Никита Джигурда: за рулем джипа Михаила Ефремова была Дарья Белоусова

О доказательствах невиновности Михаила Ефремова рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой актер, сценарист, кинорежиссер, автор песен, народный артист Чеченской Республики, заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики, руководитель Департамента защиты прав, свобод и законных интересов творческих сообществ Никита Джигурда.

Джигурда представил доказательства невиновности Ефремова

Смонтированное видео

— Никита, вы утверждаете, что Михаил Ефремов не был за рулем. Какие у вас доказательства?

— Национальным комитетом противодействия коррупции в России мне было поручено провести расследование.

Я подал документы в суд, в прокуратуру по поводу видео. На площади перед МИД 40 камер наблюдения. Но ни одной съемки нет.

Видео из дела Ефремова вбросил Добровинский.

Была проведена экспертиза с главой комитета противодействия коррупции Юрием Макеевым. Вот заключение: "Цифровой видеофайл лишен признаков достоверности, смонтирован из исходного видеофайла, снятого на смартфон. Качество видеоряда отдельных фреймов с учетом условий видеосъемки не позволяет идентифицировать фигуранта в области водительской двери черного джипа с гражданином Ефремовым Михаилом Олеговичем". Оригинал заключения был до приговора отправлен в администрацию президента по военной почте.

Я получил в середине июня уникальное видео, которое сегодня есть и у центральных каналов, оно сделано сразу после аварии с машиной так называемого Сергея Захарова.

Потому что мама настоящего Сергея Захарова корреспонденту "Собеседника" призналась, что сын умер у нее на руках.

Я выяснил, что у Добровинского нет диплома о высшем юридическом образовании. Более того, 14 июля 2020 года Лондонский дисциплинарный трибунал признал виновным Лондонский филиал Московской коллегии адвокатов "Добровинский и партнеры" в отмывании доходов, полученных преступным путем. Англичанка-адвокат взяла вину на себя, Добровинский избежал уголовного преследования.

На ролике, который я выкладывал у себя в соцсетях, видно: сразу после аварии с водительского места джипа Михаила Ефремова выходит женская ножка, размер обуви 36-38. Аналогичная обувь у Дарьи Белоусовой, актрисы театра "Современник", любовницы Михаила Ефремова.

Алкоголь + наркотик + снотворное

— Ефремов понимал, когда протрезвел, что не он сидел за рулем, но благородно взял вину на себя, думая, что по этой статье получит максимум пять лет поселения.

Два с половиной года посидел, театр в Чувашии построил, все классно.

Юрий Макеев доказал в экспертизе, что заднее колесо джипа Ефремова, когда он выезжал на Садовое кольцо, было пробито, то есть и Дарья Белоусова не виновна в аварии. При пробитом заднем колесе машину заносит влево, поэтому она не справилась с управлением, пересекла двойную сплошную и врезалась в грузовичок. Белоусова возила Ефремова в последние дни, когда он поминал друга и был в нетрезвом состоянии.

Никогда Ефремов не был оштрафован за вождение в пьяном виде. Большинство его штрафов за неправильную парковку.

— На Садовом кольце куча машин, людей, как Белоусова умудрилась сбежать?

— ДТП постановочное. В ролике видно, что окружали машину сразу после аварии трое ребят в масках, в перчатках с одной стороны, с другой стороны — человек, который залез в машину. Переворачивают грузовичок, нарушая закон, силовики, которые в количестве чуть не двадцати человек в этом месте ждали аварии.

— Это уже конспирология. Садовое кольцо огромное, и когда машину несет, понять, в каком месте авария будет, невозможно.

— Дарью Белоусову шантажом и подкупом заставили сделать сие, и есть свидетель со стороны Эльмана Пашаева. Официально авария произошла в 21.43, по версии "Яндекса" — в 21.54. Ехали в "Современник":

Гармаш,

Стебунов с женой,

Ефремов,

Белоусова.

