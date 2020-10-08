Сергей Кривенко: Минобороны против перехода на контрактную службу

Как коронавирус влияет на ситуацию с весенним и осенним призывами, какие есть отсрочки от военной службы и может ли российская армия полностью перейти на контрактную основу, рассказал ведущему "Правды.Ру" Игорю Буккеру координатор общественного движения "Гражданин и армия" Сергей Владимирович Кривенко.

Армия — для здоровых

— Как проходит осенний призыв в условиях коронавируса?

— Осенний призыв только начался, подводить итоги рано. Но мы можем обратиться к весеннему призыву, при проведении которого военное ведомство учло эпидемию. Отодвинули начало весеннего призыва на месяц. По закону в России он начинается с 1 апреля и продолжается до 15 июля. Но внутри комиссариатов в каждом регионе можно проводить призыв в любые сроки. Весной 2020 года призыв начался в начале мая и продолжался до середины июля, пока не призвали необходимое количество, организовав эпидемиологические мероприятия.

В военкоматах постарались сделать загруженность призывников намного меньше, то есть сделали график вызовов более четким, проводили дезинфекцию. Пополнение посадили на карантин на две недели, потом вводили в войска.

Но основная опасность связана с тем, что в военкомат призываются не только для армии, а в несколько раз больше, потому что молодым людям надо переоформить или предоставить отсрочки. В Москве 6000 идет в войска, а вызываются 40-50 тысяч. Молодые люди, приходя в военкомат, могут заразиться, а потом принести болезни в семью.

В войсках было заражение COVID. Из-за того, что военная сфера последние годы довольно закрыта, объективной информации по всей армии у общества нет.

— Кого в этом году в весенний и осенний призыв не призывают на военную и срочную службу?

— У нас такого нет. В России есть закон о воинской обязанности, основная редакция которого была принята в 1998 году, когда в Думе были демократические фракции. В нем зафиксированы:

все отсрочки,

процедура призыва,

мощный инструмент защиты прав призывников.

Если молодой человек не согласен с решением призывной комиссии, он имеет право обжаловать его в вышестоящем военкомате региона либо в суде. На время рассмотрения приостанавливаются все призывные мероприятия.

У нас три типа отсрочек:

социальные,

образовательные

и прочие, например, из-за родственных отношений.

Закон об альтернативной гражданской службе существует с 1994 года. Любой молодой человек по философским, пацифистским, религиозным основаниям имеет право на замену военной службы гражданской.

— Что насчет молодых людей, которые переболели COVID-19?

— Информации мало. Кто переболел, проходит, наверное, в общем порядке. Призывают в войска только тех, кто годен по состоянию здоровья. В России существует перечень заболеваний, с которыми не призывают.

Планка стандарта здоровья для армии намного выше, чем на гражданке.

В армию не призывают с серьезной степенью плоскостопия. На гражданке человек с этим заболеванием живет, может носить обувь ортопедическую, когда устал, присесть на скамейку. Но для армии он негоден, потому что там физическая нагрузка на ноги.

— Куда обращаться за консультацией, если возникнет вопрос при осеннем призыве?

— Много информации в интернете: брошюры о правах призывников, перечень болезней с комментариями. Есть правозащитные организации, которые бесплатно оказывают консультации. Есть юристы, военные юридические центры, которые оказывают консультации за деньги. Есть военная прокуратура, которая надзирает за военкоматами, и куда нужно обращаться с любыми жалобами. Есть вышестоящая призывная комиссия каждого региона.

Гуманизация военной службы

— Сейчас призывники служат в основном в своем регионе? Или, как раньше, в разных местах?

— Раньше действительно посылали по всей стране. На рубеже 2008-2012 годов, когда министром обороны был Сердюков (к нему очень неоднозначное отношение у многих), произошла военная реформа. Одним из ее существенных элементов была гуманизация военной службы:

сокращен срок службы с двух лет до года;

принято решение, что призывник должен служить в своем регионе. Но решает военкомат. То есть призывник с Урала может служить и в Западной Сибири;

изменен характер военной службы по призыву: сейчас используются контракты.

Военнослужащие призываются, чтобы получить специальность, их личные навыки. И набирают ребят, которые дальше продолжат контракт. Военная служба по призыву не является основой армии, как раньше в Советском Союзе. Она превратилась в подсобную структуру для контракта.

Армия продолжает потихоньку переходить на контракт. С каждым годом уменьшается количество молодых людей, попадающих на военную службу по призыву.

— Тем не менее недавно прошла информация, что полностью на контрактную систему российская армия перейти пока не может.

— Этот спор продолжается уже двадцать лет в экспертном сообществе. По мнению ряда экспертов, давно можно было перейти. Деньги есть, надо просто поставить задачу. В 2004 году была принята федеральная целевая программа перехода на контракт, потом она продлевалась. Выделялись дополнительные средства государством Министерству обороны, другим ведомствам. Но Министерство обороны не смогло так быстро перейти на контракт. Некоторые службы смогли. Пограничные войска перешли полностью на контракт. Но они подчинены ФСБ.

Министерство обороны затягивает процесс. Ему не удалось создать пункты набора, отдельные от призыва, наладить работу с контрактниками на первоначальном этапе, поэтому призыв стал основным каналом поставки контрактников, и Минобороны не хочет от него отказываться.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовила Марина Севастьянова