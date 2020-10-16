Как Кио спас Гитлера от смерти

Ирландец, живший в Германии в начале 1900-х годов, спас юного Адольфа Гитлера от неминуемой смерти, потенциально изменив весь ход истории.

Как ирландский авантюрист познакомился с Гитлером

Майкл Кио (Michael Keogh) из ирландского графства Карлоу 16-летним оболтусом покинул родину и принимал участие в многочисленных конфликтах по всему свету. В 1907 году он присоединился к нью-йоркской группе Ирландского республиканского братства, но осознав, что сражается на стороне американцев против мексиканских бандитов в Техасе, получив также ранение в живот, вернулся в Ирландию.

В 1913 году Майкл вступил в ряды Королевского ирландского полка британской армии, но за частое выражение крайних республиканских взглядов вскоре оказался перед военным трибуналом и месяц просидел в тюрьме. Снова оказавшись в рядах британской армии, он угодил в лагерь для военнопленных.

Когда разразилась Первая мировая война, британский дипломат и деятель ирландского национально-освободительного движения Роджер Кейсмент (Roger Casement) попросил своих немецких коллег оказать ирландским инсургентам помощь оружием и военными советниками, а взамен обещал поднять восстание в тылу британцев. Майкл возглавил новую ирландскую бригаду, но сэр Кейсмент был повешен, а Кио перебежал к кайзеровской армии.

Награжденный медалями за храбрость как британцами, так и немцами, ирландец познакомился с ефрейтором Адольфом Гитлером.

Чудесное спасение фюрера

В разоренной войной Германии эмигрант примкнул к одному из фрайкоров (Freikorps) — полувоенному патриотическому "добровольческому корпусу", который безжалостно разгромил Баварскую советскую Республику в 1919 году. Именно в Мюнхене, после подавления коммунистического путча, Кио встретился с Гитлером во второй раз.

Ирландец пребывал в казарме, когда две сотни солдат в ответ на антиреволюционные призывы двоих бесшабашных агитаторов уже приготовились было проткнуть их штыками, и тогда Кио произвел предупредительные выстрелы в воздух, чтобы разогнать бунтовщиков. Присмотревшись, Кио узнал в одном из избитых и окровавленных незнакомцев знакомого ему ефрейтора.

"Подоспей мы минутой позже, Гитлер либо получил бы еще несколько ударов ногами по своим застарелым ранам, либо его бы пристрелили — что бы ни произошло, если бы мы не вмешались, он бы помер", — вспоминал впоследствии Кио.

В конце 1919 года спаситель будущего фюрера ненадолго вернулся на родину, чтобы стать под знамена Майкла Коллинза (Michael Collins) в войне за независимость Ирландии, а после того, как конфликт между Британией и Ирландией завершился заключением пакта, в 1929 году вновь приехал в Германию, где устроился на работу инженером.

Спаситель Гитлера боялся за свою шкуру

Ранним утром 30 июня 1934 года, в "Ночь длинных ножей" (Nacht der langen Messer), Гитлер лично арестовал главу штурмовиков Эрнста Рёма (Ernst Röhm), также некогда спасшего ему жизнь, и распорядился ликвидировать его. Кио испугался за свою жену-немку и рожденных от нее детей. Может быть, спасенный им 15 лет назад человек позабыл о том, что он тогда сделал.

В Ирландии его пообещали устроить на работу, но обещания не сдержали, и скиталец почувствовал себя обманутым государством. Кио вел дневник, который неожиданно исчез за пару дней до его смерти в 1964 году. Однако в 2008 году в архивах университетского колледжа Дублина эти бумаги обнаружил его внук Кевин.

Наследники Кио издали его дневник в 2010 году, а спустя год в эфире впервые прозвучал документальный рассказ о спасшем Гитлера ирландце.