Королевский стиль давно подразумевает простоту и элегантность, а не вычурность и роскошь. Об этом свидетельствуют гардеробы настоящих принцесс и королев, превратившихся в иконы стиля, подражать которым берутся женщины со всего мира. Ведь ориентируясь на такой образ, наверняка не прогадаешь.
Вот и стиль королевы Испании Летиции стал эталоном не только для модниц ее страны.
Супруга короля Филиппа VI носит различные вещи: будь то платье от дизайнера с мировым именем или сарафан из масс-маркета, но все они невероятно женственны и выглядят на ней действительно по-королевски.
Часто эксперты моды именуют испанскую донью не иначе как королевой минимализма.
Возможно, это связано с тем, что она является последовательницей концепции разумного и ответственного потребления, нисколько не переживая, что появляется по нескольку раз в одних и тех же нарядах и стремясь, таким образом, призвать к бережному пользованию ресурсами планеты как можно больше людей.
Летиции удается очень выгодно миксовать сдержанность и смелость в нарядах. А еще ее часто можно заметить в нарядах, где есть легкая этническая составляющая: кружева, орнаменты, вышивки серебром — все то, что любили монархи прошлых веков.
Но при этом богемный дух образов Летиции не перенасыщен ими, а идеален.
Особое предпочтение августейшая особа отдает испанскому дизайнеру Felipe Varela, но порой на торжественных выходах ее можно заметить в нарядах от Valentino и Jil Sander.
Вместе с этими нарядами от домов высокой моды донья Летиция носит также демократичные марки Zara и Mango.
Причем, эта недорогая одежда сидит на ней с не меньшим лоском и элегантностью, словно говоря, что безукоризненность гардероба никогда не заключается в его высокой стоимости, и что можно быть прекрасно одетым, стильным человеком, тратя совсем небольшие суммы на наряды.
В цветовой гамме она отдает предпочтение ярким цветам, чаще используя монохромность, таким образом напрочь разбивая миф о том, что зрелым женщинам (королеве Испании 48 лет) нужно носить более спокойные тона: бежевый, черный и т. д.
Но при этом тщательно следует придерживаться правила: не более трех оттенков в образе. Поэтому, акцент всегда на чем-то одном: платье, обуви или сумке.
У нее великолепная фигура, которую Летиция старается подчеркнуть, однако в этом нет ни грамма пошлости. И именно в этом ее облике есть то, чему следует учиться многим женщинам: именно подчеркнуть достоинства, а не выставлять их напоказ.
Вне королевских приемов она предпочитает самые простые образы.
Например, брюки-скинни, элегантное пальто, туфли-лодочки на высокой шпильке. Не раз ее видели и в коротких кожаных куртках-косухах и широких брюках.
В общем, испанская королева всем своим великолепным видом утверждает, что никогда не следует бояться экспериментов.
Как и любая женщина, Летиция также любит аксессуары: пояса, сумочки, все то, что делает образ завершенным, идеальным.
Кстати, чаще всего ее можно увидеть с клатчем (видимо, положение обязывает), а вот украшения на ней довольно редки. Если только речь не идет о королевских приемах, то на Летиции даже наручные часы можно редко увидеть, не говоря уже о драгоценностях или бижутерии.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
"Давно пора эту проблему выводить глобально на всю страну".