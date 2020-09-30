В "Силовичке" детей научат Родину любить

В социальных сетях обсуждается креатив архангельского военно-патриотического клуба "Орден". По замыслу авторов проекта, детская площадка "Силовичок" приучит детей к пониманию, что патриотизм бывает только с автоматом в руках.

Игры патриотов

Игровая площадка обратила на себя внимание общественности еще в сентябре 2020 года. Авторы проекта расположили в игровой зоне:

карусели в виде самолетов, танков и кораблей;

стилизованные армейские машины;

игровую артиллерийскую систему залпового огня;

турники и другие малые формы;

стелу "Я люблю Юнармию";

щит с надписью "Патриотизм воспитывается с детства!";

фигуры детей в военной форме.

Светлана Власова, руководитель военно-патриотического клуба "Орден", рассказала, что доброе название игровой площадки "Силовичок" связано с любовью к Родине:

"Раньше на месте площадки была заброшенная территория, свалка. Мы все убрали, вывезли. Мы видим, как дети радуются, родители только благодарят. Ни один житель не подошел и не сказал: вы делаете какую-то фигню. Мы — патриотический клуб, мы любим свою Родину!".

Военно-патриотические клубы под тяжестью увесистых грантов от государства, вероятно, разовьют тему "Силовичка". Впишут в существующую систему идеологических координат еще и игровую площадку "Росгвардейчик". Оснастят территорию каруселями из автозаков, водометов и стилизованными изоляторами временного содержания.

Прибраться в районе, окультурить территорию — прекрасная идея. Конечно, местным жителям приятно, что наконец-то убрали свалку и создали хотя бы что-то для детских подвижных игр. А вот в глобальном смысле можно рассмотреть затею клуба через призму той самой "какой-то фигни", равно как и саму устоявшуюся с советских времен увязку военного с патриотическим.

Критерии любви к Родине

В советское время, помимо Всесоюзной ленинской пионерской организации, существовали и отраслевые клубы по интересам:

юные пожарные;

юные помощники милиции;

юные моряки (не военной направленности);

юные натуралисты (не путать с нудистами);

юнармейцы (конец 80-х годов прошлого века) и другие.

Культа нарочито военной направленности не было, хотя основным трендом были построения и передвижения строем. На этом фоне идеологическая составляющая внушала с самого детства, что если потребуется, граждане от мала до велика должны без колебаний отдать жизнь за дело КПСС. При этом понятия "Родина" и "КПСС" считались тождественными.

Смысловая переадресация архангельской военизированной игровой площадки к "Юнармии", Всероссийскому детско-юношескому военно-патриотическому общественному движению, созданному в 2016 году по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу, неслучайна.

Идеология правящей политической элиты в стране отождествляет проявление патриотизма исключительно с военной тематикой и лояльностью "сильному лидеру". Отсутствие же ощутимых достижений в развитии страны компенсируется историческим прошлым с выведенными за скобки жертвами и лишениями как подданных российской короны, так и советских людей.

Теодор Рузвельт с уважением относился к патриотизму как явлению, но при этом уточнял:

"Патриотизм означает поддержку своей страны. Это не означает, что патриотично поддерживать президента или иных должностных лиц. Только в той степени, в какой они служат интересам страны".

Обещанные нынешним юнармейцам увлекательные мероприятия и незабываемый отдых в культовых для советских пионеров лагерях — прекрасно. Но все-таки предпочтительнее бы было, чтобы дети всей страны могли пользоваться в любое время нехитрыми плодами цивилизации:

чистой водой в круглосуточном режиме;

не собирать по СМС деньги на жизненно необходимые операции;

не проживать в аварийных домах и холодных квартирах.

Эстетика вечной войны

Видимо, чтобы не допустить переосмысления прошлого, включая и события Второй мировой войны, которые до конца так и не изучены, власти решили закрепить в Конституции России возможность определять единственно допустимые оценки исторического прошлого.

Иначе не получится воспитывать правильных юнармейцев, если вдруг кто-то из оставшихся ветеранов, как и покойный писатель-фронтовик Даниил Гранин, назовет "маршалов Победы" людоедами, которые не считали солдатские жизни.

Неумный и все чаще неуместный креатив, которым накрывает страну накануне Дня Победы, когда детей наряжают в военную форму времен Второй мировой будто для участия в карнавале, искажает смысл очередной годовщины отмечаемого исторического события не меньше циничного игнорирования окопной правды о той чудовищной войне.

Национальная трагедия, которая унесла жизни миллионов людей, фактически сводится к эстетике игровой площадки "Силовичок", но этого "наверху" уже не замечают. Степень погружения в атмосферу войны, причем в нынешних реалиях со всем миром разом, культивирует невозможность существования гражданина России без автомата в руках. Как ни включишь телевизор, то разговор о войне, то о подготовке к войне, то о том, что кто-то "сдохнет", а только лишь россияне "попадут в Рай".

Тезис о мировом заговоре против России, который безотказно срабатывает в стране при должной поддержке агитпропа, актуален во все времена. На этот традиционный феномен, который нещадно эксплуатировался в том числе и в Российской империи, обращал внимание еще Лев Толстой:

"Уверив народы, что они в опасности, правительства подчиняют себе их".

Конфетти квазипатриотизма

"Юнармия" стала концентрированным воплощением идеологической парадигмы суверенной демократии. Это не просто добровольная организация, это уже часть общей системы подготовки "правильных" граждан. Как говорили в советские времена, "идеологически выдержанных" и "политически подкованных". Собственно, правящие элиты этого и не скрывают.

Представители юношеской военизированной организации принимают участие в парадах на Красной площади вместе с военнослужащими. Немудрено, что со стороны это выглядит примерно как дефиле стройными рядами юных представителей ближневосточных организаций, по большей части запрещенных в России.

Печально, что сейчас исключительно военная тематика оказалась достойной включения в понятие "патриотизм". В контексте собирательного образа идеологического "Силовичка" становится понятным, почему после переворота 1917 года оказались в опале многие русские писатели, поэты, мыслители и деятели науки. Березки Сергея Есенина совсем не вписывались в образ тогдашнего юнармейца.

Всполохи конфетти квазипатриотизма уже делают практически невозможной любую критику власти. Критикуешь — значит враг. Дискутируешь на исторические темы — искажаешь историческую правду. Дальше что? Цитаты "отца народов" на каждом углу, реновация смыслов и обнуление здравомыслия? Виссарион Белинский, чьи суждения о судьбе России не теряют своей актуальности и по сей день, заметил:

"Патриотизм состоит не в пышных возгласах и общих местах, но в горячем чувстве любви к Родине, которое умеет высказываться без восклицаний и обнаруживается не в одном восторге от хорошего, но в болезненной враждебности к дурному, неизбежно бывающему во всякой земле, следовательно, во всяком Отечестве".