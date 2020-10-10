Почему псевдорелигиозные секты оказываются привлекательны для людей

Как псевдорелигиозным сектам, появившимся и продолжающим возникать в России после распада СССР, удаётся сегодня, в век высоких технологий привлекать огромное количество адептов? Неужели люди всерьёз верят в то, что им предлагают новоиспеченные "боги"?

Об этом ведущий программы "Геополитическая кухня" на канале "Правда.Ру" Игорь Шатров побеседовал с научным сотрудником лаборатории деструктологии Московского государственного лингвистического университета, ведущим экспертом правозащитного центра Всемирного русского народного собора Ольгой Стрекаловой.

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Люди сегодня на самом деле не менее доверчивы, чем в средние — скажем — века. И готовы следовать за теми, кто обещает блага и манну небесную.

Смотрите: после того, как ты был 20 лет клерком где-нибудь, перекладывал бумажки из одного ящика стола в другой, вдруг тебе предлагают сакральные знания, получив которые ты вдруг резко станешь выше и лучше всех остальных людей. Особенным. Избранным. Ну как тут отказаться, если в глубине души ты таким себя всю жизнь видел и страдал от "недооцененности"? А всего и надо усилий приложить — войти в эту организацию и поверить в то, что тебе предлагают. Проще не бывает: стал адептом — и всё, ты приобщен к какому-то великому делу.

А традиционные религии? О чем они говорят: о том, что нужно воздерживаться, нужно страдать, нужно достойно себя вести, совершать духовный подвиг, возрастать и, может быть, когда-нибудь ты попадешь в рай.

А тут сразу предлагают: я тебя обеспечу, сто процентов ты будешь и до, и после в самом лучшем виде, потому что ты вот единственный избранный, еще 35 тысяч таких же избранных, кто последуют за мной, и вот мы спасемся, а все остальные — нет. А когда мы спасемся и воскреснем, то мы заберем все богатства тех, кто не спасся, в нас не уверовал и не воскрес.

— А кто становится адептами подобного рода организаций? Какого возраста люди, какого уровня знаний, какого пола?

— Самого разного. Вот я когда-то была уверена, что православные христиане, глубоко верующие, вот прямо такие ортодоксальные христиане никогда не смогут стать частью секты. Оказалось, что могут, к сожалению.

Что такое религиозная или псевдорелигиозная секта? Это организация, у которой есть крючочки-заманушки, которыми она цепляет людей, а потом человек начинает ходить на собрания, и вот тут-то ему промывают мозги.

Для каждого существует свой крючок

— Ольга, чем цепляют? Смотрите, какие разводки в самом начале у многих: они просят отдать все свое имущество на нужды?

— Нет. Никто не попросит вас сразу переписать на лидера секты свою квартиру. До квартиры дело доходит уже тогда, когда человек полностью — всей душой и телом — принадлежит организации, когда он уже готов отдать всё.

Первоначально речь идет для кого-то о получении сакрального знания.

У нас есть люди с высшим образованием, иногда и не одним, а иногда еще и с учеными степенями, которые стремятся к получению как можно большего количества знаний, а если оно еще и тайное — то да, обязательно я хочу его получить.

Есть люди, которых цепляют здоровьем.

Вы откажитесь от мяса, откажитесь от соли, откажитесь от всего. Вы будете самым здоровым, у вас никогда не вырастет ни одного полипа, и раковая опухоль обойдет вас стороной, убежит от вас за тридевять земель.

Для кого-то это способ утешения.

Ушел какой-то близкий человек, умер, и вот в этом нестабильном состоянии он встречается с вербовщиком и начинает верить, что, если он будет посещать эти собрания, то ему станет легче, и человеку, который ушел, он поможет.

Для каждого существует свой крючочек, главное, не попасться.

Вот дальше начинается уже откровенное давление: сектанты создают свой особый мир, закрытый от государства, от общества, от социума. В этом мире свои правила устанавливаются. Одна из центральных опасностей практически любой секты — постулат: если твоя семья, твои близкие, родные не поддержали тебя при обращении в новую веру, откажись от них. У тебя есть мы, они тебе не нужны. То есть мы — твоя семья.

И это одна из базовых причин, почему они так опасны.

Это закрытый мирок. И никто извне не может знать, что именно там происходит. Мы привыкли к тому, что квартиры и имущество отбирают. Но бывает и "похлеще": могут лагерь террористов подготовить, которые потом пойдут воевать или теракты устраивать.

Там же абсолютное подчинение: если, например, духовный лидер сказал, что нужно каждый день делать марш-бросок в полном обмундировании, они будут так делать.

— Вопрос тогда, наверно, на засыпку, как нам исправить нынешнюю историю, когда выяснилось все-таки, что на территории России есть какие-то неподконтрольные организации, которые живут по каким-то своим особым законам, не ставят ни во что государство и в любой момент могут нам устроить тут заварушку похлеще майдана?

— Знаете, я бы наверно, как юрист, не поскупилась и повторно провела экспертизу каждого религиозного образования, которое существует и действует сейчас на территории Российской Федерации.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовила Ольга Лебедева