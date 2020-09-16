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Автор Игорь Шатров

Исмаил Шабанов: "Республики СССР не были готовы к суверенитету"

Почему Турция и Азербайджан давят на талышей и почему Россия должна стать модератором постсоветского пространства, рассказал ведущему "Правды.ру" Игорю Шатрову член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, президент организации "Талышское возрождение", член Совета ассамблеи народов Евразии Исмаил Мусарзаевич Шабанов.

Читайте начало интервью:

Талышский фактор

— Исмаил, талыши представлены в Азербайджане, который должен заниматься этим вопросом. Разговоры об этом в России не являются вмешательством в дела Азербайджана?

— Азербайджан такой же субъект, как и бывшие республики. Они не могут самостоятельно жить. Об этом свидетельствуют недавние военные учения. Турки приехали в Баку и не уезжают.

Они считают, что Азербайджан не может жить без поддержки Турции.

Азербайджан однозначно выбрал политический тюркский проект. Это их право. Но мы с этим не согласны. У нас есть геополитические союзники:

  • Россия,
  • Иран.

Талыши — это мост между ними. Если Азербайджан хочет объединиться с Турцией, мы им не мешаем. Но они хотят нас проглотить. Мы для них помеха, потому что находимся между двумя группами азербайджанцев — иранскими и нашими. Талыши являются ключиком к Средней Азии. С этой точки зрения они с нами жестко начали бороться. Например, сегодня Турция объявила Пакистан своим союзником. Пакистан какое к ним отношение имеет? Они же не турки. Религиозное? Но арабы тоже сунниты. Да потому что через Пакистан идет путь в Центральную Азию и в Нахичевань. Турки уже создали в Азербайджане плацдарм для этой идеи. Там идет пропаганда: мы объединяемся против талышей, против России.

Турки хотят с помощью исламской силы выходить по берегу Каспийского моря в горы, Центральную Азию.

Они считают, скоро не будет Ирана. Талыши под прессингом. Сегодня все делается, чтобы этот народ уехал, чтобы его ассимилировать.

— Я тут немного поспорю. По переписи в Российской империи талышей были единицы. А сейчас в Азербайджане — сто тысяч. Есть же разница?

— Во-первых, когда передали нашу территорию Российской империи, официально было 50 тысяч талышей. Но за эти двести лет нас должно было стать минимум два миллиона. У нас в семье в среднем было 8-12 детей. У нас в одном районе живет 250 тысяч населения. 100 тысяч — это унижение для нас. Выходит, что сегодня азербайджанские женщины рожают, а талышские не рожают? Мне из Баку, из Сумгаита идут письма. Люди теряют свой язык, свою идентичность.

— Если человек не идентифицирует себя как талыша, это беда народа. Но в то же время право человека называть себя азербайджанцем. Как быть в этой ситуации?

— Мы абсолютно никого не заставляем. Мы имеем дело с теми, кто себя считает талышами. Со мной, например, работают люди, которые не знают талышский язык. Но они патриоты. Это не их вина, что не было:

  • национальной школы,
  • своего государства.

— Есть много малых народов без государственности, не имеющих возможности развития. Есть формы реализации прав, которые позволяют решать эти проблемы бесконфликтно. Не кажется ли тебе, что твоя деятельность по продвижению интересов талышского народа действительно ссорит Россию и Азербайджан?

— Да, есть очень много народов, которые ничего не имеют. Но эти народы никогда не имели государственности. Наш народ в составе Российской империи жил как субъект. Когда Российская империя ликвидировала другие ханства, наше сохранялось. У нас было консульство в Санкт-Петербурге. То, что сейчас возникло — это не потому, что я такой, а потому, что после развала Советского Союза появились руководители, которые не были готовы к суверенитету. И сейчас нет их. Они должны были договариваться. Если создали государство, то должны понимать, что там есть и другие народы. И их интересы надо учитывать.

Муганскую республику (мы русского человека выбрали там президентом) ликвидировали англичане с турками, потому что видели в этом опасность для дальнейшего продвижения пантюркизма, османского проекта. В 1993 году тоже они ликвидировали. Мы должны проглотить все это и умирать во имя чьих-то интересов?

Мы находимся на берегу Каспия. Каспийский регион — это чувствительный регион. Мы рассчитываем на поддержку России, конечно.

Ответственность России

— Исмаил, Россия отпустила (я тебя цитирую) республики в свободное плавание. Они создали независимые государства. У нас ответственность за них осталась или нет? Не только за русских, которых оставили за границей, но и за представителей малых народов? Как ее реализовать в условиях современного международного права?

— Это очень обидно. Многие говорят, что Россия действительно ответственная страна, держава.

Россия как ответственный модератор должна регулировать ситуацию.

Мне нравится подход Запада, американцев. Они создали в Югославии кучу республик. Посмотрите, как они наблюдают за ними.

Помните, как убрали Шредера, когда он решил идти по своему пути? И Ширака чуть не посадили, и Саркози. Америка считает себя модератором Запада. Так же и мы должны делать.

Регулируйте ситуацию. Чтобы бывшие республики к России приходили не только за деньгами, но чтобы и отчитывались.

И вы туда поехали, проверили и сказали: вы себя неправильно ведете. Как это делают американцы. А то только сидят и получают деньги. И когда им из Кремля указывают на ошибки, они сразу: мы сейчас уйдем к Западу. Да иди ты к Западу! Посмотрим, как дальше будет. Тебя еще посадят, заберут у тебя все. И правильно сделают.

— Твой пафос понятен мне. Как это реализовывать? Мы приезжаем экспедиционным корпусом на Кавказ и начинаем наводить порядок? Я не могу представить такую ситуацию.

— Во-первых, Кавказ — это подбрюшье России. Если там появляется опасность, значит, будет она и у России. У нас должны быть жесткие договоренности с ними. Ребята, если вы переступите через наши интересы, мы будем задействованы. Мы не будем ждать, как во время Чеченской войны. У нас нет лишних людей, чтобы снова погибали.

— Дорогой Исмаил, ты хочешь, чтобы талышей считали пятой колонной России в Азербайджане?

— Игорь, дорогой мой, пятые колонны везде, даже около Кремля. Возьмем ситуацию с Навальным. Путин запретил ему выезд — видишь, как они грамотно его вывезли. Сегодня мир так ведет свою борьбу. Это, может быть, и правильно. Хорошо, что это не переходит в горячую фазу. Это давно идет!

Многие диаспоры жестко выполняют роль пятой колонны.

Ты просто не знаешь это дело глубоко. Я же внутри, я знаю.

Наступили серьезные времена. Посмотри на Белоруссию, на Кавказ. Откровенная наглость и жесткость. Считаю, что у России нет другого шанса. Отступать некуда. Нужно выбирать наступательную политику. Иначе это будет новой победой пантюркистского проекта на Кавказе.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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