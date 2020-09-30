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Автор Игорь Буккер

Археология поможет в борьбе с инфекционными болезнями

Новое биоархеологическое исследование серьезного инфекционного заболевания дает представление о том, как такие болезни распространялись 4 тысячи лет назад.

Археология поможет в борьбе с инфекционными болезнями

Тропическая полипапиллома

Фрамбезию называют еще тропическим сифилисом, потому что эта бактериальная инфекция кожи, костей и суставов, чаще всего поражающая детей, вызывается той же разновидностью спирохеты, которая является возбудителем сифилиса (Treponema pallidum). Заболевание передается от человека к человеку через прикосновение. Если болезнь запустить, то это может привести к серьезному обезображиванию костей. Хотя на ранних стадиях от болезни легко излечиться, физическое обезображивание костей — факт необратимый.

Благодаря мерам профилактики и гигиены данное заболевание по большей части ликвидировано. По-прежнему оно широко распространено в западной части Тихого океана, где от фрамбезии страдают около 30 тысяч человек.

По словам докторанта кафедры анатомии университета Отаго Меландри Влок (Melandri Vlok), предыдущая попытка искоренить это тропическое заболевание в мировом масштабе потерпела неудачу в 1950-х годах, а предпринятую новую попытку пришлось свернуть из-за вспышки COVID-19.

Болезнь из глубины веков

В исследовании кандидата на присуждение степени доктора философии Влок используются данные археологии, чтобы пролить свет на распространение болезней, когда различные человеческие популяции начали впервые тесно общаться друг с другом. Сфера ее особенного интереса, которую она называет "зоной трения", — где древние земледельческие народы встречались с охотниками-собирателями.

В 2018 году она отправилась во вьетнамскую провинцию Ниньбинь, чтобы изучить останки из неолитической стоянки Ман Бак (Mán Bạc). Стоянка стала для археологов поистине кладезем информации благодаря своей роли во время перехода от периода собирательства к оседлому земледелию на материковой части Юго-Восточной Азии.

Эти останки, которые сейчас находятся в Институте археологии Ханоя, по словам Влок, хорошо изучены, но не были проанализированы на наличие признаков фрамбезии.

Ее научный руководитель, известный биоархеолог профессор Халли Бакли (Hallie R. Buckley) на фотографии скелетов из Ман Бака увидела то, что, по ее мнению, могло оказаться фрамбезией. Профессор Бакли побывала с Влок во Вьетнаме, где коллектив экспертов подтвердил ее догадку. Позже Влок обнаружила еще одно доказательство этой болезни.

Согласно новому исследованию, фрамбезию на территорию нынешнего Вьетнама "занесли" охотники-собиратели в результате переселения сельскохозяйственных жителей на юг из современного Китая. Эти охотники-собиратели произошли от первых людей, которые мигрировали из Африки в Азию и в конечном итоге также заселили Новую Гвинею, Соломоновы острова и Австралию.

Пандемия COVID-19 привлекла внимание людей к инфекционным заболеваниям, а Влок уверена, что можно извлекать уроки из прошлого. Например, продолжительность существования болезни в регионе имеет значение при рассмотрении того, насколько трудно ее будет искоренить.

"Знания о болезни и ее эволюции помогают нам понять, почему ее так трудно искоренить. Если она существует на протяжении тысяч лет, вероятно, она очень хорошо уживается с людьми. Археология — единственный способ узнать, как долго болезни существуют и адаптируются к нам, она показывает, что происходит, когда мы не принимаем меры в отношении этих болезней. Вдобавок это урок, что инфекционные заболевания могут сделать с населением, если позволить им широко распространиться. Это подчеркивает необходимость вмешательства, потому что порой такие заболевания умеют хорошо приспосабливаться и распространяться".

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Темы фрамбезия археология инфекционные болезни
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