Первые поселенцы в США были святошами-убийцами

Навсегда вошедшему в английскую историю судну Mayflower, которое доставило в Новый Свет первых европейских поселенцев, прозванных отцами-пилигримами, в 1620 году настолько не придавали никакого значения, что даже не удосужились зарегистрировать его в портовой книге Плимута.

Кто такие отцы-пилигримы

Mayflower перевозил мужчин, женщин и детей, большинство из которых были пуританами, религиозными инакомыслящими, но всех их теперь называют отцами-пилигримами, прибывшими из портового города Плимута к устью, как им казалось, реки Гудзон. На самом деле, после 66-дневного плавания по волнам Атлантики они сбились с курса и высадились на землях индейского племени вампаноагов (буквальное значение "люди первого света"), которые проживали в этих краях более 12 тысяч лет. Сейчас эти края являются частью штата Массачусетс.

В начале 17-го столетия местное население не превышало 15 000 человек, которые проживали как на побережье современного штата Массачусетс, так и в глубине. Индейцы не просто помогли европейским пришельцам выжить, но также поспособствовали возникновению нынешнего национального праздника США Дня благодарения.

Отцов-пилигримов частенько используют в качестве мифа о происхождении США, хотя англичане прибыли в Северную Америку позднее прочих. Хуан Понсе де Леон исследовал Флориду еще в 1513 году, а к 1565 году у испанцев было поселение в Сент-Огастине, в то время как французские гугеноты пытались, но не смогли основать колонию на побережье нынешней Южной Каролины в 1562 году.

Святоши с окровавленными руками

Примерно за 35 лет до Mayflower два корабля отправились из Плимута, чтобы исследовать побережье Северной Каролины, а в следующем году была основана колония Роанок, но к 1590 году все поселенцы пропали без следа. В конце концов в 1607 году англичане укоренились в колонии Джеймстаун, штат Вирджиния. Первые поселенцы из Европы пришли сюда не столько торговать, сколько обращать в рабов коренных американцев. Это случилось задолго до прибытия якобы набожных паломников.

Хотя мифология представляет их как яростных критиков англиканской церкви, стремящихся к свободе вероисповедания, они все же решили пересечь Атлантику из-за отсутствия экономических возможностей.

Но религиозная свобода и экономические возможности для англичан дорого обойдутся вампаноагам. К тому времени, когда прибыли английские пилигримы, аборигены уже были знакомы с европейцами, в том числе и с ужасными болезнями, которые они принесли. За несколько лет до того, как пассажиры Mayflower высадились на берегах, чума уничтожила около 70% местного населения. Ослабленные вампаноаги были готовы заключить союз с англичанами, чтобы держать в страхе своих соперников наррагансеттов.

"Это были люди, которые приехали сюда за своей религиозной свободой, потому что они не могли поклоняться так, как им заблагорассудится в своей стране, и все же, когда они приехали в эту страну, у них, похоже, не было такой же терпимости к людям, с которыми они встречались здесь, несмотря на то, что вампаноаги делали все, чтобы помочь им", — сказала в интервью "Гардиан" член совета племени Mashpee Wampanoag Tribe Паула Петерс (Paula Peters).

Периоды добрососедских отношений между англичанами и вампаноагами чередовались ожесточенными конфликтами, кульминацией которых стала война короля Филипа 1675 года, закончившаяся тем, что голову вождя племени вампаноагов Метакомета, получившего от англичан прозвище Король Филип, насадили на пику, а его выживших соотечественников продали в рабство. Это совсем не походило на американский миф о трудолюбивых христианских паломниках, которым помогали добрые индейцы.