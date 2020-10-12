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Автор Конрад Ренкас

В Польше разрушено старообрядческое кладбище

Где бы они ни жили, старообрядцы вызывают только уважение и симпатию как богобоязненные, честные, заслуживающие доверия люди. Столетия назад Польша приветствовала беженцев от небрежных реформ Московской Православной церкви — и всегда должна гордиться тем, что она стала родиной для следующих поколений верующих. Конечно, история не была благосклонна к общине, которая поселилась на территории нынешней северо-восточной Польши, менялись границы, население мигрировало. Однако осталось культурное наследие старообрядцев, а также есть их могилы. И именно эти могилы некоторые хотят сегодня разрушить под узурпированным величием польского государства.

В Польше разрушено старообрядческое кладбище

Барбекю и пиво на кладбище

На старообрядческом кладбище в селе Белогоры Сувальского района насчитывается не менее 400 могил. Территория внесена в реестр памятников, но после продажи частному инвестору и последующей передачи в собственность несколько недель назад на ней начались строительные работы. Место решили приспособить под площадку для отдыха. Район красивый, рядом с озером, с хорошим подъездом. Итак, какая проблема для нескольких экскаваторов выкопать эти несколько груд старых костей…

Кощунство и осквернение человеческих останков не укладываются в польские традиции. Верховный совет старообрядцев в Польше был уведомлен, отреагировали и потомки жителей города Бялобжеги, которые сейчас живут в Литве.

Однако несмотря на формальный запрет на продолжение работ, кладбище все равно было разрушено. Поэтому старообрядцы начали стихийные смены 24/7, чтобы тяжелая техника не попала на охраняемую территорию. Стоит отметить, что помимо инвестора большим сторонником превращения некрополя в площадку для барбекю является мэр местной коммуны Гибы Роберт Багинский, который настаивает на том, что "если бы там было кладбище — там были бы кресты" (наверное, правильно, католические?!) и "кости точно были подброшены" (конечно, у каждого старообрядца в рюкзаке есть куча останков прадедов, которые можно разбросать по привлекательным строительным площадкам).

Зло во имя денег

Благодаря резонансу в СМИ (в чем большая заслуга пресс-секретаря старообрядцев, журналистки Александры Поповой), не только прокуратура, но и Совместная комиссия правительства, национальных и этнических меньшинств и провинциального консерватора памятников занялись этим вопросом. Необходимо не только приостановить работы, но и полностью запретить строительство на старообрядческом кладбище,  привести территорию в первоначальное состояние — в частности, создать условия для достойного захоронения человеческих останков, выступающих как строительный мусор.

Нынешние владельцы участка уверяют в своей невежественности — "мы не знали, что покупаем кладбище", повторяют они. Ха, но почему выкопанные части человеческих ног и позвоночника не могли быть подсказкой? Более того, с сентября все заинтересованные стороны видели карты, планы и документы, подтверждающие правовой статус разрушенной территории. К сожалению, как всегда, решили все деньги — потому что верующие и старообрядческая церковь в Польше попросту бедны. У них было предложение: "хотите спасти могилы бабушек и дедушек — платите!" Можно ли это назвать иначе как подлостью?

Поклоняться Богу или Мамоне?

В Сувалкском районе около двадцати старообрядческих некрополей. Местное польское католическое население уважает их и искренне помогает охранять памятные места. К сожалению, многие старые кладбища находятся в плачевном состоянии, а старообрядческая община постепенно исчезает с карты Польши. Тем не менее она все еще существует! Обязанность всех поляков, независимо от религии, защищать это наследие.

Как православный поляк, журналист, бывший чиновник местного самоуправления — я видел много разрушенных некрополей, мне приходилось сталкиваться с бессердечием, безбожием, культом денег, поклонением новым дорогам и барбекю вместо кладбищ. Пусть хотя бы Бялобжеги будут спасены. Я взываю к России о помощи!

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Темы польша памятники старообрядчество
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