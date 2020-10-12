Служба в армии — это лотерея

Как попасть в элитные войска, призывают ли в армию с погашенной судимостью и как обстоят дела с дедовщиной, рассказал ведущему "Правды.Ру" Игорю Буккеру координатор общественного движения "Гражданин и армия" Сергей Владимирович Кривенко.

Читайте начало интервью: Сергей Кривенко: Минобороны против перехода на контрактную службу

Призывают не всех

— Если молодые люди захотят служить в элитных войсках, что нужно для этого сделать?

— Это решается во время призыва. Надо обратиться с просьбой к сотрудникам военкомата. Там проводят тестирование, в том числе психологическое. Если молодой человек будет попадать по всем параметрам, скорее всего, его просьбу удовлетворят.

— Наличие судимости играет роль?

— Формально у нас судимых не призывают. Одно время отменялось это правило. Оздоровление армии, уход от тотальной дедовщины связаны с тем, что перешли на один год службы, жестко не берут судимых, даже тех, у кого судимость погашена, у кого она была по небольшим статьям.

Очень важный момент: у нас нет обязанности для молодого человека пройти военную службу. В советской Конституции было записано, что каждый молодой человек обязан служить в армии, это священный долг.

Сейчас написано, что все граждане обязаны защищать Отечество, а идти на военную службу — в соответствии с законом. В этом законе написано, что служить надо тем, кого призывают. У нас призывают с 1994 года по указу президента все меньше. Сейчас это треть от количества молодежи, которое было призвано в 1994 году. Армия сократилась, и она переходит на контракт.

Дедовщина есть, а информации нет

— Хочу напомнить резонансное дело с рядовым Шамсутдиновым. Как обстоят дела сейчас с дедовщиной?

— Ситуация осталась тревожной, потому что мы различаем понятие дедовщины в узком смысле и в широком. Дедовщина в узком смысле — это то, что сложилось в советской армии в 1970–1980-х годах: тотальная власть старослужащих над младшеслужащими, с помощью которой фактически было управление в войсках, неформальное, оно держалось на насилии. Почти во всех частях такая система была. От нее удалось уйти в 2008 году после перехода службы на один год и проведения преобразований.

Но дедовщина как насилие одних военнослужащих над другими и принуждение с помощью насилия остались. Остались системные ошибки. Основная в том, что в армии первичное расследование преступлений осталось на командирах. Нет внешней структуры, которая независима от командования. Военная полиция создана, пытались передать ей эту функцию, но не удалось, поэтому во многих частях преступления или происшествия случаются, но до расследования доводится только небольшая часть.

Закрытость сохраняется. В армии отсутствует звено непосредственного управления личным составом. Не удалось восстановить эту систему, сделать старшин, корпус сержантов хотя бы на самом низком уровне. Поэтому условия для возникновения правонарушений остались, и самые громкие случаи до нас доходят. Но это не тотально, как в советское время.

Сейчас лотерея в армии: служба может пройти хорошо с большой вероятностью, а может и нет.

— В прошлом месяце я готовил для заметки материал об американской армии. Там эта проблема после реформы тоже сохранилась. У них в Форте происходили чудовищные случаи, изнасилования женщин. В 1970-е годы наше военное издательство выпустило перевод их произведения "Черви" о том, какая там была обстановка. Потом была реформа, в США сказали: мы эту проблему сняли. И вот выясняется, что реформа не помогла.

— Дедовщина — естественное сопровождение любого закрытого сообщества. Она всегда будет. Это как преступность в обычном обществе. Но ее можно минимизировать. Все-таки одно дело, когда граждане ходят по улицам, не боясь преступников, и иногда какие-то происшествия случатся, а другое дело, когда они затерроризированы, и преступность правит бал. Поэтому главное, чтобы командование принимало разумные меры.

— Вы говорите, что ситуация стала лучше, чем в последние годы существования Советского Союза.

— Она стала лучше, чем в Советском Союзе, чем в 1990-е — начале 2000-х. Это небо и земля.

Положительная динамика имеется. К сожалению, последние объективные цифры относятся к 2009 году. Раньше Министерство обороны публиковало статистику происшествий и преступлений. Не фамилии, а именно статистику по видам. Можно было хоть как-то контролировать. Уже десять лет практически ничего нет.

Сейчас закрылась даже статистика по погибшим указом Путина. Мы можем отследить только качественные вещи (лучше стало, хуже) по обращениям людей в правозащитные организации.

— Это связано с объективными причинами или обычная секретность?

— Это связано с войной на Донбассе. После 2014 года очень резко усилилась закрытость армии. Некоторые вещи разумны: например, нельзя показывать дислокацию войск. Но некоторые с перебором.

Например, после реформы в 2012 году министр обороны разрешил пользоваться мобильными телефонами в армии, и это стало очень хорошим каналом, потому что молодой человек был на связи с близкими людьми, правозащитными организациями, а сейчас телефоны запрещены. Поэтому мало информации о реальных проблемах. Что там происходит, неизвестно.

— Когда тотальная закрытость, это начинают обыгрывать оппозиционеры, СМИ.

— Да, когда нет четкой информации, то возникают спекулятивные версии.

— Давайте пожелаем молодым ребятам отслужить год. Пока никаких тут не предвидится изменений?

— Слава богу, двенадцать месяцев. И слава богу, продолжается переход на контракт.

Хочу напомнить, что к армии надо готовиться. Если идешь в армию, ты должен понимать, что тебя там ждет, и знать основные свои права и возможности. Если желаешь воспользоваться отсрочками, в том числе для учебы, аспирантуры, тоже надо планировать свою жизнь. Подходите сознательно к 18 годам и выбору, идти или не идти в армию.

— Почему в искусстве сейчас о военной службе практически нет никаких фильмов, книг? Даже про дедовщину писали в годы перестройки.

— С моей точки зрения, идеологический контроль у нас существует, и некоторые темы становятся закрытыми. То, что в 1990-х — начале 2000-х можно было делать, наверное, сейчас признано военным ведомством нецелесообразным: раскрывать информацию о внутренней жизни в армии.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовила Марина Севастьянова