Бизнес-омбудсмен Титов наращивает капиталы с помощью сомнительных схем

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов постоянно жалуется регуляторам на тяжелое положение винодельческой отрасли. Ни дня не забывает о себе и собственном бизнесе — заводе игристых вин "Абрау-Дюрсо", непонятно, к слову, каким образом отжатом у государства. Под руководством Титова старейшее российское предприятие выпускает шипучку из дешевых иностранных виноматериалов сомнительного качества.

Такую бурду председатель Союза виноградарей и виноделов России, известный журналист и телеведущий Дмитрий Киселев называет "шмурдяком", и считает, что-то, что выпускает завод Титова, "нигде в мире шампанским не называется и не имеет права называться", потому должно стоить дешевле. Вот и не унимается омбудсмен, пытаясь протолкнуть нужные ему поправки в закон о виноградарстве и виноделии, который запрещает называть продукцию подобной "Абрау-Дюрсо" вином. А в прошлом году он приложил максимум усилий для того, чтобы затормозить принятие закона.

Еще со времен работы в "Союзнефтеэкспорте", куда, на теплое местечко он был пристроен благодаря семейным связям, Титов привык наваривать миллионы на том, что стоит копейки. И по сей день, как видно, своей привычке не изменяет. Тогда это называлось спекуляцией или фарцовкой, за которую могли посадить. Однако Титову всегда удавалось избегать ответственности даже за более серьезные деяния.

Нахимичил на статью

Несмотря на то, что вся декларируемая деятельность Бориса Титова подчинена защите интересов предпринимательского сообщества от зарегулирования и борьбе с административными барьерами, для него всегда в приоритете были интересы собственного бизнеса, который строился с помощью того самого пресловутого административного ресурса. Такой вот парадокс, который совсем не мешает ему долгие годы заниматься откровенным популизмом и одновременно приумножать капиталы с помощью сомнительных финансовых схем.

Как тут не вспомнить нелицеприятную историю с махинациями на рынке минеральных удобрений, которая дает представление о том, как в понимании Бориса Титова следует вести совместный с государством бизнес. В 2000 году "Газпром" и финансово-промышленная группа "Интерхимпром", подконтрольная Титову, создали агрохимическую корпорацию "Азот". Титову удалось перехватить управление корпорацией и вывести часть активов, а это крупные пакеты акций производителей минеральных удобрений, в подконтрольный себе офшор. Также выяснилось, что 80% продукции российских предприятий "Азот" продавал за рубеж через принадлежащее Титову Solvalub Trading, а вырученные от экспорта деньги выводил на иностранные офшорные счета. Бойкая торговля химией велась через терминал в латвийском порту "Вентамоньякс", который к тому моменту так же принадлежал будущему омбудсмену.

Когда в "Газпроме" очнулись и задались вопросом — почему деятельность корпорации не приносит государству дивидендов, к этому моменту ущерб холдингу составил примерно 15 млн долларов. Но когда махинации были раскрыты, и "Газпром" попытался предотвратить вывод активов российских предприятий за рубеж и поменял руководство корпорации, Борис Титов, очевидно, ощущая за спиной мощную поддержку, пошел в атаку. Его офшор предъявил "Азоту" претензии на 400 млн рублей. В корпорации объяснили, что задолженность образовалась в результате примененной Титовым схемы перекупки векселей. Чтобы обезопасить предприятия от дальнейшего разбазаривания бывшим руководством, принадлежащие "Азоту" акции были переданы подконтрольной "Газпрому" компании.

"Мы просто отодвинули основные активы подальше от жадных рук господина Титова", — объясняли представители корпорации.

Эту деятельность будущего высокопоставленного госслужащего у руля "Азота" сложно назвать законопослушной. А то, что "чехарда" с акциями стратегических предприятий и серые экспортные схемы сошли Титову с рук, определенно свидетельствует о наличии некоей мощной сторонней поддержки в этой истории. Борису Титову сначала позволено было уехать из страны, благодаря чему он избежал серьезной уголовной ответственности, а потом вернуться обратно и как ни в чем не бывало снова возглавить борьбу против административного давления на предпринимателей и одновременно продолжать лоббировать интересы собственного бизнеса.

Родные реки — чужие берега

Следует отметить, что еще до истории вокруг "Азота" титовский "Интерхимпром" обвинялся в доведении до банкротства одного из российских производителей минудобрений. А основной бизнес Бориса Титова до недавнего времени имел сугубо иностранную прописку — его Solvalub Group, владеющая российскими предприятиями, зарегистрирована на Виргинских островах. Именно эта структура в 2006 году купила акции "Абрау-Дюрсо", которым сейчас управляет британский подданный Павел Титов, пока его отец находится на государственной должности. Дочь бизнес-омбудсмена родилась и постоянно проживает в Англии.

Приобретение Титовым в единоличную собственность знаменитого еще с царских времен национального бренда весьма не прозрачно. Не вполне понятно, каким образом принадлежащий ему офшор оказался владельцем предприятия, 70% которого принадлежало государству. Вызывает много вопросов и деятельность нынешнего руководства "Абрау-Дюрсо". Помимо упомянутых выше претензий к происхождению виноматериалов, предприятие неоднократно уличали в нарушениях контрольно-надзорные службы.

