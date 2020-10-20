Достижения и ошибки Брежнева

Что хорошего было в брежневском социализме? Был ли Брежнев писателем и теоретиком марксизма-ленинизма? Чем уникальны Ленин и Сталин? Какие фатальные ошибки допустило брежневское руководство? На эти и другие вопросы ответил российский историк, советник ректора МПГУ Евгений Спицын.

Читайте начало интервью: Брежневский застой или апогей социализма?

— Евгений Юрьевич, Издательство политической литературы выпустило аж девять томов Брежнева "Ленинским курсом". Хотя уже тогда втихаря говорили, что в марксизме-ленинизме он не сильно разбирался. Насколько это верно?

— Он действительно не разбирался в теории марксизма-ленинизма. Он никогда и не претендовал на это. Более того, он всем спичрайтерам и помощникам говорил, когда они работали над теми или иными докладами, чтобы они попроще писали, потому что не надо людей смешить, все же понимают, что он не сильно разбирается в этих материях.

К сожалению, все, кто работал с Брежневым — те же Арбатов, Бовин, оказались предателями, я считаю. Они потом написали такие гадости про Леонида Ильича. Я Арбатову об этом прямо сказал, когда прочитал его мемуары.

Я позвонил ему и сказал: "Георгий Аркадьевич, как же тебе не стыдно? Тебя сделал человеком именно Брежнев. Если бы не он, ты был бы никто и звать тебя никак". И он мне начал там мямлить, что издатели попросили… Настолько это было противно.

Александр Бурлацкий, который, кстати, и не работал с Брежневым, вообще все выдумывает. Все они представляют Леонида Ильича каким-то недалеким, бездарем, лентяем, который только и знал, что ездил на охоту и купался в Черном море.

Все это — абсолютнейшая ерунда. По этим дневникам видно, что человек был практически в каждодневном режиме плотного графика работы. Он не работал и не вел дневник, только когда болел. Но когда он был в рабочем состоянии, дневник вел чуть ли не ежедневно.

По поводу его выступлений и текстов, понятно, что писал не только он сам. В этой серии публиковались в основном его выступления и доклады на разных партийных формах. По дневнику можно увидеть, с кем он писал эти доклады.

Это, прежде всего, его помощник Георгий Эммануилович Цуканов, до определенного момента Александр Евгеньевич Бовин, также Георгий Аркадьевич Арбатов и Николай Николаевич Иноземцев. В составе группы он тоже всегда работал над самыми ключевыми выступлениями на съездах и пленумах ЦК, на других крупных мероприятиях.

Поэтому сказать, что он не имел никакого отношения к их составлению, тоже нельзя, потому что есть в архиве документы, которые свидетельствуют о том, что Брежнев внимательно читал все эти бумаги, вносил личные правки, перечеркивал какие-то абзацы, вставлял свои абзацы и так далее.

Ленин и Сталин писали сами

Надо заметить, что после Ленина и Сталина среди высших руководителей страны людей, которые сами бы писали что-либо, уж тем более на теоретические темы, конечно, вообще не было.

Горбачев, который хотел надеть на себя колпак теоретика, сам ничего не писал. На самом деле все его статьи и книжонки, которые были опубликованы, тоже писались помощниками.

Например, его знаменитый опус "Новое мышление для нашей страны и для всего мира" писался по сути дела Ковалевым и Черняевым. Ковалев — это тогдашний замминистра иностранных дел, а Черняев — его помощник по международным отношениям. Но книга вышла, понятно, за его авторством.

— А Сталин действительно все сам писал, доклады готовил и много читал. Конечно, такого уровня руководителя, как Сталин, видимо, за всю историю были считанные единицы.

— Вы абсолютно правы. Ленин и Сталин — это вообще что-то уникальное. Можно почитать последнюю книгу Симонова "Глазами человека моего поколения".

— Он уже в больнице ее писал.

— Да. Там он описывает всю эту историю присуждения сталинских премий в области искусства, литературы, воочию все показывает. И кстати, многие современники Сталина, которым довелось его видеть, с ним разговаривать, потом говорили, что он был человеком высочайшего интеллектуального уровня буквально во всех отраслях знаний.

— Евгений Юрьевич, мы личности и окружение, их роли в истории. Вопрос о безвременье все-таки необязательно связан с личностью. Было ли во время развитого социализма, на закате Советского Союза всеобщее безверие в будущее, потерянное поколение и безнадега?

— Такой образ был создан уже после распада Советского союза. А кинематограф 70-х годов наоборот — одна из наиболее ярких и жизнеутверждающих страниц отечественного и мирового киноискусства.

В любом обществе не обходится без драматических и трагических событий. Но в целом в представлении наших людей эпоха брежневского правления — вторая половина 60-х — 70-е годы — было радостное время, которое запомнилось многим людям яркими, сочными красками.

Фатальные ошибки

Понятно, как и любое сообщество, советское общество было подвержено разного рода коррозии. Искусство руководства как раз и заключается в способности страны вовремя заметить эту коррозию и предпринять меры по недопущению ее расползания.

Конечно, брежневское руководство допустило ряд фатальных ошибок. И одна из них, на мой взгляд, заключалась в том, что политика стабильности кадров, которую провозгласил Брежнев сразу после прихода к власти, сыграла злую шутку с нашей страной.

Беседовал Игорь Буккер

Подготовил Юрий Кондратьев