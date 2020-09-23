Кубик, поле, карточки – актуально до сих пор!

Настольные игры были развлечением для людей еще с древности. Игральные кости находят даже в древних гробницах. Что заставляет уже взрослых людей брать кубик и склоняться над игровым полем?

"Настольные игры — это социальный вид досуга, компьютерные игры замыкают человека в себе, он при этом не общается с другими людьми. А настольные дают такую возможность, причем за игрой могут проводить совместный досуг разные поколения. В каком-то смысле они как антивирус против компьютерных. Поэтому часто родители покупают их, чтобы оторвать ребенка от смартфона, — говорит сооснователь сети магазинов настольных игр "Игровед" Александр Пешков. - Просто это способ весело и прикольно провести время без алкоголя, с минимальным его участием для молодежи, в смешанных компаниях, с детьми. Современные настольные игры в последнее десятилетие сильно развиваются, это активно растущая отрасль, популярный вид досуга".

Пешков напомнил, что сейчас в играх есть то, чего не было в нашем детстве: в частности, возможности корпоративных действий "против игры", а не друг против друга. Помимо того, чтобы стать поводом для общения, хорошая игра носит всегда развивающий характер. К тому же она является "многоразовой" по сравнению даже с книгой и фильмом — ее можно проходить множество раз, причем каждый раз по-своему.

Но каково такому нетривиальному бизнесу пришлось в пережитую пандемию?

"Как любая розница пострадала. Зарплату и аренду мы платим, а продаж нет, — говорит Пешков. — Люди, конечно, играли дома в игры, в этом смысле какую-то часть на себя взяли, но они не могут полностью заменить весь офлайн. Но в целом, конечно, мы не самые пострадавшие. Самоизоляция даже дала шанс многим людям погрузиться в мир настольных игр. Я знаю людей, у которых были игры, но они в них не играли, потому что не было времени, сейчас они все дружно их распечатали и поиграли во время пандемии".

Естественно, было тяжело как минимум игры тестировать, ведь это требует физического контакта. Притом что сотрудники "Игроведа" поддерживали друг с другом контакт на удаленке. Но это не стало "концом света": ведь идеальных годов для торговли нет, всегда есть какие-то проблемы.

"В этом году игра нашей компании выиграла "Игру года", международную награду, самую престижную в этой отрасли, — радостно добавляет Пешков. — Это тоже нам помогло немножко кризис пережить, потому что это породило рост международных продаж. Игра называется "Перекати-ежик" на русском. Она стала лучшей детской игрой Германии, соответственно, мира. Все наши конкуренты поздравили нас".

Исход забавы в наши дни

А началось все, как водится, с обычного увлечения.

"Столкнулись с играми, когда их в России практически не было. Мы начали с друзьями играть, потом через друзей доставать эти игры, а потом начали продавать игру "Уно" — ее в России тогда не было — через розницу, друзьям. Параллельно с работой сделали самодельный интернет-магазин, потом я уволился, у меня дома был склад. Начиналось все как классический стартап", — рассказал Пешков.

Безусловно, у каждой из игр есть свой автор, а то и два. И именно его идею, даже порой сыроватую, издательство доводит до конечного вида. Разрабатывается материал, тестируются игровые механизмы, корректируется что-то, меняется тема. Потом, когда это более-менее устоялось, работают иллюстраторы, фабрика, дальше уже начинается маркетинг, продажи и так далее, поясняет эксперт.

Пешков также отметил, что столь сложное производство не смущает — ведь игры покупаются сотнями, в том числе взрослыми людьми, тем более что игра бывает очень сложной, бросая вызов настоящему интеллектуалу. Настольные игры есть в ночных клубах, с ними проводятся общественные мероприятия, а также они верный спутник занятий по реабилитации людей с различными заболеваниями.