Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Анна Смирнова

Стиль королевы: как одевается королева Испании Летиция

Королевский стиль давно подразумевает простоту и элегантность, а не вычурность и роскошь. Об этом свидетельствуют гардеробы настоящих принцесс и королев, превратившихся в иконы стиля, подражать которым берутся женщины со всего мира. Ведь ориентируясь на такой образ, наверняка не прогадаешь.

Стиль королевы: как одевается королева Испании Летиция

Вот и стиль королевы Испании Летиции стал эталоном не только для модниц ее страны.

Стиль — это не деньги, а вкус

Супруга короля Филиппа VI носит различные вещи: будь то платье от дизайнера с мировым именем или сарафан из масс-маркета, но все они невероятно женственны и выглядят на ней действительно по-королевски.

Часто эксперты моды именуют испанскую донью не иначе как королевой минимализма.

Возможно, это связано с тем, что она является последовательницей концепции разумного и ответственного потребления, нисколько не переживая, что появляется по нескольку раз в одних и тех же нарядах и стремясь, таким образом, призвать к бережному пользованию ресурсами планеты как можно больше людей.

Летиции удается очень выгодно миксовать сдержанность и смелость в нарядах. А еще ее часто можно заметить в нарядах, где есть легкая этническая составляющая: кружева, орнаменты, вышивки серебром — все то, что любили монархи прошлых веков.

Но при этом богемный дух образов Летиции не перенасыщен ими, а идеален.

Особое предпочтение августейшая особа отдает испанскому дизайнеру Felipe Varela, но порой на торжественных выходах ее можно заметить в нарядах от Valentino и Jil Sander.

Вместе с этими нарядами от домов высокой моды донья Летиция носит также демократичные марки Zara и Mango.

Причем, эта недорогая одежда сидит на ней с не меньшим лоском и элегантностью, словно говоря, что безукоризненность гардероба никогда не заключается в его высокой стоимости, и что можно быть прекрасно одетым, стильным человеком, тратя совсем небольшие суммы на наряды.

Яркий монохром — залог удачного гардероба

В цветовой гамме она отдает предпочтение ярким цветам, чаще используя монохромность, таким образом напрочь разбивая миф о том, что зрелым женщинам (королеве Испании 48 лет) нужно носить более спокойные тона: бежевый, черный и т. д.

Но при этом тщательно следует придерживаться правила: не более трех оттенков в образе. Поэтому, акцент всегда на чем-то одном: платье, обуви или сумке.

У нее великолепная фигура, которую Летиция старается подчеркнуть, однако в этом нет ни грамма пошлости. И именно в этом ее облике есть то, чему следует учиться многим женщинам: именно подчеркнуть достоинства, а не выставлять их напоказ.

Простая роскошь

Вне королевских приемов она предпочитает самые простые образы.

Например, брюки-скинни, элегантное пальто, туфли-лодочки на высокой шпильке. Не раз ее видели и в коротких кожаных куртках-косухах и широких брюках.

В общем, испанская королева всем своим великолепным видом утверждает, что никогда не следует бояться экспериментов.

Как и любая женщина, Летиция также любит аксессуары: пояса, сумочки, все то, что делает образ завершенным, идеальным.

Кстати, чаще всего ее можно увидеть с клатчем (видимо, положение обязывает), а вот украшения на ней довольно редки. Если только речь не идет о королевских приемах, то на Летиции даже наручные часы можно редко увидеть, не говоря уже о драгоценностях или бижутерии.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы мода стиль одежда испания королева
Новости Все >
Кулинарные лавки Лепса прогорели, но певец по-прежнему в списке "Форбс"
"Справедливая Россия": Действия "Аэрофлота" противоречат ГК РФ ﻿
Страховое возмещение по вкладам россиян повысили до 10 млн рублей
Жизнь на Земле зародилась без кислорода - исследование
Путин поздравил Си Цзиньпина: отмечается 71-й год с образования КНР
Тедеско признан лучшим тренером месяца второй раз подряд
В Росстате рассказали, как изменится перепись населения
Ледники Гренландии начали таять с рекордной скоростью
Чиновникам Пентагона понадобились муляжи советского оружия
Регина Тодоренко кардинально сменила имидж
Последние материалы
Путин поздравил Си Цзиньпина: отмечается 71-й год с образования КНР
Тедеско признан лучшим тренером месяца второй раз подряд
В Росстате рассказали, как изменится перепись населения
Ледники Гренландии начали таять с рекордной скоростью
Чиновникам Пентагона понадобились муляжи советского оружия
Регина Тодоренко кардинально сменила имидж
Сосед по палате похитил деньги с банковской карты пенсионера
"Спасательный круг" валюты госкомпаний помог рублю
Настасья Самбурская стала двойником Джоли
Двое 19-летних хабаровчан взламывали и грабили местные магазины
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Путина попросили "разобраться с Первым каналом"

"Давно пора эту проблему выводить глобально на всю страну".

Путина попросили "разобраться с Первым каналом"
Мельница заблуждений: Что значит "кенгуру"?
Полезно знать
Мельница заблуждений: Что значит "кенгуру"?
Новости Белоруссии
Рассекречены параметры объединения РФ и Белоруссии
Мир. Новости мира
Переговоры РФ и Турции по Карабаху провалились
Усам Оздемиров "Один пояс, один путь" плюс евразийская интеграция Усам Оздемиров Игорь Буккер Первые поселенцы в США были святошами-убийцами Игорь Буккер Василий Амирджанов В "Силовичке" детей научат Родину любить Василий Амирджанов
Комментарии
Политолог рассказал, почему военная помощь России Армении не обсуждается
Так кому был нужен Скрипаль? Версия громкой "игры" спецслужб
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Юрий Кнутов: России надо готовится к войне с Турцией
Протестующие в Минске заблокировали проспект Независимости
Названы условия участия России в войне за Карабах
Пойдут все: на Украине опять пообещали "марш на Крым"
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Сергей Сухинов: "Инопланетный разум — часть нашей реальности"
Во сколько России обойдется война в Карабахе
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников