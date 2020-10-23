Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Игорь Буккер

Чем можно заменить пьяный Октоберфест?

Большинство россиян прекрасно осведомлены о существовании в Германии такого праздника, как Октоберфест. Впрочем, его уже активно взяли в оборот и на российских просторах. А вот англосаксы озаботились в этом году устроить "трезвый октябрь". Ниже вы найдете несколько довольно простых способов расслабиться после напряженного дня без капли алкоголя.

Чем можно заменить пьяный Октоберфест?

Придумайте себе занятие, чтобы отвлечься от мыслей о спиртном

"Важно отделить время, когда заканчивается работа и начинается личная жизнь, особенно если вы работаете дома. Зачастую именно в эти часы мы злоупотребляем алкоголем, даже не осознавая этого", — полагает соучредитель сообщества любителей алкогольных напитков Club Soda Лаура Уиллоуби.

Важно придумать себе какое-нибудь занятие. Можно, например, принять ванну или заняться изготовлением кулинарных изысков, которые прежде никогда не готовили. Очень помогает короткая прогулка на свежем воздухе. Это будет очевидный водораздел, помогающий отделить работу на дому от отдыха в своем доме.

Замените алкогольный напиток на безалкогольный

"Я считаю, что выжатый лайм и газировка помогут моему организму думать, что я выпиваю", — уверена психотерапевт и писательница Филиппа Перри.

Безалкогольные версии спиртных напитков, хотя все время улучшаются, все же оставляют желать лучшего. А вот безалкогольный коктейль, который вы никогда раньше не пробовали, не разочарует. Кроме того, во время его приготовления вы напрочь забудете о желании заложить за воротник.

Так, Камилла Видаль, основательница La Maison Wellness, в рамках кампании "Трезвый октябрь" придумала оригинальный коктейль Tropical Green. Это смесь сока маракуйи, огуречного сока, сиропа агавы, флердоранжевой эссенции и чайного гриба. Но ее личный выбор — игристое вино с 0,5% содержания алкоголя, персиковое пюре и ванильная эссенция.

Дыхательная гимнастика

Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует элементарное дыхательное упражнение, которое помогает избавиться от стресса в положении сидя или стоя менее чем за пять минут. Поставьте ноги на ширине плеч, дышите медленно и глубоко, чтобы это не вызывало дискомфорта. Если это помогает — сосчитайте до пяти. Не останавливаясь и не задерживая дыхание, выдохните так же, как и вдыхали. Вы можете проделать это упражнение в автомобиле, чтобы никто не догадался, чем вы там занимались.

Забудьте про компьютеры

Нередко после рабочего дня, проведенного за компьютером, люди наливают себе рюмочку или стаканчик, затем другой, второй, третий. Затем снова плюхаются перед тем же самым монитором. Внесите изменения в свой ритм жизни. Поговорите по телефону или найдите собеседника в реальной жизни.

Почитайте книгу

Этот факт может показаться очевидным, но чтение и выпивка — две вещи несовместные. Все прочитанные накануне под хмельком страницы придется перечитать на свежую голову. Читайте, господа и дамы, в эти удлиняющиеся сумерки. Большинство из нас постоянно скулят, что у них нет времени прочитать стоящую книгу. Так получите наслаждение в эти тихие вечера!

Дайте отдых глазам — послушайте книгу

Аудиокниги дают отдых уставшим от монитора глазам, позволяют отвлечься в общественном транспорте, но они могут способствовать совместному прослушиванию. Прочь наушники! Слушайте аудиокниги всей семьей.

Кушайте сахар

В период воздержания от спиртного пробуждается интерес к сладкому. Это не случайно. В небольшом стаканчике белого вина содержится около полутора чайных ложек сахара. "При абстиненции увеличивается ваша тяга к сладкому, поэтому не бойтесь съесть плитку шоколада", — уверена Уиллоуби.

Не отказывайте себе в "маленьких радостях"

Порой алкоголь рассматривают как средство для подавления аппетита, хотя на самом деле он способствует его появлению. Согласно онлайн-калькулятору Drink Aware, в пол-литровом пиве 4% содержится 182 калории, в пол-литре сидра — 216 калорий. В зависимости от количества выпитого месяц отказа от алкоголя может подарить возможность съесть больше, но при этом похудеть.

Сократите потребление кофеина

Когда в течение рабочего дня вы чересчур много пьете кофе, то первый бокал вина после работы, вероятно, поможет вам избавиться от кофеинового отравления, точно так же, как выпитая утром чашка кофе избавит вас от похмелья. Сократив одну половину, избавитесь от другой.

