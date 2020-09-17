Исмаил Шабанов: в Белоруссии и на Кавказе сценаристы одни и те же

О планах Запада и Турции в отношении России и о важности русского имперского сознания рассказал ведущему "Правды.ру" Игорю Шатрову член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, президент организации "Талышское возрождение", член Совета ассамблеи народов Евразии Исмаил Мусарзаевич Шабанов.

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Турецкие планы

— Исмаил, разве армяне и грузины не противники пантюркизма?

— Абсолютно верно. Но уже нет той Грузии, которую вы знали 10-15 лет назад. Азербайджан вместе с Турцией почти ее проглотили. Не только Аджарию, но и Тбилиси. Я вчера как раз обсуждал ситуацию с грузинами. Люди поехали, а там другая Грузия уже. Армения осталась одна в окружении. Сегодня действительно поменялась власть в Армении. Под эту власть турки тоже копают. У них контакт есть. Благо два фактора сдерживают:

наша 102-я дивизия,

карабахский вопрос.

И кто бы ни был президентом Армении, через это перешагнуть он не сможет. Но это тоже вопрос времени.

— То есть вы считаете, что и карабахский вопрос могут решить без России?

— Если так пойдет, то вполне возможно. Турки же купили Северный Кипр. Зависит от того, какая страна выиграет ситуацию. Сейчас идет региональная схватка, проблема как на Западе, так и на Юге.

— Турция претендует на многое. А хватит ли у нас сил воевать на столько флангов? И западный фланг (Белоруссия и Украина), и Кавказ. Еще посмотрим, что будет в Центральной Азии.

— Я считаю, в Белоруссии и на Кавказе сценаристы одни и те же. Они отвлекали Россию на Западе, чтобы:

прощупать, на что способна Россия; отвлечь Россию от Юга.

Мне кажется, целей этих они добились. Узнали, что Россия будет жестко поступать с Западом. Западные страны свою голову подставлять не хотят, потому что прекрасно понимают, что Белоруссия — это зона влияния России. Исходя из доклада Евросовета и письма МИД Польши видно, что они это поняли.

А на южном фланге Турция уже вошла. Она же в НАТО. Сегодня турецкая армия, а завтра может появиться английская и американская. Их союз — это игра, потому что мы знаем, что через год наступит столетие договора, который они заключили с Турцией, и они будут жестко разговаривать с Анкарой. В данный момент Турция от них никуда не денется. Все движения Эрдоган делает, чтобы продлить свою независимость.

Вы же помните 1920 год: Советский Союз себе в убыток помог Турции, а потом она предала нашу страну.

Русское имперское сознание

— Исмаил, ты говоришь, что русское имперское сознание отличается от имперскости, например, британской, османской, французской. Почему?

— В России говорят "русский шовинизм". Я изучил эту тему не с идеологической, а с научной точки зрения. Посмотрел на другие народы:

немцев,

англичан,

французов,

итальянцев,

турок,

персов.

У каждого народа, который создал империю, есть имперское чувство, это внутренний стержень, нормальная вещь, это не шовинизм. И это правильно. Именно этот внутренний стержень позволяет сохранять государства. Не только же пограничники страну охраняют.

Внутренний стержень спас русский народ.

Иосиф Сталин — грузин, но после войны он сказал: "За великий русский народ!" Благодаря внутреннему стержню русские помогают другим народам. Если бы русский народ себя сравнил, допустим, с талышами или с другими, это привело бы к культурному конфликту. Но русский народ воспринимает их как своих: "я великий, это все мои; и татары, и башкиры тоже мои".

— Поэтому конфликт с Украиной или Грузией не заставляет нас сносить украинские и грузинские памятники?

— Абсолютно верно. Это не вызывает такого конфликта с Украиной и другими. А вы посмотрите на отношения между Арменией и Азербайджаном: жестокая расправа, жестокий конфликт. Потому что не имперские народы. И русский имперский народ должен участвовать в разрешении этого конфликта.

— Может быть, османская имперскость Турции будет способствовать развитию талышского народа?

— Мне кажется, это не турецкий народ виноват. После большой капитуляции им навязывали конституцию. При этом у них другой путь, между курдами и турками слишком много крови. Это очень плохо. Поэтому сегодня возникла эта проблема.

Россия поступила мудро. Вместо того чтобы отталкивать малые народы, она приблизила их к себе.

Например, при Екатерине издали много коранов. Они этим дала понять, что никто права мусульман ущемлять не будет: вы уже наши, это наш ислам. Я всегда говорю: нам не нужны чужие, нужно свою высшую школу создавать, чтобы был российский ислам. Не в Саудовскую Аравию и не в Турцию отправлять учиться, а здесь, чтобы мусульмане были российскими, думали об интересах государства. Будучи в составе Российской империи, мы ничего плохого не видели. Мы хотим вернуться назад. Не я хочу. Народ этого хочет.

— Я надеюсь, нашу программу не посчитают претензией на территориальную целостность Азербайджана. Мы говорили о талышском народе.

— Я рассказываю историю государства. Те, кто нас обвиняет, прекрасно сами всё понимают. Они просто хотят дестабилизировать обстановку. На самом деле они прекрасно знают, что самое толерантное отношение к малым народам здесь, в России.

Русское имперское сознание важно для страны.

Потому что русский народ — это стержень государства, основополагающая сила, на плечах которого лежит вся тяжесть. Русские сумели вокруг себя собрать другие народы, которые объединились вокруг русской культуры. Надо слушать свой народ и действовать, исходя из наших интересов. Тогда все будет хорошо.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовила Марина Севастьянова