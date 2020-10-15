Что народу предлагается взамен привычных "вечных ценностей"

Стремительное развитие технологий откликается в обществе переоценкой считавшихся еще совсем недавно незыблемыми ценностей. Какие альтернативы нам предлагаются? Об этом ведущий "Правды.Ру" Саид Гафуров поговорил с директором Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессором экономического факультета МГУ Александром Бузгалиным.

Читайте начало интервью:

Первое, что бросается в глаза, — активация разного рода религиозных (и псевдорелигиозных тоже) организаций. Наиболее заметны, конечно, мусульманские. И, если подумать в этом направлении, то становится жутко и хочется — очень хочется надеяться, что альтернатива — это не ИГИЛ. А что?

— Нет, не ИГИЛ. Для начала всё-таки давайте попробуем нарисовать, чтобы понять, может ли ИГИЛ быть альтернативой или консервативный фундаментализм в России, который идёт к православию, такому мракобесному, религиозному поведению или, точнее даже, проповедованию вот этого поведения, потому что поведение — это очень мало.

Итак, вот эта ориентация на финансы, начиная с детства через выбор студенческой скамьи, через выбор работы и даже через выбор математикой, где работать, потому что финансовая математика — самая продвинутая сфера математики сейчас. Единственное, в качестве отхода интересные фундаментальные задачки решаются. Но главная задача — как теоретически научиться спекулировать на финансовом рынке. Никак.

— Но банкиры готовы платить. Они верят, что можно.

— Они верят. Но понимаете, гадалкам и магам тоже платят. Это одна сторона.

Вторая сторона — то, что можно назвать брендами, когда любой ценой надо быть одетым в бренд, ездить на бренде, в данном случае жить уже в тренде, то есть, когда знак становится важнее, чем даже товар, который был раньше фетишем.

Человек живет ради того, что постмодернисты называли симуляторами, то есть, когда знак есть, а обозначаемого нет. Вот этикетка есть, а очень высокого качества нет, есть просто этикетка. Иногда есть и качество повыше, но в основном главное — это этикетка. Вот погоня за этикеткой, за знаком, за модностью — это второй тренд, куда ушёл прогресс.

Огромное количество ресурсов: вот эти IT-технологии, пиарщики, маркетологи, в частности рекламщики. Я уже стих сочинил: "Я помню чудное мгновенье — купите мыло "Вдохновение". Что-нибудь в таком духе.

Вот это вторая проблема — быть в тренде, в бренде, то есть уходит совершенно даже не в фетиш товаров, а в фетиш знаков прогресс. Безумная сфера посредничества и очень мало реальных ресурсов, которые есть у человечества, используется для того, чтобы развивать человека и развивать те технологии, которые нужны для прогресса человека, решения экологических и социальных проблем.

То есть огромный потенциал, который есть сегодня, уходит в пустоту, причём очень опасную пустоту. И посмотрите, мы об этом тоже как-то с вами говорили, где у нас прогресс. Все эти агрегаты, которыми мы пользуемся, изменяются каждый если не месяц, то год, все мощнее и мощнее. Но как сказала одна из моих студенток:

"При помощи компьютера, который был в 10 раз слабее моего смартфона, человек вышел в Космос и долетел до Луны. А я при помощи сверхагрегатов пересылаю фотки, смайлики, лайки и занимаюсь в лучшем случае поиском самого дешевого товара или самой брендовой "брендухи" какой-нибудь".

Это не шутка. Мы летаем с той же скоростью практически на тех же самолётах. Последний ТУ-154, по-моему, перестал летать несколько лет назад, который был создан 50 лет назад, полвека назад.

— Есть знаменитое высказывание Маркса, которое я часто сейчас вспоминаю, особенно по постсоветскому пространству, по постюгославскому, о том, что нации, как и женщине, не прощается минута оплошности, когда первый встречный авантюрист может сделать с ней то, что ему вздумается. Это восемнадцатая брюмера Луи Бонапарта. И дальше обычно на этом цитату обрывают. И она интереснее, потому что дальше Маркс говорит: "Но это только описание факта. Нужно понять причины, почему, как это так случилось, что во Франции этот аферист сумел прийти к власти". И вот вопрос-то не в том, что там фетишизация, что там безумное расточение ресурсов, в том числе интеллектуальных, а вопрос в том, как мы до этого дошли, в чём причина этого.

— Дело в том, что в основе всего этого лежит то, что на языке современной марксистской политической экономии, марксистской политэкономии XXI века, называется "глобальная гегемония корпоративного капитала". Много научных слов, но пояснить просто.

Крупнейшие корпорации, сращенные со сверхгосударствами.

США — это не национальное государство, это сверхрегулятор глобальной экономики.

Транснациональные корпорации — это объемы продаж, сравнимые с тем, сколько производится средней страной.

И главное, что вся эта система в целом ради бесконечного накопления капитала, которая уже давно исчерпала свои возможности за счет рациональных средств, ради вот этого нерационального, но безумного, бесконечного накопления капитала готова на любые шаги: продавать ненужные этикетки — в лучшем случае, уничтожать народы — в худшем случае или использовать варварский детский труд.

Недавно был репортаж о том, как используется труд детей 10 лет, таких мальчиков и девочек в Африке в кобальтовых шахтах, куда взрослый не помещается (они такие узенькие, чтобы дешево было). Ребёнка сажают в корзину, он спускается в эту кобальтовую шахту, там добывает эту руду, и поднимают его потом наверх.

И это подают, как некий суперагрегат, абсолютно прогрессивный, социально ответственные корпорации.

— Теория предельной полезности в ХХI веке важнее, оказывается? Дифференциальная рента важнее, чем труд?

— Нет. Причина вот этих глубинных и поверхностных противоречий, того, что люди бесконечно бессмысленно воюют друг с другом, гонятся за тем, что им на самом деле не нужно, причина — власть капитала, сращенного с бюрократией, в наиболее современных формах. Это финансовый капитал. И если раньше Ленин, 100 лет назад, написал: финансовый капитал — это сращивание промышленного и банковского, вот они поженились, то сейчас это хуже — это доминирование финансового спекулятивного капитала (не банковского, который кредиты давал, а спекулятивного капитала) над реальным сектором, вообще всем реальным сектором, и финансиализация всего: детского садика, университета, больницы…

— Совести.

— Совести, чести, артиста, футболиста — кого угодно. О чем пишут про футболистов? За сколько его продали. Причем продают, как гладиаторов, как рабов, за большие деньги. Я, кстати, до сих пор не знаю…

— Совершенно чудовищная шутка. Неприлично, но я ее скажу, что футбол остался последней отраслью, где можно легально купить негра. Чудовищная шутка.

— Да, белого можно тоже купить. И белого, и серо-буро-малинового в крапинку. Скоро появится какая-то ситуация, когда профессора можно будет легально купить, понимаете. У Пушкина знаменитая фраза: "Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать".

Сейчас покупают вдохновение

Когда с тобой какая-нибудь маркетинговая компания заключает контракт на пять лет, она тебе дает большие деньги, если ты супер-пупер дизайнер, поэт, художник, программист. Любой креативный человек — творческий человек. Но тебя покупают, и дальше всё, что ты создашь, будет использовано ради того, чтобы рекламировать, я не знаю, от пива и прокладок до чего-нибудь, может, действительно полезного. Извините, это тоже полезно.

В общем, для чего угодно. Но не исключено, что тебе не понравится, как твоё творение используют, ты возмутишься, а тебе:

"Милый, вот контракт. Ты продал свой талант нам на 5 лет. Всё. Мы с твоим стихотворением делаем, что хотим" или "с твоей картиной делаем, что хотим", или "с твоей программой. Можем её использовать для чего угодно, для того чтобы создать какое-нибудь новое оружие и продать его террористам.

Вот этот финансовый капитал господствует, сращенный с государствами, которые его защищают при помощи крылатых ракет, информационных войн — арсенал очень широкий, политического производства, так называемого. Огромный механизм работает.

И вот эта система действительно ведет в тупик и, более того, в страшно опасный тупик, потому что она не соображает, она не имеет единого мозга, она не имеет мирового правительства. Это конкурирующие между собой, дерущиеся, как пауки в банке, акторы (использую современное словечко модное), и здесь ситуация очень тяжелая, опасная.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовила Ольга Лебедева