Измените свой режим

Если в вашем случае причина употребления алкоголя зависит от вполне конкретных причин, по мнению Уиллоуби, "переместите их на то время, когда выпивка во время беседы покажется менее приемлемой, а чашка чая — вполне нормальным явлением".

Физические упражнения

Даже получаса растяжки с лихвой хватит на то, чтобы отказаться от очередной порции горячительного.

Определитесь со своим увлечением

Идеальное время, чтобы начать, к примеру, языковой онлайн-курс, заняться вязанием или рисованием, чтобы держать мозги в тонусе, а руки — занятыми. Трезвый октябрь когда-то закончится, а вам-то захочется продемонстрировать свои успехи.

Приведите свое жилище в порядок

С начала пандемии можно было оставить все как есть: меньше приглашать гостей, не тратить время, чтобы заправить постель, и т. д. Однако наведение порядка — простейший способ создать уют не только в жилище, но и в беспокойной душе.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы алкоголь удаленка октоберфест
Бой Хабиб - Гэтжи
Новости Все >
Курочка: как выбрать качественную и безопасную?
Евгений Пригожин не собирается баллотироваться в Госдуму
Обеды из ресторанов и прогулки: стало известно о VIP-условиях Ефремова
Набиуллина озвучила сроки запуска технологии цифрового рубля
На аукционе в Мюнхене продали манускрипт речи Адольфа Гитлера 1935 года
На 102-м году жизни скончалась диснеевская Белоснежка Мардж Чэмпион
Почему "Титаник" не подняли со дна?
Глушко: демонстрационный экзамен в колледжах может стать обязательным
Какие навыки лучше всего развиваются у детей в школе, выяснил опрос
Воля посмеялся над скромными финансовыми аппетитами жены
Последние материалы
Курочка: как выбрать качественную и безопасную?
Евгений Пригожин не собирается баллотироваться в Госдуму
Обеды из ресторанов и прогулки: стало известно о VIP-условиях Ефремова
Набиуллина озвучила сроки запуска технологии цифрового рубля
На аукционе в Мюнхене продали манускрипт речи Адольфа Гитлера 1935 года
На 102-м году жизни скончалась диснеевская Белоснежка Мардж Чэмпион
Метеоролог Роман Вильфанд: доверять можно только двум приметам
Сергей Крючек: мы должны обеспечить гражданам надежную социальную поддержку
Почему "Титаник" не подняли со дна?
Глушко: демонстрационный экзамен в колледжах может стать обязательным
Популярное
Новости Белоруссии
Бунт или репрессии: в Белоруссии близится "час икс"

В Белоруссии близится "час икс". Оппозиция называет 25 октября днём народного приговора Лукашенко, а "Батька" обещает навести в стране "окончательный порядок".

Бунт или репрессии: в Белоруссии близится "час икс"
Азербайджан и Армения сошлись лоб в лоб
Бывший СССР
Азербайджан и Армения сошлись лоб в лоб
Кремль
США больше не смогут доминировать - появились две новые сверхдержавы
Происшествия
В Твери мужчина упал с моста на внедорожник
Игорь Буккер Чем можно заменить пьяный Октоберфест? Игорь Буккер Василий Амирджанов Михаил Дегтярев признался в незнании Конституции РФ Василий Амирджанов Любовь Степушова Эстония настроилась на отпор гомототалитаризму Любовь Степушова
Комментарии
Александр Гущин: роль Китая в Белоруссии не менее важна, чем роль Запада
Бунт или репрессии: в Белоруссии близится "час икс"
Американист рассказал, почему Трамп не отреагировал на "отравление" Навального
Бунт или репрессии: в Белоруссии близится "час икс"
Михаил Хазин на грани фола
Россельхознадзор пояснил, кто для Путина важнее - Алиев или Пашинян
Михаил Хазин на грани фола
Депутат Мосгордумы: в Москве вводят контроль за каждым из нас
Алексей Навальный: отыгранная фигура или жертва имиджа?
Михаил Хазин на грани фола
Самойлову обвиняют в краже бренда
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
Михаил Хазин на грани фола
Все смешалось в Киргизском государстве
Ветеран "Альфы" ФСБ объяснил заявление Украины о "потоке гробов" в Россию
Власти снова отложили выплату по советским вкладам
"Можно обстреливать Москву": в США рассказали о проекте SLRC
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
Заступится ли российский народ за своего президента?
Заступится ли российский народ за своего президента?
Заступится ли российский народ за своего президента?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников