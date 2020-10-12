Россия сегодня не может похвастаться большим количеством союзников в мире — да и друзья у нас флот, армия и РВСН. А вот прямыми врагами страны объявляли себя уже многие государства, да и россияне многие страны считают врагами.
В этой связи интернет-социологи провели опрос, проясняющий положение вещей в 2020 году.
На вопрос, "какие государства наиболее враждебны для России" ответили около 5000 респондентов.
Выяснилось, что наиболее агрессивными врагами читатели воспринимают США — им отведено первое место в рейтинге врагом с показателем 49%.
Справедливости ради, в США в общем думают примерно также. Тут не так давно отличился кандидат в президенты от демократов Джо Байден, заявивший, что Россия является "противником", Китай — "конкурентом"
Отвечая на вопрос ведущего на таун-холле, видит ли он Россию как "врага" (enemy), Байден ответил, что видит Россию как "противника" (opponent — можно также перевести как "соперника", "оппонента").
Байден высказал мнение, что главная цель президента России Владимира Путина — разрушить НАТО, чтобы тем самым изменить стратегическую ситуацию в Европе и перестать опасаться сдерживания со стороны Североатлантического союза.
На просьбу охарактеризовать Китай, Байден употребил другое словосочетание — он назвал КНР "серьёзным конкурентом" США, указав на необходимость укрепить связи с союзниками Вашингтона в Азии.
Впрочем, на США итоги опроса не заканчиваются.
Они таковы:
Кстати, по последним данным белорусские власти "в ужасе от того, что они вырастили навязыванием бело-красно-белых орнаментов и вышиванок", пишут в телеграм-канале "Бульба престолов: Biohazard".
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