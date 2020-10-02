Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Анна Смирнова

Ностальгия в моде: тренды наступающих осени-зимы

Вместе с осенью мода предлагает погрузиться в теплые ламповые времена, когда и деревья были выше и зеленее, и мир казался радужней. На помощь этим воспоминаниям призваны прийти некоторые вещи из таких далеких и одновременно недавних лет.

Ностальгия в моде: тренды наступающих осени-зимы

Гламурные "нулевые" не могли бы быть таковыми, если бы не эти вещи.

Жилет и кроп-топ

Их носили абсолютно со всем: джинсами и юбками на низкой посадке, бриджами, брюками-клеш, узенькими брючками-карандашами (ах, как же это здорово подчеркивало ноги, облаченные в высокие сапоги!). А жилет под лакированные или джинсовые шорты?! Вот уж действительно был культ!

Впрочем, мода сейчас не настолько беспощадна и не требует гламурного "низа", но жилет, тем не менее, не просто вернулся, но и уверенно укрепляет свои позиции.

По крайней мере, показы, Max Mara, Chloé без них не обошлись. Дизайнеры предлагают носить жилет на рубашку, выбирая плотные, вязанные модели. Что касается кроп-топов, то все "подстреленное" будет как раз и самым модным. Особенно это придется по вкусу девушкам с идеальными фигурами.

Впрочем, подобрать модель из большого трендового набора не составит труда для любого телосложения: короткие свитера, кардиганы — это все будет в моде, как минимум, до весны. Да, скорее всего, и после нее.

Отлично смотрятся кроп-топы с широкими брюками (как клеш от бедра, так и от колена), с "армейскими" ботинками, ботинками на платформе. Отличным аксессуаром к ней станет большая сумка.

Телефон-раскладушка

Недосягаемая мечта, которой грезили миллионы. Как же стильно и вкусно она распахивалась движением пальцев, как призывно мягко горел ее дисплей!

Можно быть уверенным, что "та самая" модель Motorola заставит трепетать сердца не только уже подросших на пару десятилетий пользователей мобильной связи, но и их детей.

Тем более, что производитель усовершенствовал модель, сделав ее абсолютно современной: гибкий сенсорный экран, тонкий, компактный, но более надежный в месте "шлейфа".

В общем, настоящая машина времени, очень гламурная и стильная.

Блестящие губы

Далеко блески для губ, конечно, не уходили, но в наступающем новом сезоне становятся настоящим хитом. Совсем как в 2000-ые, когда блески почти полностью вытеснили помады.

В общем, добро пожаловать новый старый must have!

Только, чур, без тонких бровей и пергидрольных волос! Все таки не забываем, какой год на дворе!

Обувь с квадратным носком

Еще одна фишка из 2000-ых порадует своих ценителей. Квадратный носок.

Он начал появляться в модных коллекциях еще весной, но вот только к осени набрал полную силу.

Идеально смотрится с костюмами, длинными, в пол, юбками и модными кожаными брюками.

А еще на пике популярности снова будут такие сексуальные, гламурные и красивые сапоги-чулки.

Бисер навсегда!

Летом можно было пощеголять в аксессуарах, сделанных своими руками.

В моду резко ворвались изделия из бисера, которые также были очень популярны пару десятков лет назад, когда их делали еще в школе.

Началось все бисерное движение от инстаграмных мастериц. Затем их заметили такие же инстаграм-блогеры моды и пошло-поехало.

В общем, не исключено, что будущим летом одежда из бисера станет хитом.

А пока на шеях носим тонкие бисерные нити, "разбавленные" редкими бусинами и учимся рукодельничать.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы мода стиль тренды красота
Новости Все >
В Краснодарском крае местные жители незаконно спилили 850 деревьев
Не брать налоги с малоимущих россиян предложили профсоюзы
Зрители "Ледникового периода" выберут лучшую пару в "Одноклассниках"
В Финском заливе уничтожили 12 мин времён Великой Отечественной войны
Дик Адвокат: "В России всё ещё много денег, чтобы покупать футболистов"
Вице-премьеры не нашли рабочих в больнице, которую строят девять лет
Звезда "Гарри Поттера" прикован к инвалидному креслу
Военные полицейские провели учения в Забайкалье
Внебрачная дочь короля Бельгии доказала через суд, что она принцесса
Доктор Комаровский назвал тестирование на COVID мировым бизнес-проектом
Последние материалы
Военные полицейские провели учения в Забайкалье
Внебрачная дочь короля Бельгии доказала через суд, что она принцесса
Доктор Комаровский назвал тестирование на COVID мировым бизнес-проектом
Активность нейронов влияет на отношение людей к роботам
Почему в России есть место сектам и деструктивным организациям
Турция обязала иностранцев получать коды для поездок на транспорте
Кокорин пропустит матч "Спартак" - "Зенит"
В Подмосковье спасли от слепоты пациента со зрением минус 45 диоптрий
Эрдоган: надеюсь, Азербайджан продолжит борьбу
Елена Малышева перечислила продукты, снижающие риск развития рака груди
Популярное
Мир. Новости мира
Переговоры РФ и Турции по Карабаху провалились

"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".

Переговоры РФ и Турции по Карабаху провалились
В Финляндии отреагировали на решение Путина запретить вывоз древесины
Новости Европы
В Финляндии отреагировали на решение Путина запретить вывоз древесины
Власть
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
Новости футбола
"Спартак" может пропустить матч с "Енисеем" и выйти в 1/8 Кубка России
Игорь Буккер Таинственные ритуалы кочевников Сибири Игорь Буккер Усам Оздемиров "Один пояс, один путь" плюс евразийская интеграция Усам Оздемиров Василий Амирджанов В "Силовичке" детей научат Родину любить Василий Амирджанов
Комментарии
Юристы оценили перспективу судебного иска Навального к Пескову
Последнее предупреждение Европы: чего хотят от России
Последнее предупреждение Европы: чего хотят от России
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Рассекречены параметры объединения РФ и Белоруссии
Эксперт рассказал, как болезнь Трампа скажется на его рейтинге
Последнее предупреждение Европы: чего хотят от России
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
Последнее предупреждение Европы: чего хотят от России
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Эксперт рассказал, как болезнь Трампа скажется на его рейтинге
Пойдут все: на Украине опять пообещали "марш на Крым"
Пойдут все: на Украине опять пообещали "марш на Крым"
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
Пойдут все: на Украине опять пообещали "марш на Крым"
Во сколько России обойдется война в Карабахе
Во сколько России обойдется война в Карабахе
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
"Острый дефицит доверия": Минск окончательно поссорился с Киевом?
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников