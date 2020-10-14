Протоиерей Андрей Спиридонов: страх COVID носит характер манипуляции

Как представители православной церкви относятся к угрозе коронавируса, надо ли всерьез его опасаться и какова природа этого страха, рассказал ведущему "Правды.ру" Игорю Буккеру протоиерей Андрей Спиридонов.

Страх как манипуляция

— Отец Андрей, как православная церковь пережила коронавирус? Как шла внутренняя жизнь священнослужителей?

— Думаю, мы еще до конца не пережили. Мы пережили самый напряженный отрезок, но все это нуждается в осмыслении христианском. Церковь должна сделать соборные серьезные выводы из произошедшего. Я не буду касаться вопроса, насколько вирус реальную опасность представляет, я не отношу себя в чистом виде к COVID-диссидентам и не отрицаю существования этой болезни: у нас в храме из десяти основных священников семеро переболели, причем у настоятеля протоиерея Дмитрия Смирнова были серьезные последствия, так что он даже вынужден был отойти от активной деятельности и стал почетным настоятелем. Это была довольно напряженная история. Но не столько из-за угрозы заболеть, сколько из-за идейной агрессии боязни, которая была агрессией всемирной и внутрироссийской.

Она оказалась для нас неожиданной и серьезной: помимо реальной угрозы, было неясно, как реагировать. Нет общего понимания:

как бороться,

какие меры правильные,

надо ли было всех запирать на карантин и таким образом рушить экономику (может, надо было ограничиться только группой риска),

помогают или не помогают маски.

Даже врачи, вирусологи, микробиологи высказывали диаметрально противоположные точки зрения. До сих пор ясности нет.

Самая главная неясность для христиан: боязнь вируса — это страх христианский или человеческий?

Откуда взялся в нашем обществе приоритет страха за пожилое население и людей из группы риска — он христианский или нехристианский? Не потому ли он берет верх над здравым смыслом? Один из основных идейных трендов ХХ столетия — сокращение рождаемости, когда молодых все меньше, а пожилых и немощных все больше, и они становятся определяющим фактором. Поэтому угроза прежде всего преподносится как угроза не для молодых, сильных, трудоспособных, а угроза для людей ослабленных, и все мы поставлены перед необходимостью карантина, постоянной дезинфекции.

К этому мы оказались не готовы, долгое время мы благодушествовали, привыкли к абсолютной свободе после советских ограничений религии. И вот по прошествии 30 лет вдруг нас поставили перед фактом, что уже под другими лозунгами свобода может быть ограничена.

Это было неожиданно, и прихожане по-разному реагировали: кто-то действительно испытывал боязнь и соглашался с навязываемыми сверху мерами, а кто-то не соглашался.

Здесь нет единой точки зрения, в том числе внутри церкви.

— Понятно, что единой точки зрения не может быть нигде. Когда отмечали Пасху, народу немного было, но тем не менее люди приходили, тогда еще в масках, перчатках. Как быть священникам и прихожанам с нашим христианским целованием?

— Разные священники по-разному к этому относились. Церковь хоть и единая, соборная, апостольская, но на местах первую скрипку играет правящий епископ. И в провинции были разные рекомендации: где-то более жесткие меры, где-то менее. Самой жесткой мерой был полностью закрытый для прихожан храм, когда служат только священники и хор. В Москве было так, а во многих местах полностью храмы не закрывали. Пришлось привыкнуть:

к мерам дезинфекции,

маскам,

перчаткам,

использованию спирта,

одноразовым салфеткам.

Первым порывом у большинства священников было сопротивление: нет, мы не будем лжицу в спирт окунать. Но по трезвому рассуждению мы с этим смирились, хотя не скажу, что это по нраву пришлось всем, это до сих пор у многих вызывает неприятие, и на местах далеко не все следуют этим мерам.

Церковь должна это осмыслить и выработать общие рекомендации, в том числе богословские, которых до сей поры не было.

Например, очень интересные были рекомендации у митрополита Тихона Шевкунова, главы Псковской епархии: человеколюбивые и богословски осмысленные.

Проблема не в дезинфекционных мерах, а в осознании того, что на самом деле происходит с нами как с церковью, обществом, народом, который (конечно, не весь) исторически себя отождествляет с православием. Насколько этот страх идет в разрез с основанием нашей веры? Это божий страх, в том числе опасение за жизнь ближнего, или это страх, провоцируемый извне? Не используется ли он как одна из новейших манипулятивных технологий?

Человек в тревожном состоянии легче поддается манипуляциям. Этот страх носит не просто стихийный природный характер, а может в себе содержать очень серьезный искусственный компонент, именно манипулятивный.

Церкви неплохо бы с этим разобраться и иметь осмысленную доктрину, в том числе и для внешнего мира, как к этому относиться.

Подчиняться не на 100 %

— То есть ко второй волне выводы еще не готовы?

— Наверное, еще не вполне готовы. Не знаю, с чем может быть связана вторая волна, какая у нее может быть идейная подоплека, кто ею может руководить, насколько наше общество способно этому подчиняться и надо ли этому подчиняться на все сто процентов.

— Говорят, что якобы избили женщину в метро, которая кашляла и была без маски. То есть в обществе иногда проявляется агрессия и в таком предосудительном варианте.

— В США представитель черного населения идет по тротуару, навстречу ему пожилая белая дама, он ее ударяет по лицу и она падает. Это проявление агрессии явно безнравственное, экстремистское. У нас явных столкновений на почве национальной неприязни нет. Но в упомянутом вами эпизоде получилось, что если кто-то на тебя кашляет и без маски, то это может вызвать очень серьезную агрессию. Видимо, такое уже тоже стало возможным.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовила Марина Севастьянова