Буквально в мае этого года Росприроднадзор привлек завод к административной ответственности за добычу питьевой воды в границах, не предусмотренных в выданной "Абрау-Дюрсо" лицензии. Прошлогодний скандал связан с нарушением закона о запрете передавать водные объекты в частную собственность. В суд обратилось Росиумущество, которое требует признать незаконными права собственности структуры Титова на участок, по которому проходит река Абрау. Наблюдатели задались вопросом — что "Абрау-Дюрсо" собирается делать на этой территории, поскольку, по их словам, "участок был специально сформирован в узкой полосе вдоль реки для некоего "сельскохозяйственного производства".

Напрашивается логичный ответ: помимо винодельческого, Борис Титов развивает в Абрау-Дюрсо девелоперский бизнес. В управлении его структур уже два клубных поселка — Abrau Deluxe Club на 42 дома и Abrau ForestHill с собственным пляжем, а также отели "Империал" & Champagne-spa и "Усадьба Круглое Озеро". Кроме того, семья бизнес-омбудсмена сдает в аренду амфитеатр на набережной озера Абрау, где оборудована даже вертолетная площадка. Очевидцы утверждают, что в этом примечательном селе Краснодарского края разве что только воздух не принадлежит Борису Титову, который на знаменитом бренде сколотил для своей английской семьи немалый капитал.

Жертвы "лондонского списка"

Если выяснится, что нарушения Водного кодекса связаны с непрофильной деятельностью "Абрау-Дюрсо" и здесь не обошлось без коррупционной составляющей, руководству компании грозят серьезные санкции, вплоть до привлечения к уголовной ответственности. А если же подтвердятся факты вымогательства денег у бизнесменов за включение в "лондонский список", одной отставкой с государственной должности Борис Титов не отделается.

После того, как в списке сбежавших за границу предпринимателей все чаще стали замечать персонажей с сомнительной репутацией и откровенных уголовных элементов, поползли слухи о том, что приближенные к омбудсмену берут с беглых бизнесменов взятки. Так, в перечне "несправедливо" обиженных оказался Евгений Рыжов, фигурант уголовного дела о попытке рейдерского захвата здания на Гоголевском бульваре в Москве, а также Виктор Ламаш, уличенный в торговле поддельными дипломами РУДН. Еще один участник списка Титова, экс-замглавы Минсельхоза Алексей Бажанов, обвиняемый в мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере, в прошлом году был привлечен судом к субсидиарной ответственности по долгам своего бывшего холдинга "Маслопродукт" на сумму 12,1 млрд рублей — фактически речь идет о выводе активов.

Источниками информации о вымогательстве со стороны подчиненных бизнес-омбудсмена называются предприниматели, которые поверили обещаниям Титова, но по возвращении на родину были арестованы и получили реальные сроки. Среди них, к примеру, может быть Андрей Каковкин, директор "Торгового дома "Гриф", который в прошлом году сразу по прилету в Ростов-на-Дону был арестован, а позже приговорен к трем годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. В частности, в вымогательстве подозревают помощника омбудсмена Александра Хуруджи, который в 2017 году обвинялся в хищении 500 млн рублей у энергетической компании МРСК Юга. А представитель уполномоченного на общественных началах, адвокат Дмитрий Григориади, по некоторой информации, лично ездил по разным странам и уговаривал потенциальных "клиентов" стать участниками списка. Есть и те, кто нашел коррупционную составляющую в лоббистской деятельности самого Титова, когда из-за прошлогодней утечки данных клиентов Сбербанка на его счете обнаружился свежий перевод на 1,2 млн долларов США.

Именно с желанием заглушить информацию об этой сомнительной с точки зрения закона деятельности наблюдатели связывают активность Титова в медийном пространстве. Однако привычка думать только о себе и лоббировать собственные интересы отчетливо просматривается во всем, чтобы он ни делал якобы на благо всего бизнес-сообщества. От него как от омбудсмена российскому предпринимательству, да и беглым бизнесменам, пользы никакой. Они это уже давно понимают и открыто подчеркивают личные качества бизнес-омбудсмена, как, например, на гуляющем в телеграм-каналах видеоролике, снятом на вечеринке у энергетического короля Кубани Александра Гаврилова, где приглашенные "Иванушки nternational" исполнили со сцены свой главный хит "Тополиный пух" с новыми словами. Посвящена песня уполномоченному по защите прав предпринимателей Борису Титову. В этот день Гаврилов специально прилетел в Москву, чтобы решить вопрос по одному кадровому назначению и узнал, что "дорогу" ему перебежал Борис Титов. Назначение не состоялось, и Гаврилов, чтобы развеять печаль, закатил вечеринку в столичной гостинице "Украина".

Сам же Титов продолжает ковать железо, "не отходя от кассы" и вовсю пользоваться высоким статусом в корыстных целях. Вот и напрашивается мысль о целесообразности нахождения на посту уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей такого токсичного персонажа-мема, который своей деятельностью только вредит имиджу государства.