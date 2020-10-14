Секта и религия — есть л﻿и у них точки пересечения?

Когда мы начинаем разговор о сектах, то первая ассоциация — религия или нечто, назовём его околорелигиозное. Так сложилось, что во главе большинства из известных сегодня сект — некий гуру, возведший себя в тот или иной сан.

Если нас беспокоят сектанты

Как на самом деле соотносятся эти два понятия: религия и секта? Есть ли у них вообще точки пересечения?

Об этом ведущий "Правды.Ру" Игорь Букреев поговорил с психиатром Сергеем Нурисламовым.

Читайте начало интервью: Попасть в секту — билет в один конец? Или есть шанс выбраться?

— Среди мировых религий есть довольно большое число религий так называемых локальных. Тот же иудаизм не мировой считается религией.

И подобные локализации могут быть разбросаны по миру. Ведь та же структура Аум Синрике* отметилась не только в Японии атаками химических веществ, она отметилась и в различных странах мира.

В какой ситуации, секта и сектантское мышление будет перерастать в большую религию — этот момент не до конца понятен.

Как формируются религии

Если уж говорить о том, как вообще формируются религии, то это прекрасно описано в "Дюне" Фрэнка Херберта. Но у автора были на этот счет свои размышления, и он в будущем, прогностически анализировал, каким образом могут не только новые религии создаваться, но и трансформироваться старые.

— Кстати, раз вы заговорили о литературе, хотел бы вам одну цитату процитировать. "Секс и религия отлично сочетаются друг с другом. Этот союз, который может показаться отталкивающим, в то же время сулит особенно изысканные наслаждения, возбуждая плотский аппетит. Почему? Хороший вопрос". Олдос Хаксли. "Луденские бесы". Это XVII век, мы понимаем. Но можно что-то прокомментировать к Олдосу Хаксли?

— В любом случае религиозное сознание или самопознание обязано не обойти вниманием вопрос сексуальной аутоидентификации, каких-то сексуальных предпочтений во внешнем мире. Конечно, мы не можем убрать из себя эту сексуальную энергетику, если, предположим, мужчины не оскопляются.

Я беру на себя смелость напомнить, что очень многие патриархи Русской православной церкви, которые на Русь приходили из Болгарии и Греции, были скопцами. И у них отчасти не было задачи собственного обогащения, потому что вполне возможно, что излишки тестостерона зачастую приводят не только к блестящей лысине у мужчин и остальные мужчины могут лысым завидовать, потому что такая тотальная лысина — показатель того, что у этого человека может быть большое количество женщин и длительный секс с приятными для него и его партнерши оргазмами.

Надо отметить, что скопцы сделали для нашей Руси очень много. Они не заботились о своем благополучии, а чаще всего заботились о благополучии окружающих.

Я не предлагаю сейчас к этому возвращаться, потому что на самом деле есть некие отчасти закрытые диссертации — их не до конца в недрах МГУ защитили — которые показывают, что на Среднерусской равнине в эпоху мезолита были определенные верования, которые позволяли выбирать властные полномочия, передавать властные полномочия всего лишь на год человеку, которому размозжались его чресла.

Но в течение этого года он становился, скажем так, хозяином горы. То есть ему приносили любые подношения, и так как мезолит был все-таки эпохой голода, то он мог есть от живота и до горла, он мог наслаждаться, его могли умасливать различными благовониями, но вот продолжения рода и закрепления этих приношений за своими родственниками, родными и, главное, детьми у него бы не получилось.

Через год, по обрядовым законам он должен был взойти на костер, то есть его уничтожали и избирался следующий глава.

Если это так, если эта информация все-таки подтвердиться в раскопках и эта гипотеза может оказаться верной, и именно она перекочевала в дальнейшем к созданию евнухов на Востоке и скопцов в различных религиях, то вполне возможно, что древние понимали, что такое власть и что власть в любом случае развращает человека. "Абсолютная власть развращает человека абсолютно".

Не только религия

— Понятно. Но не могу обойти один важный, мне кажется, вопрос. Мы почему-то назваем сектами только некие сообщества, "завязанные" на религиозные темы. А вот, допустим, помните нашумевшую историю про человека, который считал себя Наполеоном? Доцента — историка Соколова я имею в виду. Питерского, который убил, расчленил свою любовницу, ассистентку, студентку. Там было другое. Там были игры военно-исторические.