Там должен был состояться переворот: чужака, поставленного худруком, должны были сменить большинством голосов на Михаила Олеговича Ефремова, хотя часть труппы хотела поставить Сергея Гармаша.

Здесь интересная деталь. Ефремов вернулся к сатирическим памфлетам после восьмилетнего перерыва. Все помнят его цикл с Быковым "Гражданин поэт". Когда началась так называемая пандемия, Михаил Олегович и Орлуша возобновили проект под названием "Господин Заразный" и сделали семь выпусков: они стебались над Собяниным, коронавирусом, а 4 мая был выпущен памфлет "Смерть Путина", без всякой злости. 7 мая выходит ролик "Храм вам" со стебом над фресками Путина и Шойгу в главном военном храме. Каждый ролик набирал миллионные просмотры. Михаила Олеговича склоняли либералы к записям нового ролика по поводу поправок к Конституции и обнуления сроков.

Я заявляю, что Кремль не имеет к аварии никакого отношения.

Меня сложно заподозрить в ангажированности — в 2014–2015 году я создал цикл стихов "Ода тирану", за что чуть не был убит. Здесь башни влияния не кремлевские, а связанные с МВД.

Камеры наблюдения в баре отсутствуют. Никто не говорит, что помимо алкоголя и наркотических веществ в крови Ефремова был обнаружен "Зопиклон", сильное снотворное, которое продается только по рецепту и действует через 20 минут. Согласитесь, глупость — выпить бутылку водки, занюхать кокаином, принять снотворное и сесть за руль.

— У Уитни Хьюстон обнаружили сильнейший антидепрессант и огромную дозу алкоголя. Творческие люди могут намешать что угодно.

Группы интересантов

— Свидетель со стороны Пашаева заявлял, что через стекло видел молодого человека лет 38, а Ефремов выходил в разобранном состоянии с пассажирского переднего сиденья. Белоусова с короткой прической очень походила на молодого человека. Есть видео сразу после аварии, где корреспондент идет за Гармашом, Стебуновым с женой и Белоусовой и спрашивает: "Вы же сидели в машине. Почему вы оставили своего друга в таком состоянии и убегаете?" Они молча сели в машину и уехали.

— Если Ефремова хотели назначить худруком, какие там интересанты?

— Те, кто стоял за Гармашом, любимцем высоких чинов МВД. Если бы он стал худруком, то "Современник" попадал бы под контроль. Гармаш был замечен в стукачестве.

Башни влияния хотели подставить Кремль и лично Путина. Венедиктов на "Эхе Москвы" пару месяцев назад говорил с Дмитрием Гордоном с Украины. Они рассказывали про башни влияния, о том, что президент является сдерживающим фактором и что одна из башен влияния, связанная с МВД, таким образом через аварию подставляет Кремль, дабы вызвать народное негодование и поставить своего человека вместо Путина.

Скоро в Сети появится видео, где Белоусова выходит из-за руля джипа: низшие чины МВД продали на Запад несколько видео с камер наблюдения.

Я встал на защиту Миши, потому что понял, что это подстава. На третий день, проводя оккультные, ведические обряды, я получил информацию из космического компьютера ноосферы.

Миша заявил на суде: "Я признаю вину, если это сделал я". Суд не принял такое признание, поэтому во второй и третьей инстанции можно бороться за полную невиновность Михаила.

Говорят, Добровинский на Мосгорсуде не будет представлять интересы потерпевших. Адвокаты Ефремова могут потребовать у него диплом о высшем образовании. Как только он принесет подложную корочку, полученную по еврейской линии в начале 90-х годов, вскроется, что он мошенник, и полетят многие из громких дел Добровинского.

По независимой экспертизе так называемый Сергей Захаров не был пристегнут ремнем. Сторона потерпевших просила полный срок, вместо того чтобы проявить милосердие, которое проявили к брату Сергея Захарова, когда он в юности ненароком убил соседа, и его простили. Даже односельчане выступают против них:

одни знают, что настоящий Захаров умер у матери на руках;

другие говорят: вам же деньги предлагают, чтобы вы простили.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова