Исмаил Шабанов: Россия дала независимость народам Северного Кавказа

Как Россия сохранила северокавказские народы и почему Азербайджан не дает независимости талышам, рассказал ведущему "Правды.ру" Игорю Шатрову член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, президент региональной общественной организации "Талышское возрождение", член Совета ассамблеи народов Евразии Исмаил Мусарзаевич Шабанов.

Независимость благодаря России

— Исмаил, ты говоришь, что Российская империя необычайно много дала малым народам, ее населяющим. Русские никогда не выступали в роли поработителей и угнетателей. Почему ты так считаешь?

— Сегодня на российской территории существует очень много национальных республик. Я имею в виду национальных составляющих республик. Есть национально-культурные автономии: эти народы не имеют государственности, но имеют возможность сохранить свою национальную идентичность именно в России. Они получают финансовую поддержку от государства для развития:

языка,

культуры,

традиций.

Мы постоянно проводим национальные праздники, мероприятия, съезды, выпускаем национальные книги. Всё в рамках Конституции России. Российское государство не только не угнетает, но и поощряет малые народы. Говорить сегодня, что Россия кого-то угнетает — это значит лгать.

У меня была дискуссия с самыми известными либералами России — все понимают, что национальная политика в России — самая либеральная в мире.

Такого нет в других странах. Для России национальная политика — приоритет. Председатель Совета по межнациональным отношениям — сам президент Владимир Владимирович Путин. Такого больше нигде нет.

— На примере народов Кавказа что можно сказать о политике русских на Кавказе не только во времена Советского Союза, но и в годы Российской империи? Ведь вы представитель одного из горских народов.

— Существующие сегодня на Кавказе народы имеют в России свои административные границы, государственность. У кого республика, у кого область. У них кроме российских флагов есть свои флаги, гербы.

Если бы Россия проиграла эти войны Турции или Ирану, сохранились бы горские народы? Я сомневаюсь. Сегодня десять миллионов курдов в Турции ничего не имеют, ни культурной автономии, ни области под именем Курдистан. Если бы северокавказские народы оказались в Османской империи, там не было бы республик:

Дагестан,

Чечня,

Адыгея.

Умные люди из северокавказских регионов прекрасно знают, что их республики сохранились именно благодаря России. Но сегодня, к сожалению, на Северном Кавказе влияние Турции очень высоко. Некоторые поддались антироссийской пропаганде. Я им говорю: "У вас в составе России есть своя республика, флаг. У вас этого не было бы, если бы вы были в другом месте".

Персы среди тюрков

— Но вы оказались в другом государстве, в Азербайджане. Там по-другому складываются отношения с титульной нацией.

— Да. Мы имеем право вернуться в Россию, потому что наш народ вошел в состав Российской империи на основе договоренности между Персией и Россией — Гюлистанского договора.

— Кавказ долгие годы была горячей точкой по причине внешних вмешательств. А что случилось с Арменией и Азербайджаном? Ведь жили мирно в составе Советского Союза, в Российской империи. Почему не смогли найти общий язык?

— К сожалению, эти народы сами не понимают друг друга. У них была изначальная ненависть, со времен Османской империи. К сожалению, азербайджанцы этому поддались, и армяне тоже отреагировали. Геноцид армян, продолжение конфликта в 1988 году. Хотя в Советском Союзе конфликт был заморожен.

Азербайджан объявил проект "Одна нация — два государства", они себя считают частью Турции.

Вы почитайте социальные сети. Там пишут: "Мы на 98% турки, а все остальные непонятно кто". Они даже песню сочинили. У них депутаты, ученые об этом говорят, директор Института истории Академии наук Азербайджана Мамедов. Это настолько несправедливое отношение к другим народам!

— Представим себя на месте лидеров Азербайджана и Армении после распада Советского Союза. Есть государства. Есть необходимость создать свою историю. Надо опираться на национальных героев, традиции. Что им оставалось, как не написать "уникальную" историю Армении, Азербайджана и изобразить там Российскую империю в не самых лучших красках? Можно ли было поступить другим образом? Можно ли было учесть мнение талышей?

— Они ругают русских. Но русские люди объявили независимость четырнадцати республик. В составе России все народы имеют свои республики.

Если Азербайджан, Армения, Грузия хотели этого от России (и русские им это дали), то почему они не хотят дать независимость другим? Почему идут на конфликт с народами? В 1993 году мы создали Талыш-Муганскую Республику раньше, чем:

Азербайджан,

Армения,

Грузия.

Мы в апреле объявили, они в мае. У нас даже в царские времена было свое консульство в Санкт-Петербурге. В 1993 году нашу республику ликвидировали и репрессировали всех подряд. Почему Азербайджан не дает создать талышскую автономию? У нас другая культура, другой язык. Талышский язык считается индоевропейским, поэтому у нас в языке больше русских слов, чем тюркских. Происхождение талышей иранское, персидское, а не тюркское.

— Мы вспомнили Курдистан. Есть что-то общее в курдском и талышском вопросах?

— Есть и общее, и разное. Общее в том, что такой большой народ лишен своей административной территории. Нет такой семьи в Курдистане, в Турции, в которой бы никто не погиб. Там ужасная ситуация. Отличие в том, что мы боремся в политической плоскости. Но у курдов есть все возможности, и они их используют. Например, вооруженные столкновения. Кроме того, мы обращаемся к региональным державам, к России и требуем, чтобы договоренность между Персией и Россией была реализована, чтобы талышский народ не исчез, потому что он способствует геополитическому балансу в регионе.

Сегодня на нас идет серьезное давление, потому что талышский фактор сильно мешает османскому проекту.

— То есть существует проект по восстановлению Османской империи?

— Я вижу, как он пропагандируется, как в регионах люди активно работают на Турцию. У них школы уже во всех республиках, даже на российском Северном Кавказе. Я спрашивал у них, зачем они это делают. Оказалось, они считают, что скоро Россия исчезнет, и они займут эти территории.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовила Марина Севастьянова