— Исторические реставрации, да.

— Это может отнестись каким-то образом к сектам, или секты исключительно это секты религиозные?

— Есть дефиниции. Если мы определим литературные или наши полемические дефиниции, и будем на их основе находиться, то в такой связи мы должны секты, предположим, отнести к религиозным, или идейно-фундаментальным.

То есть в данном случае мы говорим о духовных процессах, которые в данном случае — дух как идея, которая вырастает из кристаллизации или некой квинтэссенции разума по Платону. В такой ситуации мы представляем духовную идею как что-то выкристаллизовавшееся.

Неважно у кого — у будущего руководителя секты, у группы лиц, у фундаментально большой группы лиц, как, предположим, вполне возможно, это было и иудейское подполье, которое пыталось сбросить с себя гнет Римской империи, и поэтому отчасти формировало Иисуса. Ведь если посмотрите на процессы создания, то если бы…

Я однажды встретился с таким изречением:

"Если бы не было живого Бога, то его нужно было создать".

Почему все сектанты бредят концом света?

— Всё это очень любопытно, но скажите, эсхатологические отчаяния — люди, когда ожидают конец света, это насколько нормально можно считать с точки зрения психологии и принадлежности к каким-то религиям?

— И опять вернемся к древним религиям. И даже вернемся к уже современному документалисту Майклу Муру… "Здравозахоронение", "Боулинг для Колумбины"…

Если мы вспомним этот фильм, то очень правильно в нём рассказано об американском обществе, которое грамотно использует страх. Страх перед будущим. То есть, "если вы не возьмете кредит у банка, у вас не будет дома. Если у вас не будет дома, вы не сможете завести ребенка. Завести ребенка не сможете, вы не дадите ему образование. Не дадите образование, значит, вы лузер. Он не получит образования, потому что вы не получили образования. Потому что ваши родители…" И так далее, и так далее. "Выжить в этом обществе ваши потомки смогут только если они получат образование".

И почему выжить? Потому что всегда есть для Соединенных Штатов еще внешний враг, внешний противник. Если внешняя угроза на какое-то время начинает отмирать, появляются звездные войны с неопределенным страхом пришествия кого-то из космоса.

Пик звездных войн пришелся на оттепель во взаимоотношениях между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Я имею в виду "Звездные войны" как художественное произведение, а не стратегическую оборонную инициативу.

И в этой связи хочется сказать, что секты или религиозное сектантство не нужны для жизни человека как такового. Достаточно, предположим, работы психологов, психотерапевтов, психиатров, узаконенных религиозных конфессий, в которые уважаемые сектанты даже и не пробовали проникнуть и осознать.

Но, с другой стороны, понятно, почему это происходит. Потому что, находясь внутри социума, находясь внутри этого социального проекта, каким могут называться города и поселения, мы можем уйти только в монастыри, предположим, христианские, еврейские кибуцы, или исламские, суфийские уже структуры, где мы можем становиться такими бродячими дервишами отчасти. Это структуры в исламе.

Так вот, если мы куда-либо уходим, то это всего лишь эти три варианта. Но если нам их подходы не нравятся, значит, мы должны куда-то окунуться еще в другую структуру.

И вот, отвечая на ваш давний вопрос о исторических реконструкциях и Соколове, как основном известном теперь нам историческом реконструкторе, играющем роль Наполеона и закончившем расчленением своей любимой. Он, к счастью, не расчленил Европу и не привел к проблемам Европы, но к огромной трагедии родных и самой девушки, закончилось ее любовь с псевдо-Наполеоном вот такими тяжкими страданиями и трагедией.

В данной связи — люди тоже ищут какую-то отдушину и уходят в эту реконструкцию, как, что называется, в проект оффлайн, в реал уходят для того, чтобы не находиться, возможно, в такой же компьютерной игре в онлайне — нереальном мире.

Да, мы бежим, бежим зачастую от своих каких-то проблем, невзгод и внутренних страстей и пытаемся найти способ с этими невзгодами и страстями бороться. И некоторые из сект предлагают этот способ борьбы. Предположим, жесткие диеты, похудение, жесткие голодания, отсутствие сна, депривация сна — это для того, чтобы расширить степень сознания.

*организация, запрещенная на территории РФ

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовила Ольга Лебедева