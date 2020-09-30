Почему вечно стремиться стать и оставаться совершенством — плохо?

В 2018 году на большие экраны вышел фильм "Пышка".

В основе сюжета — конфликт между матерью и дочерью — избитая, в общем-то тема. Но интересен угол, под которым проблема в ленте "подана": Уиллоудин Диксон — девушка-подросток, которую из-за полноты собственная мать Рози, бывшая королева красоты, а сейчас организатор таких мероприятий, называет Дамплин (то есть — пельмень, или пышка). Рози зациклена на внешности, а Уилл — современная молодая девушка без особых комплексов из-за своих объемов. Как эти две особы уживаются вместе?

Психолог Светлана Шарко считает, что фильм — настоящая энциклопедия женских характеров. И каждая зрительница сможет — если внимательно посмотрит — увидеть в ком-то из них себя. И сделать, может быть, выводы. Или получить ответ на волнующий вопрос.

Обо всём этом психолог рассказала ведущей "Правды.Ру" Маргарите Кичеровой.

Королева красоты

— Почему красавицы — Рози яркий тому пример — так зациклены на своей внешности?

— Да она даже не совсем на внешности зациклена, она зациклена на том, чтобы оставаться прекрасной. Всегда.

— А в чем разница?

— Эта женщина создала некий мир, в котором она может жить. Для неё всё, что не укладывается в самой же ей поставленные рамки — неприемлемо. Совсем. Она в течение многих лет могла влезть в одно и то же платье. То есть она должна оставаться прекрасной для того, чтобы жить. Только так обеспечивается сохранность её мира.

Она законсервировалась в нём. Её красота — её жизненный бонус: "у меня может быть все плоховато в жизни, зато я 30 лет влезаю в платьице 40 размера".

И то, что в фильме нет мужчин — это тоже показатель: у красавицы нет ни мужа, ни любовника, ни ухажера.

— А почему?

— Да ей этого и не надо. Она — Снежная королева. Ключевое слово — королева. И, учитывая этот придуманный для себя образ, она не может позволить кому-то быть рядом. Ведь тогда придётся позволить другому человеку увидеть твои несовершенства. Как с этим жить — она не знает.

Во многом поэтому она лишена тепла, она лишена эмпатии, она практически не видит свою дочь. Она видит только ее тело. Отсюда и прозвище это обидное — Пышка.

Как быть?

— А что про это психология говорит? Как быть женщинам, которые боятся показать свои несовершенства?

— Человеку нужно — как бы банально это ни прозвучало — научиться любить для начала себя, относиться к себе с состраданием, развивать это внутреннее милосердие и ощущать свою ценность. Понять, что мы — не только тело. Но тут требуется работа и ума, и сердца.

Принять себя такой, какая ты есть, — это очень непросто.

Особенно с учётом того, что на сознание женщины мощно давит социум. Из каждого утюга звучит: хочешь быть счастливой и успешной — будь красивой, соответствуй стандартам и далее по списку.

— А если природа распорядилась иначе? И ты с рождения "не расположена" быть прекрасной?

— Тоже выход есть. Посмотри вокруг и ты увидишь людей, которые готовы принять тебя такой, какая ты есть. Кстати, в фильме это тоже в сюжете обыграно: трансвеститы — инаковые люди. Они были очень добры к девочкам-толстушкам. Поддерживали их. Уж они-то точно, на себе, знают — каково это — не соответствовать стандартам. Не вписываться в них.

Есть ещё один выход. Но он сложнее. Зато жизненнее: в реальности-то с чудесными хэппи-эндами напряженка.

Простой пример. Я знаю нескольких женщин полных, которые проделали огромную работу над собой работу. И у них не получилось похудеть. Тогда они смирились. Сказали себе: "Я не буду худой никогда". Вот буквально плюнули на это, как говорится, и стали жить, развивая свои таланты. Они увидели, что кроме веса у них — или кроме тела, которое у них такое, какое природа дала — есть много всего, на что они могут опереться:

ум,

прекрасное чувство юмора,

рядом с ними хорошо,

рядом приятно находиться так же, как нашей Пышке прекрасной чудесно находиться рядом с наполненной солнечной любовью тетей Люси.

— А с родной матерью героине фильма каково живется? Вы ее назвали Снежной королевой. Как ребенок себя чувствует с такой мамой?

— Ребенок себя чувствует отвергнутым. Ребенок себя чувствует дефективным. Ребенок себя чувствует — ужасное слово- никчемным и ничтожным. Для него это боль — мать смотрит и как будто не видит. Дети же причин не понимают…

Ребенок вырастает, не понимающим ни своей ценности, ни своего места в мире. Мир никогда не станет для него безопасным местом. Ему всегда он будет казаться нападающим, не принимающим. Это срабатывает в большинстве случаев, ведь мы через призму отношений с матерью выстраиваем отношения и с миром, и с людьми.

Совет психолога

Я бы посоветовала всем девочкам, девушкам и женщинам обязательно посмотреть этот фильм. Он здорово мотивирует на пересмотр отношения к миру вообще и себе в нём, в частности: у нас у всех есть шанс уравняться, потому что, когда мы стремимся к совершенству так, как стремится к совершенству мать Люси, мы — по большому счёту — бессильны.

Совершенство — это огромная такая тяжесть, которую приходится тащить изо дня в день. И ты не можешь быть собой, тебе нужно тратить колоссальные усилия, чтобы влезать в платье.

У женщины с возрастом должны появляться другие ценности, связанные с мудростью, с любовью к близким, с пространством, где рядом с тобой тепло и интересно. И они — люди, тебя окружающие — будут делиться с тобой тем же. И уж точно не заметят лишний килограмм на попе или сломанный ноготь.

Беседу вела Маргарита Кичерова

Материал подготовила Ольга Лебедева