов по настоянию ректора, которая сейчас отстранена, перешли с трехсторонних контрактов на двухсторонние, без рекрутинговой компании. Мы предполагали, возможно, что это они. Мы пригласили студентов к себе. Они ничего не знали об этих пикетах. У них есть подтверждение, что они находились в Твери, они живут в общежитии, ходят на занятия. И они не могут быть одновременно на занятиях, и в Москве, на пикете. Иными словами, ни мы, ни наши индийские студенты в этих личностях своих не признаем", — пояснил Pravda. ru проректор по международному сотрудничеству ТГМУ Алексей Сергеев.

Другой собеседник Pravda. ru вообще предположил, что участники пикетов — это не имеющие к вузу отношения жители ближнего зарубежья, которым заплатили за участие в акции.

Напомним, конфликт в вузе возник после того, как Леся Чичановская и ее доверенные сотрудники начали проводить встречи со студентами и настаивать на заключении двухсторонних договоров между ТГМУ и индийскими студентами взамен трехсторонних, с участием индийской рекрутинговой фирмы. Следуя логике "главное ввязаться в бой, а там посмотрим", вуз пригласил для учебы 100 абитуриентов из Индии, но по какой-то причине на учебу их не принял. ТГМУ потерял внебюджетные поступления в размере 180 млн рублей, а студенты отправились на учебу в другие медицинские вузы. В декабре 2019 года по инициативе администрации вуза с нарушением законодательства с трехсторонних на двусторонние договоры были переведены свыше 60 индийских студентов. На данное нарушение закона в июле отреагировала прокуратура Центрального района города Твери своим представлением от 24.08.2020 года. В представлении говорится, что вуз под руководством Чичановской нарушил законодательство РФ, в частности, 273-ФЗ "Об образовании в РФ", 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан на территории РФ".

"Чичановскую предупреждали, но она осознанно нарушила законодательство, преследуя свои цели", — комментирует на условиях анонимности сотрудник вуза.

Об истинных целях Леси Чичановской можно только предполагать. Однако, бизнес-схема, которую она пыталась реализовать до возбуждения в отношении нее уголовного дела, позволит исключить рекрутинговую фирму и привлечь для этой работы своих доверенных лиц. Как уже сообщалось в СМИ, глава индийской фирмы обращался с заявлением в тверские УФСБ, СУ СК и прокуратуру, обвинив Чичановскую и её супруга — предпринимателя Александра Самухина в организованном вымогательстве денег за право продолжать деятельность по набору иностранных граждан для обучения в университете. Чичановская уполномочила вести переговоры, касающиеся набора иностранных студентов в 2019 году, своего мужа Александра Самухина, предпринимателя и землевладельца, в недавнем прошлом — председателя общественного совета СУ СК по Тверской области. Самухин, как отмечается в заявлении, пытался вымогать взятку у руководства компании. После отказа индийских предпринимателей "сотрудничать" с Самухиным, набор индийских студентов в университет по линии фирмы был полностью заблокирован, а студентов начали склонять к переходу на двусторонние контракты. Затем уголовное дело было возбуждено в отношении самих индийских предпринимателей. Как настаивают адвокаты индийской стороны, дело является сфабрикованным, инспирированным Александром Самухиным, имеющим связи в следственных органах и огромное финансовое состояние.

Можно предположить, что некие лица под видом "борьбы с коррупцией" решили "в тёмную" использовать главу СК России Александра Бастрыкина, подключив ведомство для разрешения бизнес-споров, и разыграв спектакль с участием подставных актеров. Как уточнили в вузе, поводов для претензий со стороны индийских студентов нет, и быть не может.

"Вуз выполняет все взятые на себя обязательства, независимо от того, учатся студенты в вузе по двустороннему договору, или по трехстороннему. Часть студентов поменяли договор, что вызвало определенные трудности у вуза и самих студентов. Потому что рекрутинговая компания — это гарантия медицинского обеспечения студентов. Любой поликлинический прием, любая госпитализация, любая помощь в экстренном случае по доставке домой в Индию, это все на плечах этой фирмы. Забота о молодых студентах, встреча в аэропорту, размещение, теплые вещи, миграционный учет и многое другое — не проблема, когда у вуза есть такой партнер. Это и гарантия своевременной оплаты за обучение, потому что студенты часто говорят, что у них трудности с деньгами. В связи с коронавирусом произошел мировой экономический кризис, у их родителей тоже может быть недостаточно средств. Рекрутинговая компания в трудных ситуациях фактически кредитует студентов, а затем осуществляет взаиморасчеты на индийской земле. Что касается оплаты за учебу — то стоимость фиксированная, она установлена вузом для российских обучающихся и иностранцев, которых учат на русском языке, а также тех, кто обучается на английском языке. И мы за каждого студента получаем оплату по фиксированному договору, независимо от того, включена в него рекрутинговая фирма, или нет. Иными словами, высказывания неизвестных лиц о том, что вуз чуть ли не кратно увеличивал цены для иностранных студентов — не соответствует действительности", — пояснил Pravda. ru Алексей Сергеев.

По информации нашего издания, 7 октября Лесе Чичановской было предъявлено обвинение ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Дело скоро будет передано в суд. Ей грозит до 6 лет лишения свободы. Возможно, "пикеты индийских студентов" были инициированы с целью оказания давления на правосудие.