Психолог Светлана Шарко: в гей-парадах мало человеческого

Нужно ли насторожиться, если мальчики играют в куклы, а девочки — в машинки, и почему среди гомосексуалистов так много суицидников, рассказала ведущей "Правды.ру" Маргарите Кичеровой психолог Светлана Шарко.

Машинки или куклы?

— Светлана, фильм "Парни не плачут" 1999 года основан на реальных событиях 1993 года, когда парня по имени Брэндон Тина, являвшегося на самом деле девушкой по имени Тина Брэндон, убили люди, которые обнаружили обман. Здесь показана Америка — мир трейлеров, домашнего насилия, ранней беременности. Фильм сняла женщина нетрадиционной ориентации. Тина Брэндон осознала себя мальчиком с 10 лет, в детстве любила играть в машинки. Всегда ли это повод задуматься о будущей ориентации ребенка, когда мальчики играют в куклы, девочки — в машинки, когда детей переодевают в одежду противоположного пола?

— Думаю, что в играх ничего такого нет. Но вот в чем смысл переодевания мальчика в женскую одежду? Это наносит травму. Во что "играют" родители, когда так делают?

— Ребенок может подумать, что родитель недоволен тем, что он мальчик или девочка при таком переодевании?

— Да. Ребенок может почувствовать, что с ним что-то не так и лучше, чтобы он был другим. Чтобы быть принятым родителями, ребенок может идти навстречу. Вряд ли это приведет к глубокой трансформации собственного ощущения. Это может привести к пробам, играм, но не к трансгендерности.

В этом фильме очень трогательная история. Я смотрела его из уважения к вам, Маргарита, с огромным сопротивлением. Я представитель среднего класса, у которого все более-менее хорошо. И я смотрела кошмар про мир трейлеров. Меня зацепила атмосфера безысходности:

взрослые пьют,

семейное насилие,

дети брошены,

нет принятия.

Только девушка, которая осталась со своей матерью, смогла принять Брэндона, сохранить доброту. Еще одна сцена тронула меня до слез. Когда Брэндону медсестра в больнице срезала бинты и прикасалась к этой девочке бережно и с таким уважением. В этом было так много любви. Человек, который терпит боль, который не видит трансгендерность или пол в этот момент, он видит боль другого и принимает его. Это было очень трогательно. Другая девушка, Лана, которую любил Брэндон, тоже уехала из этого города. Она ведь тоже собиралась вырваться из плена беспомощности, алкогольного тумана, потому что ее полюбили.

Много сил дают любовь и принятие. В фильме это показано очень мощно.

Мир суицидов и протеста

— Люди с гомосексуальной ориентацией, как правило, испытывают депрессию, беспокойство. Почему?

— Если мы говорим о нашей стране, то это происходит из-за неприятия обществом. Это как про душевную болезнь: для матери страшно узнать, что ее ребенок болен. И, конечно, их не принимают, им надо прятаться.

Ведь то, что мы знаем про трансгендеров и гомосексуалистов, — это гей-парады и сексуальная распущенность. Там мало человечности и доброты.

Мы видим протестную часть, но во всем этом мало человеческого. Другим быть трудно.

— По статистике, 41 % гомосексуалистов приходят к суициду. Что делать, если твою гомосексуальную ориентацию не принимают окружающие?

— Если человек дошел до депрессии, и у него есть суицидальные мысли, то вне зависимости от его ориентации и того, кто он — трансгендер или гомосексуалист, нужно идти за помощью. Нужно находить тех, кто понимает, кто будет рядом всегда. Но при суицидальных мыслях нужна поддержка профессионалов.

В своей практике я не встречала трансгендеров.

Женщины, которых тревожила их ориентация, пришли к отказу от своего пола в результате глубоких травм, связанных с насилием, причем в детстве.

— Я читала статьи Американской ассоциации психологов. Внешне они все это поддерживают, куда деваться. Но в их внутренней литературе они упоминают о том, что это люди, подвергшиеся травме психологической, сексуальной. Об этом не говорят вслух, потому что это сейчас бизнес, это же очень дорого — перемена пола. Я прочитала историю о мужчине-трансгендере. Сейчас он пожилой человек, занимается психологией. Он когда-то совершил операцию по перемене пола и был женщиной 8 лет. Это не принесло ему облегчения. Так же у него были депрессии, повышенная тревожность, алкоголизм, он очень долго от этого лечился. Потом после работы с психологом он вернулся в свое мужское тело путем обратной операции. Он стал изучать психологию, чтобы помогать другим людям в трансгендерном состоянии, и его благодарили, потому что ему действительно была нанесена травма в детстве. И так она на него повлияла, что он захотел отказаться от пола, потому что ребенок не хочет признавать, что с ним это происходит, это очень тяжело и страшно. Он выбирает себе как будто бы другую жизнь, иногда другой пол.

— Да, такое тоже бывает, как и истории, которые мы увидели в фильме, когда человек ощущает себя истинно другим: как говорит Брэндон, "сейчас я ощущаю себя мальчиком". В сцене, где она его гладит по голове. Там никакой сексуальности — только доброта. Брэндон говорит: у меня внутри сейчас понимание, что все хорошо со мной.

Моя практика в этом плане не является доказательной, потому что я не работаю много именно по этой теме. Мои случаи связаны с тем, что женщины ушли от женского тела, не подпускают к себе мужчин, потому что мужчины были опасны, страшны, наносили глубокие раны телу и душе. Поэтому тут вопрос безопасности, ужаса от того, что к тебе опять прикоснется мужская рука.

— Брэндон воровал и подделывал кредитные карточки, угонял машины, имел приводы в полицию. Другие участвуют в шоу трансвеститов. Склонность к правонарушениям, к эпатажному поведению связаны с сексуальной ориентацией?

— Это неприятие себя и чувство вины, которые толкают людей на самонаказание. То, что делал Брэндон, разрушало. Он все время говорил брату: "Я постараюсь сдержаться и больше не делать этого". Чувство вины, когда он совершает плохие поступки, ощущает себя инаковым, — это протестное поведение, как и участие в шоу. Хотя шоу может быть и заработком.

Но протестное поведение может быть сигналом внутреннего неблагополучия.

Брэндон же в мир трейлеров принес много тепла.

— У него было внутри много тепла. Его считали идеальным парнем. Он ухаживал так, как могла только мечтать девушка рядом с мужчиной.

— Потому что он был когда-то девушкой, понимал феминные черты. Хорошо ухаживают феминные мужчины, мягкие. В противоположность маскулинным мужчинам.

Те люди, которые потом убили его, не были маскулинными мужчинами — это просто разрушающие себя психопаты. Ни одного образа сильного и доброго мужчины я не видела в этом фильме. Там нет ни одного мужчины, к которому хочется сесть и положить голову на плечо. Это мир:

алкоголиков,

психопатов,

преступников.

Когда Брэндона с девушкой убили, маленькая девочка ходила среди убитых рядом с мамой. Мне кажется, это не даром. Еще одно дитя брошено и покинуто.

Беседовала Маргарита Кичерова

К публикации подготовила Марина Севастьянова