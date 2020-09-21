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Автор Игорь Шатров

Сергей Белоконев: выборы в Белоруссии – это история про Россию и Европу

О предпосылках белорусских протестов, о технологиях "цветных революций" и о сложностях российской политической системы рассказал ведущему "Правды.ру" Игорю Шатрову научный руководитель факультета социальных наук Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Сергей Белоконев.

Откуда в Белоруссии хаос

— Сергей, почему в одних странах выборы стабилизируют ситуацию, а в других вызывают хаос?

— Возьмем Белоруссию. Есть несколько причин, почему там произошли эти события.

Белорусская политическая система простая, выстроена на одном лидере. К сожалению для Белоруссии, очень централизована. И когда доверие к президенту падает (понятно — 26 лет у власти), возникает хаос. В этом плане российская политическая система намного серьезнее, более сбалансирована, есть политические партии, они выходят со своими программами. Российские выборы проходят энергично и без серьезных протестов.

Если сравнивать Белоруссию и США, нельзя сказать, что в США не происходит катаклизмов. Например, идут протесты, связанные с афроамериканцами. Но американская политическая система более сложная, чем белорусская. Есть две партии, есть конкуренция на всех уровнях: и в конгрессе, и в сенате. Хотя в целом истеблишмент консолидирован, и между демократами и республиканцами в программах разница минимальная.

— Почему опасаются волнений в Белоруссии? Речь идет о свержении строя, а в США никто ведь не думает о смене курса на 180 градусов.

— Белорусские выборы, в отличие от американских, не являются внутренними выборами белорусов.

Это история про Россию и Европу, идет конкуренция между Евросоюзом и Россией за влияние на постсоветском пространстве.

В 2014 году мы упустили свои позиции на Украине. Есть и американский интерес. Помпео четко обозначил задачи отдельных стран в этом регионе в отношении Белоруссии. Что это, как не вмешательство в дела Белоруссии со стороны США?

Я уверен, что Лукашенко победил, набрал больше 50%, но результат 80% — это отрыв от реальности.

— Как связаны выборы внутри страны и международное сообщество?

— Выборы — один из форматов, в котором страны (западные в первую очередь) вмешиваются в дела других стран. Особенно в режимах, которые только проходят этап становления, где не до конца сформированы институты, нет традиций; где можно сформировать общественное движение, которое придет к власти. В отличие от них, американцы довольно консервативны, там невозможно за полгода создать партию власти. У них есть четкие правила, традиции, истеблишмент, и есть договоренности о базовых ценностях, которые будут неизменны в любом случае. Но при этом американцы вмешиваются в дела других стран. Особенно хорошо они используют ошибки, которые допускало правительство Белоруссии.

— Во Франции Макрон пришел к власти, движение называлось "Вперед, Франция!" Движению было несколько месяцев. Изменились подходы к созданию политических институтов?

— Здесь накладывается смена поколений на смену технологий. "Цветные революции" "арабской весны" были связаны с активным приходом мессенджеров, Facebook, Telegram, Twitter. Сейчас в Белоруссии активен telegram-канал Nexta.

Хотя Telegram изобрели в России, но он используется в антироссийских проектах.

Новые технологические эпохи создают дополнительные возможности для тех, кто хотел бы изменить и раскрутить ситуацию.

— Стабильная спокойная Белоруссия. Айтишники белорусские известны во всем мире, они работают практически без налогов. Что им надо еще?

— И во многом благодаря Батьке. Программистов в рядах политических активистов, по-моему, нет. Они понимают, к чему это приведет. Они меньше всего пострадают. Просто переедут в Россию или в Кремниевую долину.

Противников Лукашенко меньшинство, но это активное меньшинство.

Уже разработаны технологии использования активного меньшинства для формирования протеста. Мы и студентам показываем, как это используется. Почему народ Белоруссии пошел? Во-первых, усталость от руководителя страны. Во-вторых, наверняка были ошибки власти. Демократические институты, работа с общественным мнением, культурной жизнью — это не блажь, а то, над чем надо работать.

В какой-то момент у белорусов образ будущего стал под вопросом. Не Лукашенко же будущее для 20-30-летних, которые в массе выходили на улицу.

Произошло отставание в работе властей с молодым поколением. Технологии, которые использовались в постсоветский период, базировались на комсомольских традициях, окончательно изжили себя в нулевые годы. Белоруссия не претерпела изменений, которые в работе с молодежью произошли в России — 10 лет назад мы этим занимались. Когда возникает вопрос о сторонниках Лукашенко, мы видим, что это в основном старшее поколение.

Сложности "Единой России"

— Почему у нас выборы проходят без драйва?

— Российская политическая система намного стабильнее и устойчивее, чем в Белоруссии. Не потому, что Путин лучше Лукашенко — более эффективный менеджер, более мудрый. А потому, что партийная система более разнообразна.

Пару лет назад были выборы в рамках единого дня голосования и ломали голову: а как же история с пенсионной реформой. "Внесистемщики" Навального пытались пробраться в эту лазейку. Но действующие парламентские партии смогли переориентироваться и привлечь на свою сторону избирателей. И с укреплением позиций КПРФ, ЛДПР система смогла перенастроиться.

Что показали эти выборы? Во-первых, мы видим, что весь июль и август в Хабаровске происходят политические катаклизмы. Я там был. Мы проводим исследования в Финансовом университете при поддержке Российского фонда исследований. В этом году изучали настроения на Дальнем Востоке. Сложности были и до ареста Фургала. Всё это время ЛДПР эффективно использовала эти настроения в свою поддержку, сейчас пытается активизироваться КПРФ.

В Хабаровском крае невозможно кандидату из "Единой России" добиться успеха.

И это проблема не только хабаровчан. Это проблема партии власти, которая должна ответить на вопрос: если единая Россия, то Хабаровский край тоже часть единой России? Надо усилить свою работу там. Пока в законодательном собрании лишь два депутата-единоросса из 40. Такого нет нигде.

Есть запрос в нашей стране на новые лица. Новые партии ворвались в повестку федеральной кампании по выборам в Госдуму:

  • "Новые люди",
  • "За правду",
  • "Зеленая альтернатива",
  • "Партия пенсионеров".

Они имеют шансы набрать 5% через год. Год назад о них никто не знал, некоторых из них еще не было. Они чувствуют запрос и поджимают большие партии, которые тяжело реагируют на новые вызовы. Но захватить электоральные ниши довольно просто. Надо же уметь с ними работать постоянно. Это одна из сложностей "Единой России".

Эта сложность есть всегда у первого бегущего. Он не видит, что делают за ним, он ни за кем не гонится. Ему нужно соизмерять себя с самим собой, с обстоятельствами.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы россия игорь шатров сергей белоконев выборы в белоруссии протесты в белоруссии
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