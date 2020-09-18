Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Василий Амирджанов

Лояльные властям СМИ получат свои миллиарды

Новостные ленты сообщили, что министерство финансов России увеличит государственную поддержку СМИ в 2021 году на 40%.

Лояльные властям СМИ получат свои миллиарды

Лояльные властям массмедиа теперь смогут с большим задором рассказывать своей аудитории о продажных западных коллегах и о пагубном влиянии внезапного нарушения обмена веществ на организм человека.

Почем агитпроп для народа

В СМИ обсуждается пояснительная записка Минфина России к проекту федерального бюджета на 2021 год, в которой говорится, что власти раздадут лояльным и подконтрольным государству массмедиа более 100 млрд рублей. Увеличенные порции поддержки получат, в частности:

  • RT;
  • "Россия сегодня";
  • ВГТРК;
  • Первый канал;
  • Общественное телевидение России.

Пресс-служба RT, телеканала, который рассказывает в том числе и о том, как все хорошо с экономикой страны, посетовала на рост курса валют. Деятельность за рубежом ведь создает определенные трудности:

"С поправкой на курс наш бюджет на следующий год сильно сократился. И без поправки — тоже".

По итогам 2019 года Первый канал (государственный пакет 51%) показал убыток в 4,1 млрд рублей при выручке почти 27 млрд рублей. Телеканал не ропщет. Роспечать по-братски выделяет ему дополнительные миллиардные разовые субсидии, и это тоже стало предметом обсуждения гражданами.

Гладко было на бумаге

При советской власти роль информаторов высшего руководства страны о ситуации в регионах выполняли обкомы и КГБ. Конкуренция между этими структурами позволяла получать "наверху" более или менее достоверную информацию для принятия решений. С падением СССР предполагалось, что роль такого системного информатора возьмут на себя местные администрации и свободные СМИ, но гладко было на бумаге.

Отечественные массмедиа, которые были созданы еще при советской власти, пытались отвечать современным маркетинговым требованиям, но не всегда вписывались в тренды. Отжившие свое время профессиональные шаблоны лишали СМИ внимания аудитории, которая голосовала за контент рублем.

Экономические проблемы изданий, отсутствие таланта и профессионализма стали компенсировать кусками бюджетного пирога. Кому-то было привычнее работать в парадигме советского агитпропа, но находились и те, кто продолжал пытаться удержаться на плаву самостоятельно и выезжать на таланте. Поддержка государства могла и вправду решить немалые проблемы.

Правда, довольно быстро такая помощь стала ассоциироваться с объявлениями на сайтах знакомств, где было великое множество объявлений девушек, которые были готовы к половой близости за материальную поддержку.

Местные начальники быстро оценили важность подконтрольности СМИ и сделали немало для проституирования отрасли. Показал большого начальника в образе спасителя Отечества, даже несмотря на его реальную репутацию — получи свою денежку. Выступил с критикой главы администрации города и нет тебе поддержки.

Так и деформировалась вполне разумная схема, которая бы могла сбалансировать информационную картину в стране, постепенно приучая общество к тому самому плюрализму мнений, о котором стали активно говорить в эпоху горбачевской Перестройки.

В коня ли корм?

Заявленная общая сумма государственной поддержки в более чем в 100 млрд рублей для медиа предприятий, которые, по идее, должны приносить прибыль, если завоюют внимание и доверие аудитории, явно немалая.

В коня ли корм? Возможно, что да. Довольно часто среди отечественных телезрителей можно услышать одни и те же формулировки и вопросы, которые они ретранслируют, благодаря труженикам агитпропа:

  • "Санкции России на пользу";
  • "России все завидуют";
  • "Кому он нужен этот Навальный?";
  • "Если не Путин, то кто?".

Санкции, которые чувствительно ограничили доступ России к современным технологиям и финансовым рынкам, по определению не могут быть благом. Но в телевизоре рассказывают, что такое положение дел чуть ли ни самая большая удача.

За последние годы весь основной медиаконтент рождается в социальных сетях и мессенджерах. Те самые "большие" СМИ даже с огромными дотациями уже не могут конкурировать с некоторыми Telegram-каналами. Один блогер может задать не только региональную, но и общероссийскую повестку.

Можно вспомнить, как на фоне утраты доверия к федеральным массмедиа в первые дни после трагедии с пожаром в торговом центре в Кемерове начались протесты. Тогда всего один блогер своей провокацией сумел нейтрализовать на довольно приличное время всю высокооплачиваемую информационную армию отечественных СМИ.

Возможно, просто не проводились независимые исследования, которые могли бы показать реальную картину доверия аудитории и отдачу от вложений. Может так статься, что это в принципе мало кому интересно, а главное — сам процесс и нули в платежках.

