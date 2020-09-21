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Автор Александр Шторм

Россияне назвали неуважаемых сотрудников и водителей

Жизнь россиян полна очевидных и не очень раздражителей и триггеров. Одними из них являются поведение сограждан на дороге и профессии - сотрудники которых вызывают неуважение.

Россияне назвали неуважаемых сотрудников и водителей

Что раздражает россиян на дороге и кого они не уважают в жизни, выясняли сетевые эксперты в ходе масштабных интернет-опросов.

Авторы телеграм-канала "БюроИкс" провели опрос для выяснения точки зрения, чье поведение на дороге больше всего раздражает и пугает.

Варианты ответов стали такими: 17%  не любят женщин за рулем, а 28% готовы шарахаться от таксистов. Но самый большой процент (55%) получили юные мажоры, а также водители чиновников, бизнесменов и прочей "элиты".

При этом 14% опрошенных раздражают "чайники", а 24% не в восторге от поведения на трассах "маршрутчиков". Водители автобусов бесят 6% респондентов, а 10% стараются избегать водителей фур и дальнобойщиков.

  • Некоторые неудобства 7% читателей приносят водители служб доставки.
  • Вторым по значимости триггером (38%) стали стритрейсеры, водители "заряженных" авто.
  • Мотоциклисты, скутеристы и  байкеры "дискомфортят" 34% ответивших на вопросы, что тоже очень немало.

Так что на дорогах в России миролюбием и не пахнет. В других областях тоже согласия нет и вряд ли предвидится, так как классовые вопросы очень сильно раскалывают общества.

Кроме того, авторы популярных пабликов в соцсетях и телеграме попросили подписчиков выбрать самую неуважаемую профессию.

Чаще всего упоминались:

  • пьянчуга-грузчик  ( за него проголосовали 9% опрошенных),
  • тупой продавец (позиция набрала 11%, что очень характеризует саму сферу)
  • наглый и жадный таксист с 27% недовольства.

Но чемпионами по плохому отношению ожидаемо стали коллекторы ( 57%) и диванные воины-блогеры (54%).  Тот самый дворник, которым в детстве пугают каждого первого ребенка, набрал всего 2% голосов.

Далее следуют офисный клерк, мешающий жить 7% респондентов, курица-домохозяйка (вдохновившая на внимание к своей персоне 9% читателей канала), и 6% голосов за непонятливого курьера.

Позиция "простой работяга" получила всего 1% голосов - что показательно в контексте сегодняшний реалий. 

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Темы пдд профессии безопасность на дорогах
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