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Автор Александр Шторм

Опубликован список стран-врагов по мнению россиян

Россия сегодня не может похвастаться большим количеством союзников в мире — да и друзья у нас флот, армия и РВСН. А вот прямыми врагами страны объявляли себя уже многие государства, да и россияне многие страны считают врагами.

Опубликован список стран-врагов по мнению россиян

В этой связи интернет-социологи провели опрос, проясняющий положение вещей в 2020 году.

На вопрос, "какие государства наиболее враждебны для России" ответили около 5000 респондентов.

Выяснилось, что наиболее агрессивными врагами читатели воспринимают США — им отведено первое место в рейтинге врагом с показателем 49%.

Справедливости ради, в США в общем думают примерно также. Тут не так давно отличился кандидат в президенты от демократов Джо Байден, заявивший, что Россия является "противником", Китай — "конкурентом"

Отвечая на вопрос ведущего на таун-холле, видит ли он Россию как "врага" (enemy), Байден ответил, что видит Россию как "противника" (opponent — можно также перевести как "соперника", "оппонента").

Байден высказал мнение, что главная цель президента России Владимира Путина — разрушить НАТО, чтобы тем самым изменить стратегическую ситуацию в Европе и перестать опасаться сдерживания со стороны Североатлантического союза.

На просьбу охарактеризовать Китай, Байден употребил другое словосочетание — он назвал КНР "серьёзным конкурентом" США, указав на необходимость укрепить связи с союзниками Вашингтона в Азии.

Впрочем, на США итоги опроса не заканчиваются.

Они таковы:

  • Польша с 47%,
  • Великобритания с 46%
  • современная Украина с 43%. за страны Прибалтики проголосовали 40% опрошенных
  • Турция оказалась врагом с приличным показателем в 28%.
  • Грузия и Китай (13% и 9% соответственно) находятся на уровне враждебности в восприятии россиян примерно на одном уровне.
  • Россияне почти не видят Германию как врага, таковой ее назвали всего 4% респондентов.
  • Замыкает список Белоруссия с 1% голосов.

Кстати, по последним данным белорусские власти "в ужасе от того, что они вырастили навязыванием бело-красно-белых орнаментов и вышиванок", пишут в телеграм-канале "Бульба престолов: Biohazard".

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