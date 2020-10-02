Ностальгия в моде: тренды наступающих осени-зимы

Вместе с осенью мода предлагает погрузиться в теплые ламповые времена, когда и деревья были выше и зеленее, и мир казался радужней. На помощь этим воспоминаниям призваны прийти некоторые вещи из таких далеких и одновременно недавних лет.

Гламурные "нулевые" не могли бы быть таковыми, если бы не эти вещи.

Жилет и кроп-топ

Их носили абсолютно со всем: джинсами и юбками на низкой посадке, бриджами, брюками-клеш, узенькими брючками-карандашами (ах, как же это здорово подчеркивало ноги, облаченные в высокие сапоги!). А жилет под лакированные или джинсовые шорты?! Вот уж действительно был культ!

Впрочем, мода сейчас не настолько беспощадна и не требует гламурного "низа", но жилет, тем не менее, не просто вернулся, но и уверенно укрепляет свои позиции.

По крайней мере, показы, Max Mara, Chloé без них не обошлись. Дизайнеры предлагают носить жилет на рубашку, выбирая плотные, вязанные модели. Что касается кроп-топов, то все "подстреленное" будет как раз и самым модным. Особенно это придется по вкусу девушкам с идеальными фигурами.

Впрочем, подобрать модель из большого трендового набора не составит труда для любого телосложения: короткие свитера, кардиганы — это все будет в моде, как минимум, до весны. Да, скорее всего, и после нее.

Отлично смотрятся кроп-топы с широкими брюками (как клеш от бедра, так и от колена), с "армейскими" ботинками, ботинками на платформе. Отличным аксессуаром к ней станет большая сумка.

Телефон-раскладушка

Недосягаемая мечта, которой грезили миллионы. Как же стильно и вкусно она распахивалась движением пальцев, как призывно мягко горел ее дисплей!

Можно быть уверенным, что "та самая" модель Motorola заставит трепетать сердца не только уже подросших на пару десятилетий пользователей мобильной связи, но и их детей.

Тем более, что производитель усовершенствовал модель, сделав ее абсолютно современной: гибкий сенсорный экран, тонкий, компактный, но более надежный в месте "шлейфа".

В общем, настоящая машина времени, очень гламурная и стильная.

Блестящие губы

Далеко блески для губ, конечно, не уходили, но в наступающем новом сезоне становятся настоящим хитом. Совсем как в 2000-ые, когда блески почти полностью вытеснили помады.

В общем, добро пожаловать новый старый must have!

Только, чур, без тонких бровей и пергидрольных волос! Все таки не забываем, какой год на дворе!

Обувь с квадратным носком

Еще одна фишка из 2000-ых порадует своих ценителей. Квадратный носок.

Он начал появляться в модных коллекциях еще весной, но вот только к осени набрал полную силу.

Идеально смотрится с костюмами, длинными, в пол, юбками и модными кожаными брюками.

А еще на пике популярности снова будут такие сексуальные, гламурные и красивые сапоги-чулки.

Бисер навсегда!

Летом можно было пощеголять в аксессуарах, сделанных своими руками.

В моду резко ворвались изделия из бисера, которые также были очень популярны пару десятков лет назад, когда их делали еще в школе.

Началось все бисерное движение от инстаграмных мастериц. Затем их заметили такие же инстаграм-блогеры моды и пошло-поехало.

В общем, не исключено, что будущим летом одежда из бисера станет хитом.

А пока на шеях носим тонкие бисерные нити, "разбавленные" редкими бусинами и учимся рукодельничать.