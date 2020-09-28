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Автор Ирина Гусакова

Екатерине Гордон понадобится хороший адвокат

В то время как скандально известная тележурналистка, светская львица и бывший кандидат в президенты Екатерина Гордон пытается уладить конфликты с бывшими клиентами ее юридической конторы, столичная пенсионерка выиграла у компании "Гордон и сыновья" суд. Таким образом, фактически подтвердились ранее звучавшие в адрес Гордон обвинения в том, что адвокатский бизнес светской тусовщицы — не более чем фикция. Фирме Гордон присудили выплатить за неоказанные пожилой женщине юридические услуги 103,5 тысячи рублей, в том числе компенсацию за моральный вред.

Екатерине Гордон понадобится хороший адвокат

Ранее СМИ сообщали о том, что бывшая клиент "Гордон и сыновья" Кристина Мельниченко написала заявление в полицию. Она обвинила фирму в мошенничестве и присвоении 300 тысяч рублей, которые доверительница Гордон потратила якобы на юридические услуги. На деле, эти средства были потрачены на пиар — в соцсетях были размещены видеоролик и два поста, с помощью которых, вероятно, предполагалось решить конфликт Мельниченко с гадалкой, чьи бесполезные услуги обошлись женщине в 2 миллиона рублей. Получается, что Мельниченко и миллионы не вернула, и лишилась еще 300 тысяч. Два года назад она обратилась в суд с иском к "Гордон и сыновья", а недавно — в полицию.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, "по данному заявлению проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение".

При этом стало известно, что Екатерина Гордон предприняла попытку фактически подкупить Мельниченко, предложив деньги за то, чтобы та отказалась от обвинений, и будто бы вернула 300 тысяч рублей. Однако замолчать историю о сомнительной деятельности адвокатской конторы Гордон вряд получится.

По поводу "околоюридического" бизнеса телеведущей уже высказались профессиональные юристы. Они отметили, что многие дела, по которым люди обращались к "Гордон и сыновья", имели судебную перспективу, и что речь идет о неоказании необходимой юридической помощи. Кроме того, они утверждают, что сама Екатерина Гордон нарушила профессиональную этику. Впрочем, к теледиве это вряд ли относится, поскольку она, по информации телеканала "Россия 24", до сих пор не получила статуса адвоката — этим летом Гордон должна была сдавать соответствующий экзамен в адвокатской палате Московской области, но провалила его.

Адвокат Александр Ларин уверен, что в случае с Мельниченко юристы из фирмы Гордон "не сделали ничего, хотя этот вопрос был решаем и решаем по настоящее время".

"Это прямое введение в заблуждение своего клиента, потому что, если клиент приходит к юристу, он должен рассчитывать на юридическую помощь", — считает Ларин.

В свою очередь его коллега Шота Горгадзе предположил, по какой схеме может работать адвокатская контора.

"Взяв какое-то дело, какую-то работу Екатерина Гордон потом ищет адвокатов, которые за 50% или еще меньшую сумму будут представлять интересы человека, оставляя больше половины у себя", — объяснил он. По мнению Горгадзе, деятельность фирмы Гордон выглядит "крайне непорядочно и граничит даже с мошенничеством".

Лично к адвокату уже обратились не менее десяти бывших клиентов "Гордон и сыновья", которые считают себя обманутыми.

Юлия Борисова, пытавшаяся найти с помощью адвокатов Гордон управу на певца Павла Кашина, который, со слов девушки, нанес ей побои, также обвиняет контору в мошенничестве. Она уверяет, что сотрудники телеведущей могли передать или даже продать документы, которые Борисова отдала адвокатам для ознакомления. Иначе как конфиденциальная информация попала к стороне оппонента? В целом, по мнению женщины, Гордон слишком несерьезно относится к своим юридическим обязанностям. По словам Борисовой, она постоянно опаздывала на встречи, всегда была в состоянии легкого опьянения, а когда получила деньги, вообще перестала отвечать на звонки.

"У Кати была другая задача — ей очень хотелось пиара, очень хотелось много денег, ей хотелось быть на всех каналах телевидения", — уверена Юлия Борисова.

Вероятно, не желая потерять все это, Екатерина Гордон, по некоторым данным, в настоящий момент предпринимает усилия, чтобы уговорить недовольных клиентов не обращаться в суд.

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Темы юлия борисова шота горгадзе мошенничество екатерина гордон юридическая компания
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