Генерал ФСБ Михайлов: "Маскарад с Навальным вызывает иронию"

Отрабатываются ли в Белоруссии сценарии возможных беспорядков в России, может ли Запад слепить из Навального образ героя и как на эту историю реагируют сторонники оппозиционера, рассказал председателю совета директоров "Правды.ру" Вадиму Горшенину генерал ФСБ Александр Михайлов.

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Нужны компромиссы

— Как вы считаете, не отрабатываются ли в Белоруссии сценарии, которые могут быть применены в России? Имею в виду "цветные революции".

— Мы часто пытаемся в качестве радикалов рассматривать людей, которые ими не являются. Эти люди — носители других взглядов. Да и в Конституции у нас написано о недопустимости цензуры. Ну вот не нравится этот человек губернатору или главе администрации, и он этого человека автоматически, несмотря на его заслуги и интеллект, переводит в ряды оппозиции. Я прихожу в неистовство, когда чувствую, что нормальный человек, который высказывает абсолютно нормальную позицию, вдруг становится заложником амбиций политика или начальника. И этот начальник начинает из нормального человека формировать некоего злодея, который идет не просто против местного чиновника, а против Путина и России.

Мы все живем на территории своей страны, учились в одних школах. Для многих это единственное место, где мы можем жить. Не потому что нам не нравятся США, а потому что это мой климат, моя природа, и мне другого не надо.

Я хочу сделать, чтобы за окном у меня был хороший пейзаж, но начинаю вторгаться в сферы, которыми владеют, приватизировали другие люди, обозвавшие себя властью. Они действительно обозвали себя властью, потому что компрометируют власть и вызывают раздражение у людей.

Отдельно хочу сказать о цифровизации:

с одной стороны, развиваются технологии донесения информации;

с другой — создаются системы, которые позволяют обойти любые блокировки.

Чиновники докладывают, что заблокировали тысячи сайтов, но это бред, потому что программы легко обходят все блокировки. С одной стороны, нагнетается атмосфера неприязни и ненависти, а с другой — продолжается напряжение государственных органов, которые пытаются ввести цензуру. Это опасная тенденция. Нужно искать компромиссы.

А в Белоруссии тем более не ищут консенсус, потому что есть два мнения: мое и неправильное. Это беда.

Слепить образ героя

— Есть ощущение, что весь мир против России из-за Белоруссии и Навального. Нас постепенно отрезают экономически, и это почти уже горячая война.

— Абсолютно правильно. Все, что происходит с Навальным, выглядит нелепо, как и обвинение страны в умышленном отравлении. Мы рассматриваем Навального как человека, который высказывает иную точку зрения. Ее надо обязательно фильтровать, потому что по закону любая информация в СМИ о совершении преступления должна быть проверена в прокуратуре в результате следственной проверки. А дальше уже принимают решение. Заявления Навального воспринимаются априори как лживые. Это не очень разумная позиция.

С другой стороны, мы в условиях коронавируса оказались неспособны оказать помощь многим больным людям, детям, и вдруг на этом фоне целый "ритуальный слон" прилетел из Германии. Западом придал ситуации с Навальным такое большое значение, что возникло недоумение.

Если так запросто можно человека из омской больницы отправить в Германию, почему нельзя туда отправить ребенка из той же омской больницы, которому требуется неотложная медицинская помощь?

Остап Бендер говорил: чтобы сохранить целое, нужно отдать часть. Эта часть минимизирует угрозу "Северному потоку". Но когда в Германию улетел Навальный, Запад это не устроило. Запад рассчитывал, что его не пустят. И тогда начинается второй акт Марлезонского балета. Для Меркель это возможность поиграть еще и на поляне Трампа, США оказывают на нее серьезное давление. Но субъекты ФРГ выступили за продолжение "Северного потока", и Меркель получила козырь.

— Мы понимаем, как лепились образы общенациональных лидеров в странах, где прошли "цветные революции". Вам не кажется, что Запад может из Навального слепить образ Нельсона Манделы, который "возвращается и борется за права"?

— Нельсон Мандела стал Манделой после длительного пребывания в тюрьме. Да, здесь отравление.

Среди моих знакомых многие с симпатией относились к Навальному. Но эта история в корне изменила их отношение к нему.

Весь этот маскарад вызывает иронию, снижает образ революционера и прореживает число его сторонников. С другой стороны, сейчас вбрасывается информация с целью выдвинуть его на Нобелевскую премию. Мы понимаем: где Нобелевская премия не касается точных наук, она носит абсолютно политизированный характер. У нас умные толковые люди не любят, когда их пытаются развести, как лохов. Нынешняя политика требует не только носителей определенных морально-нравственных устоев, но еще способных решать вопросы: ты на диване думаешь так, а когда берешься делать, возникает совершенно другая конфигурация.

— Вы делаете выводы на основании разговоров со своими друзьями. Думаю, что у нас нет большого круга общения людей 25-30 лет. А сторонниками Навального являются люди, которые сформировались как личности с 1995–2000 годов. Фактор якобы героизма с этим отравлением на молодых людей оказывает влияние. Мы читаем одни СМИ, они читают совершенно другие. Мы просто идем параллельно. У нас, к сожалению, страна перестала быть самой читающей.

— Совершенно правильно, мы живем в параллельных мирах. Мы редко обращаем на них внимание, у них формируются:

своя идеология,

взгляды на жизнь,

отношение к власти.

Мы видим, какое количество молодежи выходит на улицы Минска. Белоруссия в работе с молодежью не разрушала старые стандарты. То есть система идеологического воспитания в Белоруссии была на порядок выше, чем в России в последние 20 лет. Несмотря на мощную пропагандистскую работу, молодежь вышла на улицы. Поэтому ситуация у нас значительно серьезнее, чем в Белоруссии. Что может быть у нас? Я вообще плохо представляю. Потому что в сетях зашкаливает степень:

агрессивности,

критиканства (может быть, в чем-то справедливого).

Мы даем оценки с позиции опыта, возраста. У меня был печальный эпизод, когда меня выгнали из школы приблизительно за это же. Из 8-го класса выгнали, я был вынужден поступать в техникум. Может быть, закончил бы 10 классов, был бы сейчас бухгалтером. Но судьба так повернулась. Я прекрасно понимаю, что иногда молодежь идет поперек, даже не задумываясь о том, что это может сломать карьеру. Кстати говоря, тот, кто не задумывается, мне более симпатичен, чем тот, кто конформистски подходит к жизни.

Сегодня молодежь очень остро реагирует и поддерживает любого человека, который выступает с критикой власти.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовила Марина Севастьянова