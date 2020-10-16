Недоразумения, связанные с открытием Америки

В разных числах октября в разных странах отмечают День Колумба. Впрочем, не везде он так называется, хотя отмечается именно открытие Нового Света. Спектр отношения к этому дню колеблется от светлых до темных тонов. Даже дата открытия Америки, которую первоначально посчитали Индией, — разная по двум календарям. Но главное, что континент был открыт намного ранее. По иронии, эпоха географических открытий совпала с четвертичным периодом.

Версии, доказательства и предположения

Официальной датой открытия Америки принято считать 12 октября (по юлианскому календарю) 1492 года, когда Христофор Колумб высадился на одном из островов Багамского архипелага, названном впоследствии Сан-Сальвадор. Именно в результате этой экспедиции европейский мир познакомился с новым материком и началось массовое его заселение. Но это открытие на самом деле оказывалось колонизацией.

Подлинными первооткрывателями были народы, ставшие коренными жителями обоих континентов. На Аляске и Юконе обнаружены следы заселения, оставленные потоками мигрантов из Азии, которые попали сюда через Берингов пролив во время плейстоценового оледенения, когда уровень моря был значительно ниже. О датировке продолжается научный спор. Пока принято считать, что это происходило 40 000 — 17 000 лет назад.

Китайцы

Китайские мореплаватели побывали в Америке за примерно 70 лет до Колумба. Адмирал Чжэн Хэ был хуэйцзу — китайским мусульманином ханафитского толка. Именно на карте 1418 года, составленной этим знаменитым флотоводцем, изображены реки и побережья Северной Америки и некоторые части Южной Америки. Некоторые историки утверждают, что карта была создана во времена династии Мин (1368-1644).

Существуют гораздо более ранние свидетельства пребывания китайцев в Америке: многочисленные петроглифы в Альбукерке, Аризоне, Юте, Неваде, Калифорнии, Оклахоме и Онтарио. Часть ученых высказывает предположение, что они начертаны древними китайскими письменами в 1046 году до нашей эры — на закате династии Шан.

В 2014 году на берегу небольшого ручья в штате Джорджия был найден китайский вотивный, т. е. принесенный в дар божеству, меч из лизардита. Многие символы на мече, а также его форма заставляют сделать вывод, что он происходит из культуры Лянчжу (3400-2250 до н. э.), Ся (2070-1600 до н. э.), Шан (1600-1046 до н. э.) или династии Чжоу (1046-256 до н. э.). В любом случае это произошло гораздо раньше 371 года до н. э., когда достичь американских берегов предположительно могли финикийские мореплаватели.

Викинги

Первым европейцем, который примерно в 986 году достиг американского побережья, был Бьярни Херюльфссон (Bjarni Herjólfsson). В исландской "Саге о гренландцах" (Grænlendinga saga) говорится: викинги плыли в Гренландию после плавания в Исландию, но из-за тумана и непогоды сбились с пути, они увидели "на западе покрытые лесом холмы" неизведанной земли. Никто из них прежде не бывал в Гренландском море, но решили, что это не Гренландия, "потому что говорят, что в Гренландии огромные ледники".

"Вскоре они приблизились к этой земле и увидели, что она плоская и покрыта лесом. Тут попутный ветер прекратился. Люди Бьярни стали говорить, что надо бы подойти к берегу. Но Бьярни воспротивился этому. Они повернули в открытое море и плыли с попутным юго-западным ветром трое суток, пока не увидели третью землю. Эта земля была высокая, гористая, и на ней был ледник. Снова у Бьярни спросили, не хочет ли он подойти к берегу, но он сказал, что не хочет: Потому что в этой земле, как мне кажется, нет ничего хорошего", — сказано в саге.

Приблизительно в 1000 году мореплаватель Лейф Эрикссон по прозвищу "Счастливчик", услышав рассказ Бьярни, купил у него корабль и, как считается, достиг побережья "земли плоских камней" — Хеллуланда (Баффинова Земля), "покрытой лесом земли" — Маркланда (полуостров Лабрадор) и "земли винограда" — Винланда (Ньюфаундленд вблизи нынешнего Л'Анс-о-Медоуз).

Америку открывали неоднократно, но только плейстоцен и новое время способствовали ее заселению и освоению.