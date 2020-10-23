Чем можно заменить пьяный Октоберфест?

Большинство россиян прекрасно осведомлены о существовании в Германии такого праздника, как Октоберфест. Впрочем, его уже активно взяли в оборот и на российских просторах. А вот англосаксы озаботились в этом году устроить "трезвый октябрь". Ниже вы найдете несколько довольно простых способов расслабиться после напряженного дня без капли алкоголя.

Придумайте себе занятие, чтобы отвлечься от мыслей о спиртном

"Важно отделить время, когда заканчивается работа и начинается личная жизнь, особенно если вы работаете дома. Зачастую именно в эти часы мы злоупотребляем алкоголем, даже не осознавая этого", — полагает соучредитель сообщества любителей алкогольных напитков Club Soda Лаура Уиллоуби.

Важно придумать себе какое-нибудь занятие. Можно, например, принять ванну или заняться изготовлением кулинарных изысков, которые прежде никогда не готовили. Очень помогает короткая прогулка на свежем воздухе. Это будет очевидный водораздел, помогающий отделить работу на дому от отдыха в своем доме.

Замените алкогольный напиток на безалкогольный

"Я считаю, что выжатый лайм и газировка помогут моему организму думать, что я выпиваю", — уверена психотерапевт и писательница Филиппа Перри.

Безалкогольные версии спиртных напитков, хотя все время улучшаются, все же оставляют желать лучшего. А вот безалкогольный коктейль, который вы никогда раньше не пробовали, не разочарует. Кроме того, во время его приготовления вы напрочь забудете о желании заложить за воротник.

Так, Камилла Видаль, основательница La Maison Wellness, в рамках кампании "Трезвый октябрь" придумала оригинальный коктейль Tropical Green. Это смесь сока маракуйи, огуречного сока, сиропа агавы, флердоранжевой эссенции и чайного гриба. Но ее личный выбор — игристое вино с 0,5% содержания алкоголя, персиковое пюре и ванильная эссенция.

Дыхательная гимнастика

Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует элементарное дыхательное упражнение, которое помогает избавиться от стресса в положении сидя или стоя менее чем за пять минут. Поставьте ноги на ширине плеч, дышите медленно и глубоко, чтобы это не вызывало дискомфорта. Если это помогает — сосчитайте до пяти. Не останавливаясь и не задерживая дыхание, выдохните так же, как и вдыхали. Вы можете проделать это упражнение в автомобиле, чтобы никто не догадался, чем вы там занимались.

Забудьте про компьютеры

Нередко после рабочего дня, проведенного за компьютером, люди наливают себе рюмочку или стаканчик, затем другой, второй, третий. Затем снова плюхаются перед тем же самым монитором. Внесите изменения в свой ритм жизни. Поговорите по телефону или найдите собеседника в реальной жизни.

Почитайте книгу

Этот факт может показаться очевидным, но чтение и выпивка — две вещи несовместные. Все прочитанные накануне под хмельком страницы придется перечитать на свежую голову. Читайте, господа и дамы, в эти удлиняющиеся сумерки. Большинство из нас постоянно скулят, что у них нет времени прочитать стоящую книгу. Так получите наслаждение в эти тихие вечера!

Дайте отдых глазам — послушайте книгу

Аудиокниги дают отдых уставшим от монитора глазам, позволяют отвлечься в общественном транспорте, но они могут способствовать совместному прослушиванию. Прочь наушники! Слушайте аудиокниги всей семьей.

Кушайте сахар

В период воздержания от спиртного пробуждается интерес к сладкому. Это не случайно. В небольшом стаканчике белого вина содержится около полутора чайных ложек сахара. "При абстиненции увеличивается ваша тяга к сладкому, поэтому не бойтесь съесть плитку шоколада", — уверена Уиллоуби.

Не отказывайте себе в "маленьких радостях"

Порой алкоголь рассматривают как средство для подавления аппетита, хотя на самом деле он способствует его появлению. Согласно онлайн-калькулятору Drink Aware, в пол-литровом пиве 4% содержится 182 калории, в пол-литре сидра — 216 калорий. В зависимости от количества выпитого месяц отказа от алкоголя может подарить возможность съесть больше, но при этом похудеть.

Сократите потребление кофеина

Когда в течение рабочего дня вы чересчур много пьете кофе, то первый бокал вина после работы, вероятно, поможет вам избавиться от кофеинового отравления, точно так же, как выпитая утром чашка кофе избавит вас от похмелья. Сократив одну половину, избавитесь от другой.

Измените свой режим

Если в вашем случае причина употребления алкоголя зависит от вполне конкретных причин, по мнению Уиллоуби, "переместите их на то время, когда выпивка во время беседы покажется менее приемлемой, а чашка чая — вполне нормальным явлением".

Физические упражнения

Даже получаса растяжки с лихвой хватит на то, чтобы отказаться от очередной порции горячительного.

Определитесь со своим увлечением

Идеальное время, чтобы начать, к примеру, языковой онлайн-курс, заняться вязанием или рисованием, чтобы держать мозги в тонусе, а руки — занятыми. Трезвый октябрь когда-то закончится, а вам-то захочется продемонстрировать свои успехи.

Приведите свое жилище в порядок

С начала пандемии можно было оставить все как есть: меньше приглашать гостей, не тратить время, чтобы заправить постель, и т. д. Однако наведение порядка — простейший способ создать уют не только в жилище, но и в беспокойной душе.