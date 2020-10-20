Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Игорь Буккер

Достижения и ошибки Брежнева

Что хорошего было в брежневском социализме? Был ли Брежнев писателем и теоретиком марксизма-ленинизма? Чем уникальны Ленин и Сталин? Какие фатальные ошибки допустило брежневское руководство? На эти и другие вопросы ответил российский историк, советник ректора МПГУ Евгений Спицын.

Читайте начало интервью: Брежневский застой или апогей социализма?

— Евгений Юрьевич, Издательство политической литературы выпустило аж девять томов Брежнева "Ленинским курсом". Хотя уже тогда втихаря говорили, что в марксизме-ленинизме он не сильно разбирался. Насколько это верно?

— Он действительно не разбирался в теории марксизма-ленинизма. Он никогда и не претендовал на это. Более того, он всем спичрайтерам и помощникам говорил, когда они работали над теми или иными докладами, чтобы они попроще писали, потому что не надо людей смешить, все же понимают, что он не сильно разбирается в этих материях.

К сожалению, все, кто работал с Брежневым — те же Арбатов, Бовин, оказались предателями, я считаю. Они потом написали такие гадости про Леонида Ильича. Я Арбатову об этом прямо сказал, когда прочитал его мемуары.

Я позвонил ему и сказал: "Георгий Аркадьевич, как же тебе не стыдно? Тебя сделал человеком именно Брежнев. Если бы не он, ты был бы никто и звать тебя никак". И он мне начал там мямлить, что издатели попросили… Настолько это было противно.

Александр Бурлацкий, который, кстати, и не работал с Брежневым, вообще все выдумывает. Все они представляют Леонида Ильича каким-то недалеким, бездарем, лентяем, который только и знал, что ездил на охоту и купался в Черном море.

Все это — абсолютнейшая ерунда. По этим дневникам видно, что человек был практически в каждодневном режиме плотного графика работы. Он не работал и не вел дневник, только когда болел. Но когда он был в рабочем состоянии, дневник вел чуть ли не ежедневно.

По поводу его выступлений и текстов, понятно, что писал не только он сам. В этой серии публиковались в основном его выступления и доклады на разных партийных формах. По дневнику можно увидеть, с кем он писал эти доклады.

Это, прежде всего, его помощник Георгий Эммануилович Цуканов, до определенного момента Александр Евгеньевич Бовин, также Георгий Аркадьевич Арбатов и Николай Николаевич Иноземцев. В составе группы он тоже всегда работал над самыми ключевыми выступлениями на съездах и пленумах ЦК, на других крупных мероприятиях.

Поэтому сказать, что он не имел никакого отношения к их составлению, тоже нельзя, потому что есть в архиве документы, которые свидетельствуют о том, что Брежнев внимательно читал все эти бумаги, вносил личные правки, перечеркивал какие-то абзацы, вставлял свои абзацы и так далее.

Ленин и Сталин писали сами

Надо заметить, что после Ленина и Сталина среди высших руководителей страны людей, которые сами бы писали что-либо, уж тем более на теоретические темы, конечно, вообще не было.

Горбачев, который хотел надеть на себя колпак теоретика, сам ничего не писал. На самом деле все его статьи и книжонки, которые были опубликованы, тоже писались помощниками.

Например, его знаменитый опус "Новое мышление для нашей страны и для всего мира" писался по сути дела Ковалевым и Черняевым. Ковалев — это тогдашний замминистра иностранных дел, а Черняев — его помощник по международным отношениям. Но книга вышла, понятно, за его авторством.

— А Сталин действительно все сам писал, доклады готовил и много читал. Конечно, такого уровня руководителя, как Сталин, видимо, за всю историю были считанные единицы.

— Вы абсолютно правы. Ленин и Сталин — это вообще что-то уникальное. Можно почитать последнюю книгу Симонова "Глазами человека моего поколения".

— Он уже в больнице ее писал.

— Да. Там он описывает всю эту историю присуждения сталинских премий в области искусства, литературы, воочию все показывает. И кстати, многие современники Сталина, которым довелось его видеть, с ним разговаривать, потом говорили, что он был человеком высочайшего интеллектуального уровня буквально во всех отраслях знаний.

— Евгений Юрьевич, мы личности и окружение, их роли в истории. Вопрос о безвременье все-таки необязательно связан с личностью. Было ли во время развитого социализма, на закате Советского Союза всеобщее безверие в будущее, потерянное поколение и безнадега?

— Такой образ был создан уже после распада Советского союза. А кинематограф 70-х годов наоборот — одна из наиболее ярких и жизнеутверждающих страниц отечественного и мирового киноискусства.

В любом обществе не обходится без драматических и трагических событий. Но в целом в представлении наших людей эпоха брежневского правления — вторая половина 60-х — 70-е годы — было радостное время, которое запомнилось многим людям яркими, сочными красками.

Фатальные ошибки

Понятно, как и любое сообщество, советское общество было подвержено разного рода коррозии. Искусство руководства как раз и заключается в способности страны вовремя заметить эту коррозию и предпринять меры по недопущению ее расползания.

Конечно, брежневское руководство допустило ряд фатальных ошибок. И одна из них, на мой взгляд, заключалась в том, что политика стабильности кадров, которую провозгласил Брежнев сразу после прихода к власти, сыграла злую шутку с нашей страной.

Беседовал Игорь Буккер

Подготовил Юрий Кондратьев

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы ссср евгений спицын леонид брежнев
Новости Все >
Глава МВД Эстонии указал ЛГБТ-людям на дверь. В Швецию
Госдума в срочном порядке продлит закон о детских выплат
Минфин предлагает начать экономить на армии
Онищенко: вполне может быть, что COVID создан в лаборатории
В Париже начался суд над россиянином Александром Винником
Последние обновления Windows 10 приводят к серьезным проблемам
Открытие 14-летней школьницы может помочь найти лекарство от COVID
США предъявили обвинения в кибератаках шестерым "офицерам ГРУ"
Глава Нацразведки США: в истории с Байденом-младшим Россия ни при чём
15 стран ЕС призвали Еврокомиссию защитить 5G
Последние материалы
Онищенко: вполне может быть, что COVID создан в лаборатории
Достижения и ошибки Брежнева
В Париже начался суд над россиянином Александром Винником
Последние обновления Windows 10 приводят к серьезным проблемам
Открытие 14-летней школьницы может помочь найти лекарство от COVID
США предъявили обвинения в кибератаках шестерым "офицерам ГРУ"
Глава Нацразведки США: в истории с Байденом-младшим Россия ни при чём
15 стран ЕС призвали Еврокомиссию защитить 5G
Какова ситуация в Боливии на фоне ухода президента
Польское ноу-хау: назови спортзал церковью и работай спокойно
Популярное
Новости Украины
От COVID-19 умер фитнес-блогер, отрицавший существование коронавируса

Дмитрий Стужук, популярный украинский фитнес-блогер, который отрицал существование пандемии коронавируса, заразился COVID-19 и умер.

От COVID-19 умер фитнес-блогер, отрицавший существование коронавируса
На дне Балтийского моря археологи обнаружили "космический корабль"
Наука и техника
На дне Балтийского моря археологи обнаружили "космический корабль"
Российский шоу-бизнес
Кристина Асмус удивила размером зарплаты в театре
США и Канада. Новости и аналитика
Американист рассказал, почему Трамп не отреагировал на "отравление" Навального
Василий Амирджанов Прокурор Минска объяснил суть суверенной демократии Василий Амирджанов Любовь Степушова Боливия возвращает Эво Моралесу легитимность в укор России Любовь Степушова Усам Оздемиров Правильным, "зеленым курсом" идите, господа!" Усам Оздемиров
Комментарии
Психотерапевт рассказал, как исключить расстрелы граждан 18-летними убийцами
Брежневский застой или апогей социализма?
Американист рассказал, почему Трамп не отреагировал на "отравление" Навального
Михаил Хазин на грани фола
Американист рассказал, почему Трамп не отреагировал на "отравление" Навального
Причины очередного киргизского бунта
Украине предрекли потерю территорий из-за глобального потепления
Ветеран "Альфы" ФСБ объяснил заявление Украины о "потоке гробов" в Россию
Американист рассказал, почему Трамп не отреагировал на "отравление" Навального
Трамп пошутил, что может сбежать из США в случае проигрыша Байдену
Американист рассказал, почему Трамп не отреагировал на "отравление" Навального
Брежневский застой или апогей социализма?
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
К чему может привести война в Нагорном Карабахе
Собянин призвал самоизолироваться почти 3 миллиона москвичей
Актриса Анна Старшенбаум уменьшила грудь
В 2020 году продажи шампанского в России выросли на 8,3%
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
"Пива много ел": Путин об учёбе в университете
Собянин: трудовые мигранты покидают Москву
В Москве выпало 15% месячной нормы осадков за ночь
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников