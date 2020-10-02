Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?

Глобальный кризис, свалившийся на головы человечества вообще и россиян в частности из-за пандемии коронавируса — есть ли из него быстрый выход, путь возвращения к привычной жизни? Или будет, как 90 лет назад предрекал Максим Горький: две альтернативы — капитализм или варварство.
Об этом ведущий "Правды.Ру" Саид Гафуров поговорил с директором Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессором экономического факультета МГУ Александром Бузгалиным.
— Александр Владимирович, что нас ждет — социализм или варварство? Или капитализм?
— Отвечая на этот вопрос, процитирую своего молодого коллегу Андрея Михайлова. Он кандидат физико-математических наук, а не только социальный философ. Так вот, он сказал: "Вообще говоря, нас в ближайшем будущем, конечно же, ждет искусственный интеллект. Но если этот искусственный интеллект станет сколько-нибудь массово распространенным в условиях капитализма, то миру придет конец, и это я вам говорю как профессионал".
Если перевести всё это на серьезный язык, развитие современных технологий действительно приводит к тому, что неконтролируемое соперничество крупнейших корпораций, озабоченных упрочнением своего статуса и геополитического влияния правительств, возрождение феодальных отношений на фоне всего этого неизбежное — всё это действительно в соединении с современными технологиями чревато даже не просто варварством, а той самой катастрофой.
А ещё процитирую знаменитые слова Эйнштейна: "Я не знаю, какой будет третья мировая война, но четвертая будет вестись дубинками". Это тот самый очень трудный вопрос.
— Здесь Вы всё-таки видите сердцевиной проблемы технологические аспекты, да?
— Нет, не технологические аспекты, а то, какие общественные отношения (экономические, социальные, политические и даже идеологические, и культурные) сегодня господствуют. И я считаю, что эти отношения обеспечить эффективное развитие прогресса, технологического в частности, не могут. Они его,
И ещё одна сторона — классическая марксистская постановка вопроса: противоречия производительных сил и производственных отношений. На современном языке в основном говорят о технологиях и институтах, но лучше всё-таки было бы старый язык использовать. Вот это одна сторона.
И вторая сторона: собственно, социально-экономические, политические и мировые, и внутренние для каждой страны противоречия.
— Основой исторического материализма ведь была концепция, что надстройка всегда отстаёт от базиса в развитии, а производительные силы обгоняют производственные отношения. Об этих тезисах. Я сейчас пытаюсь себе представить то, что сейчас у нас на глазах идёт вот эта — особенно в Интернете дискуссии наиболее выпуклые — вот эта дегуманизация, совершенно чудовищное варварство в отношениях между армянами и азербайджанцами, когда просто люди… Им жить вместе рядом в конце концов, рядом жить, а они…
— Они жили тысячелетиями вместе.
— Да. И вот это чудовищная вещь. И это, самое главное, уже воспринимается как норма. Когда я говорю: "Ребята, совершенно точно я знаю, что говорю, что и армянский, и азербайджанский народы гостеприимные, доброжелательные, прекрасные люди, они хотят жить вместе, их пытаются поссорить ради внутриполитических в каждой стране корыстных интересов", меня не понимают, а многие просто ошарашены. Это логика, которая совершенно очевидна для меня.
— Наиболее яркие противоречия, не самые глубокие на самом деле: то, что проявляется в виде гражданских или междоусобных войн, то, что проявляется в виде демократии крылатых ракет, что мы проходили в Европе, в Югославии, что мы проходили на Ближнем Востоке, на Северной Африке, в Латинской Америке.
Ракетами ещё не стреляют, но ЦРУ и наемники орудуют в таких масштабах, что иногда это похуже крылатых ракет. Это очень важно, это трагедия, это тысячи жертв.
Но есть нечто, что, как вот этот самый страшный вирус, распространяется по миру и уже не одно десятилетие. Это то, на что ориентирована сегодня экономическая, культурная и как основа даже технологическое развитие.
Давайте посмотрим, что для людей сейчас становится высшей ценностью. Прежде всего это финансовые интересы, причем в самом таком чистоганном виде, который что мусульманская, что православная, что даже католическая религия в начале её жизни считали не просто антигуманным, а чем-то, что должно быть запрещено.
Вот такое ростовщичество.
Так называемая финансовая грамотность, когда с детского садика объясняют, что если ты взял денежку у родителей, то родитель может завести для тебя счёт, а если ты дал денежку родителям или братику, или сестричке, то ты должен взять с него процент, а желательно ещё и залог. Это без шуток, понимаете.
— Римский капитал.
— Понимаете, это звучит как какое-то аморальное кощунство (не в эфире), но это цитаты из курсов, которые сейчас преподаются. И вот это подчинение финансовому интересу везде, начиная от детства, когда отношения друг с другом строятся, исходя из вот этой корыстный выгоды, причем не просто даже корыстной этой финансовой, и включая выбор профессии, куда пойти учиться.
Беседовал Саид Гафуров
К публикации подготовила Ольга Лебедева
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