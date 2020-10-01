Стиль королевы: как одевается королева Испании Летиция

Королевский стиль давно подразумевает простоту и элегантность, а не вычурность и роскошь. Об этом свидетельствуют гардеробы настоящих принцесс и королев, превратившихся в иконы стиля, подражать которым берутся женщины со всего мира. Ведь ориентируясь на такой образ, наверняка не прогадаешь.

Вот и стиль королевы Испании Летиции стал эталоном не только для модниц ее страны.

Стиль — это не деньги, а вкус

Супруга короля Филиппа VI носит различные вещи: будь то платье от дизайнера с мировым именем или сарафан из масс-маркета, но все они невероятно женственны и выглядят на ней действительно по-королевски.

Часто эксперты моды именуют испанскую донью не иначе как королевой минимализма.

Возможно, это связано с тем, что она является последовательницей концепции разумного и ответственного потребления, нисколько не переживая, что появляется по нескольку раз в одних и тех же нарядах и стремясь, таким образом, призвать к бережному пользованию ресурсами планеты как можно больше людей.

Летиции удается очень выгодно миксовать сдержанность и смелость в нарядах. А еще ее часто можно заметить в нарядах, где есть легкая этническая составляющая: кружева, орнаменты, вышивки серебром — все то, что любили монархи прошлых веков.

Но при этом богемный дух образов Летиции не перенасыщен ими, а идеален.

Особое предпочтение августейшая особа отдает испанскому дизайнеру Felipe Varela, но порой на торжественных выходах ее можно заметить в нарядах от Valentino и Jil Sander.

Вместе с этими нарядами от домов высокой моды донья Летиция носит также демократичные марки Zara и Mango.

Причем, эта недорогая одежда сидит на ней с не меньшим лоском и элегантностью, словно говоря, что безукоризненность гардероба никогда не заключается в его высокой стоимости, и что можно быть прекрасно одетым, стильным человеком, тратя совсем небольшие суммы на наряды.

Яркий монохром — залог удачного гардероба

В цветовой гамме она отдает предпочтение ярким цветам, чаще используя монохромность, таким образом напрочь разбивая миф о том, что зрелым женщинам (королеве Испании 48 лет) нужно носить более спокойные тона: бежевый, черный и т. д.

Но при этом тщательно следует придерживаться правила: не более трех оттенков в образе. Поэтому, акцент всегда на чем-то одном: платье, обуви или сумке.

У нее великолепная фигура, которую Летиция старается подчеркнуть, однако в этом нет ни грамма пошлости. И именно в этом ее облике есть то, чему следует учиться многим женщинам: именно подчеркнуть достоинства, а не выставлять их напоказ.

Простая роскошь

Вне королевских приемов она предпочитает самые простые образы.

Например, брюки-скинни, элегантное пальто, туфли-лодочки на высокой шпильке. Не раз ее видели и в коротких кожаных куртках-косухах и широких брюках.

В общем, испанская королева всем своим великолепным видом утверждает, что никогда не следует бояться экспериментов.

Как и любая женщина, Летиция также любит аксессуары: пояса, сумочки, все то, что делает образ завершенным, идеальным.

Кстати, чаще всего ее можно увидеть с клатчем (видимо, положение обязывает), а вот украшения на ней довольно редки. Если только речь не идет о королевских приемах, то на Летиции даже наручные часы можно редко увидеть, не говоря уже о драгоценностях или бижутерии.