Что чувствуют гомосексуалисты и общество по отношению друг к другу, может ли человек отказаться от гомосексуализма и как бороться с насилием, рассказала ведущей "Правды.ру" Маргарите Кичеровой психолог Светлана Шарко.
Читайте начало интервью:
— Светлана, полюбившая Брэндона девушка признала его инаковость. Не признали его инаковость мужчины, на которых он так хотел быть похож. С чем сталкивается человек в обществе, когда обнаруживает свою инаковость — гомосексуальность, например?
— Он встречается с беспомощностью, со своим непониманием, что происходит (если мы говорим о ребенке). Встречается с тем, что он себя ведет неправильно, его потихонечку стараются упрекнуть в этом. Начинают возвращать в "нормальное" русло. Человек начинает жить со стигмой, что он "другой". Зачастую это его уводит в криминал.
— Получается, через чувство вины он идет к самонаказанию. А общество что испытывает, когда видит инаковость?
— Общество пугается, пугаются близкие. Опять не могу опереться на большой личный и профессиональный опыт. Было всего несколько случаев среди моих клиентов, когда дети (девочки и мальчики) избрали гомосексуальный путь.
Всегда было огромное чувство вины у их матерей: что я сделала не так? Зачастую изменить ничего нельзя, и тогда начинаются работа над принятием и стыд перед окружением.
Придумывают целые мифы, почему дочь не замужем и у нее нет детей. Родители испытывают стыд за ребенка и за себя, отвергают ребенка. В тех случаях, с которыми работала я, дети вынуждены были уехать. Они не могли оставаться среди привычного окружения. Отцы отвергали чаще и дочерей, и сыновей гомосексуальных: я больше не общаюсь с тобой, если ты такая; больше не говорите мне о ней.
— Ребенку очень трудно находиться без помощи, потому что он слабый.
— Ребенку — конечно. Но и взрослому требуется огромное мужество, чтобы остаться отвергнутым. Потому что все равно у нас внутри остается желание быть с кем-то. И папа с мамой, сколько бы нам ни было лет, являются важным тылом. А у этих людей тыла нет, если от них отказались.
— Светлана, слушая вас, я понимаю, что чувствуют люди с нетрадиционной ориентацией, и испытываю сочувствие и уважение к их нелегкому выбору.
— Не всегда это их выбор. Скорее, безысходность. Выбирают те, для кого это просто развлечение. Дескать, я могу быть:
А у этих людей нет выбора. Их тело говорит об инаковости.
— Родители не хотят признавать инаковость ребенка и пытаются ее исправить. Я думаю, их отказ от общения — это попытка воздействовать.
— Без сомнения. Или попытка отделиться, чтобы не ощущать вину, боль, отвержение окружающих. Ведь Брэндона тоже мать выгоняла из дома. И мать той девушки, которая его полюбила, сказала: "Оно не будет больше ночевать в моем доме". Она была готова принять алкоголиков и психопатов, но отвергла "оно".
— У Брэндона была приверженность к внешним атрибутам: шляпа, сигарета.
— Да, у него было много атрибутов, попыток изобразить мужское: перематывание груди, подкладывание мешочка, изображающего гениталии. Это вызывало у меня такое сострадание, я понимала, какой кошмар — каждый день делать из себя другого.
— Брэндон понимал, что он на самом деле женщина, просто хотел быть мужчиной?
— Конечно. Я думаю, что, если бы у этого человека были деньги, то всё было бы легче. Он мог:
Для меня это фильм о том, что за многими вещами, связанными с трансгендерностью и гомосексуализмом, есть темы, к которым не хочется прикасаться, потому что инаковые люди часто сталкиваются с насилием и неприятием. Но мы можем видеть там душу и сердце.
— Гомосексуализм — это поправимо?
— Не знаю. Мне кажется, что нет. Поправлять то, что связано с природой человека, не имеет смысла. Может быть, это поправимо у тех, кто считает это проблемой для себя, ищет помощи. Но невозможно преследовать за это и насилием искоренять то, что есть.
— Думаю, многие родители расстроятся, услышав такое, потому что это то, что они контролировать не могут.
— Да, если мы говорим об истинных трансгендерах и людях, которые потом выбирают другой пол.
Но родители точно могут выбрать не применять насилие к ребенку. Взрослый ответственен за то, что делает с детьми.
Если мама начинает мальчика наряжать как девочку, то это мамина ответственность за то, что происходит и во что она играет, чего не хватает ей. Если родители спят в одной кровати с ребенком, то им стоит задать себе вопрос: зачем вы постоянно подкладываете ребенка к себе в постель? Родители могут задуматься о роли, которую навязывают детям. И может ли их ребенок быть просто ребенком? Есть хорошая фраза: "Дорогая мама, я только ребенок, для остального я слишком мал". То есть дети не могут обслуживать родителей — ни эмоционально, ни тем более сексуально. Это всегда ломает.
Для меня неприемлемы темы, связанные с защитой педофилов.
Если трансгендеров и гомосексуалистов я могу понять, то насилие против детей трудно оправдать, хотя многие стараются: мол, тяжелое детство у насильника было.
— Я противник смертной казни, но в случае преступления против детей я бы голосовала за смертную казнь, потому что дети должны быть под защитой. 53% преступлений против гомосексуалистов — насилие, избиение, домогательства. Когда Брэндон обратился в полицию, его заявление о насилии не приняли. Что делать трансгендерам, гомосексуалистам, подвергшимся насилию?
— Людям, подвергшимся насилию, вне зависимости от сексуальной ориентации, нужна помощь. Вопрос в том, что она по отношению к людям инаковым может быть не слишком справедливой, но поиски справедливости вообще непростая тема.
Надо обратиться за помощью, позаботиться о себе, потому что мысли о том, что мир к тебе плохо относится, могут привести к суициду.
Общество любит закрывать глаза на то, что происходит. Сейчас, слава Богу, о многих случаях насилия стали говорить. Поэтому немного полегче стало. Меня это радует.
Любая инаковость замалчивается, потому что в этом страшно жить. Большинство женщин, имеющих опыт насилия, тоже молчат.
— Это страшно. Потому что в этом потом живут их дети. И они привыкают к этому миру. Жуткий мир трейлеров, как спираль.
— Да. Я работаю в Москве, к частным специалистам приходят люди не из мира трейлеров. Но мне кажется, что не только в мире неблагополучных людей, но и здесь, у нас, люди тоже мало получают помощи.
Беседовала Маргарита Кичерова
К публикации подготовила Марина Севастьянова
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