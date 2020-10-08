Как Рихард Зорге сделал из домохозяйки разведчицу

Первый начальник Урсулы Марии Кучински, Рихард Зорге, дал ей оперативный псевдоним Соня. Эта скромная домохозяйка и мать троих детей навсегда осталась советской разведчицей, которую не ждал провал. До сих пор на Западе у определенных лиц она вызывает ненависть. Не могут простить ей блестящую работу на советскую разведку.

Какими представляют наших разведчиков на Западе

В жизни оказалось все наоборот: Штирлиц угодил в лапы гестапо, а радистка Кэт довела свою миссию до победного конца. Сравнение реальной разведчицы с литературной радисткой вовсе не метафора. Соня передавала радиограммы, держа на коленях маленького ребенка.

Недавно было опубликовано очередное творение достаточно известного британского писателя и колумниста газеты Times Бена Макинтайра (Ben Macintyre), некоторые книги которого переводились в том числе и на русский язык. Чаще всего он специализируется на истории Второй мировой войны и сопутствующего той эпохе шпионажа. Название "Агент Соня. Самый дерзкий шпион Москвы во время войны" (Agent Sonya. Moscow's Most Daring Wartime Spy) не должно смущать, так как автор постарался выискать в биографии своей героини "темные пятна".

Для этого ему потребовалось рассказать не о блестяще проведенных операциях советской разведки, а полистать дневник Рут Вернер (Ruth Werner). Именно под этим литературным псевдонимом бывшая разведчица прожила свою долгую жизнь в ГДР, где с 1958 года работала журналисткой, писала книги и мемуары.

Оказывается, удар резиновой дубинкой, который полицейский нанес фрейлейн из зажиточной еврейской семьи, навсегда сделал Урсулу пламенной коммунисткой. На самом деле коммунистами в Веймарской республике становились по более веским причинам, чем драки с полицией или толпами "коричневорубашечников".

Чем надо было огреть лондонского писаку, чтобы он не перепутал берлинский район Целендорф (Zehlendorf), в котором якобы родилась Урсула, от рядом расположенного другого столичного района Шёнеберг (Schöneberg), где она появилась на свет. Британский литератор не публикует откровенную ложь — он пристрастен к отбору фактов. Не важно, что ты ешь, а важно, как ты подаешь свое блюдо.

Жизнь и деятельность разведчицы давно и хорошо описана

Эта мелочь наглядно характеризует невнимательность автора к неважным для его месседжа деталям. Зато к другим мелочам он подчеркнуто придирчив. Почему-то кажется, что наши книгоиздатели уже кинулись к литературным агентам Макинтайра, чтобы заключить с ним договор о переводе на русский язык его писанины. Ну как же, тут разбросана не просто "клубничка", а засеяны целые земляничные поляны — несколько мужей и любовников.

Для Бена Макинтайра неважно, что коллегами Сони (а у нее были и другие псевдонимы: Ursula Hamburger, Ursula Beurton) в разные годы были такие асы-нелегалы, как Рихард Зорге, Шандор Радо, Клаус Фукс. И это не считая сотрудников Центра — генерал-полковника Х. Мамсурова, генерал-лейтенанта С. Д. Кремера, полковников Н. В. Аптекаря, Н. И. Щечкова, подполковников Н. В. Звонареву, М. И. Полякову и др.

Ответ на обвинения

Вопреки истине британец пытается превратить Соню в авантюристку. Рецензенты The New York Times пишут, что "Макинтайр захватывающе описывает территорию, которая существует между преданностью делу и явной любовью к игре. Но над этой историей витает вопрос, которым Макинтайр занимается лишь вскользь. Как могла эта блестящая женщина служить одному из величайших монстров истории и его приемникам, даже когда ее друзья исчезали в ГУЛАГе и возводилась стена, чтобы лишить свободы жителей ее последнего пристанища? Соня слишком легкомысленно извинялась за жестокости [режима] и никогда не отрекалась от своей веры. Она пожертвовала всем — семьей, друзьями и моралью — ради мечты, построенной на лжи".

Куда лучше ответила на все обвинения в свой адрес сама Соня.

"Шпион — это человек, которого покупают за деньги. Меня никто не покупал. То, что я делала, было нелегальной партийной работой. Это не жажда приключений, а работа для партии", — так ответила Рут Вернер немецкой тележурналистке уже после воссоединения Германии и развала СССР.