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Автор Игорь Буккер

Игры викингов заканчивались матом

Английский шахтер-пенсионер выдал на-гора не тонну ископаемого угля, но при помощи металлоискателя обнаружил в Линкольншире настольную игру викингов, датируемую 872 годом нашей эры.

Игры викингов заканчивались матом

73-летнему бывшему шахтеру Мику Ботту (Mick Bott), после 20 лет бесплодных усилий, удалось сделать редчайшее археологическое открытие. На участке недалеко от реки Трент он откопал полный набор — 37 фигурок настольной стратегической игры хнефатафл (Hnefatafl). Отныне историкам известно, что викинги разбили в этих местах лагерь зимой 872 года нашей эры.

Настольная игра викингов — стратегия in action

Хнефатафл иногда называют аналогом шахмат скандинавских жителей. На самом деле это некий гибрид шахмат, шашек, нардов и традиционной китайской игры вэйци, более известной на Западе как го. С упомянутыми играми тафл (на Руси их называли тавлеями) роднит наличие расчерченной на квадраты доски, резных фигурок и желание поставить мат королю. Эта фигурка hnefi — означает "кулак". Значение второго слова tafl не поддается однозначному переводу. За отсутствием четких правил, можно отметить лишь некоторые разночтения с нынешними популярными настольными играми.

Отличий от классических шахмат вполне хватало:

  • доска разлинована на нечетное количество клеток от 7×7 до 19×19;
  • черные игру начинают;
  • порой бросали кубики, как зары в нардах;

Поиски протяженностью в десятилетия

Впервые в 1982 году Ботт с двумя своими приятелями, используя металлоискатели, напал на клад викингов, состоящий из сотни монет, концов ремешков, брошей и подвесок, относящихся к девятому веку нашей эры.

"Позже, показав большинство наших находок сотрудникам музея в Кембридже, их эксперты сказали, что это артефакты из лагеря викингов 872/873 года, когда несколько тысяч викингов расположились в этих местах на зимовку", — сказал Ботт в интервью изданию Independent.

По словам консультанта аукционного дома Dix Noonan Webb Найджела Миллса (Nigel Mills), несмотря на старания мистера Ботта и его друзей, которые привели к такому историческому прорыву, никто из специалистов ранее не высказал предположения о доброй дюжине небольших свинцовых предметов, которые искатели обнаружили за десятилетия своей кропотливой работы.

Гипотеза подтверждается

"В основном специалисты сначала предполагали, что это обычные свинцовые гирьки. Викинги дробили на куски многочисленные серебряные и золотые вещицы на пригодные для использования предметы разного веса, потому что нуждались в гирях для взвешивания. Однако, взвесив их, ни один из них не годился для такой цели. Тогда я подумал, это весьма странно, но в то время это была исключительно догадка", — делится своими впечатлениями Ботт.

Будучи в музее Осло, Миллса наконец осенило, что два имеющихся там предмета из полированного камня относятся к игре хнефатафл, которые полностью соответствуют свинцовым гирькам, которые обнаружил Ботт и его парни.

По мнению Миллса, это старейший полный набор настольной игры, когда-либо найденный в одном месте: "Что действительно интригует, так это когда вы думаете об армии из тысяч воинов викингов, которые развлекаются, сидя за этой настольной игрой. Это действительно странно".

Миллс предположил, что некоторые из "королей" имеют разные медные вставки, которые послужат призами для победителей в игре, а ее участники будут стремиться собрать как можно больше разных разновидностей "королей".

Данная находка пойдет с молотка на онлайн-аукционе Dix Noonan Webb. Как ожидается, выручка может составить не менее тысячи фунтов стерлингов.

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Темы англия викинги настольные игры
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