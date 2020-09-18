Лояльные властям СМИ получат свои миллиарды

Новостные ленты сообщили, что министерство финансов России увеличит государственную поддержку СМИ в 2021 году на 40%.

Лояльные властям массмедиа теперь смогут с большим задором рассказывать своей аудитории о продажных западных коллегах и о пагубном влиянии внезапного нарушения обмена веществ на организм человека.

Почем агитпроп для народа

В СМИ обсуждается пояснительная записка Минфина России к проекту федерального бюджета на 2021 год, в которой говорится, что власти раздадут лояльным и подконтрольным государству массмедиа более 100 млрд рублей. Увеличенные порции поддержки получат, в частности:

RT;

"Россия сегодня";

ВГТРК;

Первый канал;

Общественное телевидение России.

Пресс-служба RT, телеканала, который рассказывает в том числе и о том, как все хорошо с экономикой страны, посетовала на рост курса валют. Деятельность за рубежом ведь создает определенные трудности:

"С поправкой на курс наш бюджет на следующий год сильно сократился. И без поправки — тоже".

По итогам 2019 года Первый канал (государственный пакет 51%) показал убыток в 4,1 млрд рублей при выручке почти 27 млрд рублей. Телеканал не ропщет. Роспечать по-братски выделяет ему дополнительные миллиардные разовые субсидии, и это тоже стало предметом обсуждения гражданами.

Гладко было на бумаге

При советской власти роль информаторов высшего руководства страны о ситуации в регионах выполняли обкомы и КГБ. Конкуренция между этими структурами позволяла получать "наверху" более или менее достоверную информацию для принятия решений. С падением СССР предполагалось, что роль такого системного информатора возьмут на себя местные администрации и свободные СМИ, но гладко было на бумаге.

Отечественные массмедиа, которые были созданы еще при советской власти, пытались отвечать современным маркетинговым требованиям, но не всегда вписывались в тренды. Отжившие свое время профессиональные шаблоны лишали СМИ внимания аудитории, которая голосовала за контент рублем.

Экономические проблемы изданий, отсутствие таланта и профессионализма стали компенсировать кусками бюджетного пирога. Кому-то было привычнее работать в парадигме советского агитпропа, но находились и те, кто продолжал пытаться удержаться на плаву самостоятельно и выезжать на таланте. Поддержка государства могла и вправду решить немалые проблемы.

Правда, довольно быстро такая помощь стала ассоциироваться с объявлениями на сайтах знакомств, где было великое множество объявлений девушек, которые были готовы к половой близости за материальную поддержку.

Местные начальники быстро оценили важность подконтрольности СМИ и сделали немало для проституирования отрасли. Показал большого начальника в образе спасителя Отечества, даже несмотря на его реальную репутацию — получи свою денежку. Выступил с критикой главы администрации города и нет тебе поддержки.

Так и деформировалась вполне разумная схема, которая бы могла сбалансировать информационную картину в стране, постепенно приучая общество к тому самому плюрализму мнений, о котором стали активно говорить в эпоху горбачевской Перестройки.

В коня ли корм?

Заявленная общая сумма государственной поддержки в более чем в 100 млрд рублей для медиа предприятий, которые, по идее, должны приносить прибыль, если завоюют внимание и доверие аудитории, явно немалая.

В коня ли корм? Возможно, что да. Довольно часто среди отечественных телезрителей можно услышать одни и те же формулировки и вопросы, которые они ретранслируют, благодаря труженикам агитпропа:

"Санкции России на пользу";

"России все завидуют";

"Кому он нужен этот Навальный?";

"Если не Путин, то кто?".

Санкции, которые чувствительно ограничили доступ России к современным технологиям и финансовым рынкам, по определению не могут быть благом. Но в телевизоре рассказывают, что такое положение дел чуть ли ни самая большая удача.

За последние годы весь основной медиаконтент рождается в социальных сетях и мессенджерах. Те самые "большие" СМИ даже с огромными дотациями уже не могут конкурировать с некоторыми Telegram-каналами. Один блогер может задать не только региональную, но и общероссийскую повестку.

Можно вспомнить, как на фоне утраты доверия к федеральным массмедиа в первые дни после трагедии с пожаром в торговом центре в Кемерове начались протесты. Тогда всего один блогер своей провокацией сумел нейтрализовать на довольно приличное время всю высокооплачиваемую информационную армию отечественных СМИ.

Возможно, просто не проводились независимые исследования, которые могли бы показать реальную картину доверия аудитории и отдачу от вложений. Может так статься, что это в принципе мало кому интересно, а главное — сам процесс и нули в платежках.

Рога и копыта

Можно кивать на западные массмедиа, которые датируются государством, но важно обратить внимание, что при этом эти СМИ борются за аудиторию со своими конкурентами. Издание или телеканал могут быть частными, а их владельцы пытаться транслировать через них свои политические привязанности и экономические приоритеты.

Правда, без доверия аудитории, основанного на интересном контенте и адекватном освещении событий, успеха не видать. Самостоятельная и сбалансированная редакционная политика в этом смысле — ключ к популярности СМИ и залог его экономического благополучия.

С прямолинейным и хорошо оплаченным агитпропом, конечно, несколько проще. Дал установку, заплатил и гонят такие массмедиа любую информационную пургу. Но и пропаганда все-таки претендует на соблюдение критериев качества, чтобы уж она совсем не выглядела по-идиотски. В прошлом веке немецкий писатель и журналист Ханс Каспер заметил:

"Пропаганда — это искусство сфотографировать черта без копыт и рогов".

Тему заготовки рогов и копыт блестяще раскрыли Илья Ильф и Евгений Петров, и дело Остапа Бендера живет, но материализуется все менее и менее талантливо. Вероятно поэтому на федеральных телеканалах рассказывают в прайм-тайм о грязном белье и адюльтере известных персонажей, чтобы не обсуждать актуальные, но не сильно удобные для властей темы.

Несмотря на уже устоявшееся определение российского телевидения как "зомбоящика", граждане исправно платят налоги и для того, чтобы оплачивать армию далеко не всегда талантливых работников массмедиа, которые помогают своей аудитории освободиться от бремени самостоятельного мышления. И всего-то для такого счастья требуется чуть более 100 млрд рублей, а тяжелобольных детей потом как-нибудь вылечим с помощью СМС.