Рога и копыта

Можно кивать на западные массмедиа, которые датируются государством, но важно обратить внимание, что при этом эти СМИ борются за аудиторию со своими конкурентами. Издание или телеканал могут быть частными, а их владельцы пытаться транслировать через них свои политические привязанности и экономические приоритеты.

Правда, без доверия аудитории, основанного на интересном контенте и адекватном освещении событий, успеха не видать. Самостоятельная и сбалансированная редакционная политика в этом смысле — ключ к популярности СМИ и залог его экономического благополучия.

С прямолинейным и хорошо оплаченным агитпропом, конечно, несколько проще. Дал установку, заплатил и гонят такие массмедиа любую информационную пургу. Но и пропаганда все-таки претендует на соблюдение критериев качества, чтобы уж она совсем не выглядела по-идиотски. В прошлом веке немецкий писатель и журналист Ханс Каспер заметил:

"Пропаганда — это искусство сфотографировать черта без копыт и рогов".

Тему заготовки рогов и копыт блестяще раскрыли Илья Ильф и Евгений Петров, и дело Остапа Бендера живет, но материализуется все менее и менее талантливо. Вероятно поэтому на федеральных телеканалах рассказывают в прайм-тайм о грязном белье и адюльтере известных персонажей, чтобы не обсуждать актуальные, но не сильно удобные для властей темы.

Несмотря на уже устоявшееся определение российского телевидения как "зомбоящика", граждане исправно платят налоги и для того, чтобы оплачивать армию далеко не всегда талантливых работников массмедиа, которые помогают своей аудитории освободиться от бремени самостоятельного мышления. И всего-то для такого счастья требуется чуть более 100 млрд рублей, а тяжелобольных детей потом как-нибудь вылечим с помощью СМС.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы сми российские сми финансирование
Новости Все >
В Югре молодой человек и девушка занимались организацией "закладок"
Василий Пискарёв: нужно обязательно расследовать заявление NBC
Белорус пытался сжечь себя возле отделения милиции
Защитника Михаила Ефремова лишили адвокатского статуса на год
Наташа Королёва и Тарзан больше не живут вместе
Женщина отдала аферисту полмиллиона рублей за освобождение сына из СИЗО
Замуж за инвалида: в Сети идёт травля американки за её брак
Ношение очков поможет снизить риск заражения COVID-19
Шунин принёс извинения болельщикам "Динамо"
Ловить краба под Мурманском разрешат с 2021 года, заявил губернатор
Последние материалы
Замуж за инвалида: в Сети идёт травля американки за её брак
Ношение очков поможет снизить риск заражения COVID-19
Василий Колташов: какой должна быть стратегическая линия России
Шунин принёс извинения болельщикам "Динамо"
Ловить краба под Мурманском разрешат с 2021 года, заявил губернатор
В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП
Лояльные властям СМИ получат свои миллиарды
Минторг США: Tik Tok больше в стране не будет
Педофилов нельзя освобождать досрочно, считает детский омбудсмен
Фтизиатры предупреждают о возможной эпидемии туберкулёза
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Эксперты КНР: Россия может потребовать от Украины пересмотра границ

Россия имеет законное право поставить под сомнение "Беловежское соглашение".

Эксперты КНР: Россия может потребовать от Украины пересмотра границ
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Полезно знать
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Шоу-бизнес
Сын Тарзана и Королёвой переживает измену отца
Политика. Новости и аналитика
Вопросов стало больше: соратники Навального рассказали про бутылку с "Новичком"
Василий Амирджанов Лояльные властям СМИ получат свои миллиарды Василий Амирджанов Игорь Буккер Игры викингов заканчивались матом Игорь Буккер Усам Оздемиров Дедолларизация как уход от токсичной валюты Усам Оздемиров
Комментарии
В Белоруссии отрабатывается новая технология управления толпой
Почему Греф — лидер и идеолог образования России
В Краснодарском крае женщина-"инвалид" обманула государство на 615 тыс.
Мельница мифов: Тутанхамон не виноват!
"Слишком много абсурда": Кремль отказался верить на слово в истории с Навальным
Подтверждено согласие США признать Крым в 2014 году
Нужна ли госохрана российской оппозиции?
Грейпфрут - лекарь сердечных недугов и спаситель иммунной системы
Как вчерашнему студенту найти первую работу
Почему Греф — лидер и идеолог образования России
Почему Греф — лидер и идеолог образования России
Правительство готовит народ к худшим временам
Правительство готовит народ к худшим временам
Лещенко заявил, что ему стыдно болеть за "Динамо"
Вопросов стало больше: соратники Навального рассказали про бутылку с "Новичком"
В Белоруссии отрабатывается новая технология управления толпой
Он Ельцина видел: Евгений Савченко объявил об отставке
Почему Греф — лидер и идеолог образования России
Как защитить себя от фейковых новостей
Росгвардия получила партию новых командно-штабных машин
Мария Захарова: Западу не нужна правда о Навальном
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников