Жизнь россиян полна очевидных и не очень раздражителей и триггеров. Одними из них являются поведение сограждан на дороге и профессии - сотрудники которых вызывают неуважение.
Что раздражает россиян на дороге и кого они не уважают в жизни, выясняли сетевые эксперты в ходе масштабных интернет-опросов.
Авторы телеграм-канала "БюроИкс" провели опрос для выяснения точки зрения, чье поведение на дороге больше всего раздражает и пугает.
Варианты ответов стали такими: 17% не любят женщин за рулем, а 28% готовы шарахаться от таксистов. Но самый большой процент (55%) получили юные мажоры, а также водители чиновников, бизнесменов и прочей "элиты".
При этом 14% опрошенных раздражают "чайники", а 24% не в восторге от поведения на трассах "маршрутчиков". Водители автобусов бесят 6% респондентов, а 10% стараются избегать водителей фур и дальнобойщиков.
Так что на дорогах в России миролюбием и не пахнет. В других областях тоже согласия нет и вряд ли предвидится, так как классовые вопросы очень сильно раскалывают общества.
Кроме того, авторы популярных пабликов в соцсетях и телеграме попросили подписчиков выбрать самую неуважаемую профессию.
Чаще всего упоминались:
Но чемпионами по плохому отношению ожидаемо стали коллекторы ( 57%) и диванные воины-блогеры (54%). Тот самый дворник, которым в детстве пугают каждого первого ребенка, набрал всего 2% голосов.
Далее следуют офисный клерк, мешающий жить 7% респондентов, курица-домохозяйка (вдохновившая на внимание к своей персоне 9% читателей канала), и 6% голосов за непонятливого курьера.
Позиция "простой работяга" получила всего 1% голосов - что показательно в контексте сегодняшний реалий.
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