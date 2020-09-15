Александр Асмолов: учебники должны быть разные — как люди

Почему подрастающее поколение — совершенно другое? Чем отличается новая эпоха от прежней? Очень разные учебники и учителя — благо или зло? Какой должна быть идеальная школа? Какова ее социальная роль? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" Инне Новиковой рассказал доктор психологических наук, академик Российской академии образования, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ, директор Школы антропологии будущего РАНХиГС Александр Асмолов.

Александр Асмолов: учебники должны быть разные — как люди

— Александр Григорьевич, в последнее время кардинально поменялась вся наша жизнь. Сейчас пришли совершенно другие поколения учителей и учеников. Раньше тоже были такие конфликты в образовании? Или наше время — особенное, оно сильно отличается от всех предшествующих?

— Было разное отношение между поколениями. На эту тему проводилось много исследований. Но сейчас дело заключается в том, что еще никогда не приходило поколение, которое бы говорило, что никогда вы не жили в этом мире, вы довели этот мир до кризиса, вы сами не понимаете, куда вам идти, и кто вы такие, что собираетесь нас учить.

Поэтому сегодня детей, подростков, молодежь больше учит их субкультура, они больше учатся друг у друга. И очень опасно, когда к ним приходит тот, который говорит: "правильной дорогой идете, товарищи", вам нужна только эта программа, только этот учебник, только эта форма и так далее.

Хорошо, что в нашем мире разнообразия школа в основном отторгает и большинство детей тоже отторгают того, кто говорит, что нужно идти только одним путем. Дорога одним путем — это всегда дорога к несчастью.

— Но все-таки безграничное разнообразие — не всегда хорошо. Школьные учебники сейчас стали очень разные, а что в этом хорошего? Разные авторы учат совершенно разному и по-разному. Еще постоянно приходится искать нормальные учебники. Каждый излагает свою версию истории. В России они в большинстве еще похожи на реальность. А если взять учебники истории бывших стран СССР, там вообще — полная беда, особенно на Украине. Может быть, должна быть какая-то единая программа обучение детей? Как вы считаете?

— Я считаю, что это — смерть для школы. Неслучайно мой ушедший друг поэт Наум Коржавин сказал, что "смерть Советского Союза готовится в педвузах". Когда мы говорим о едином учебнике, о единой программе, я вспоминаю замечательное письмо Козьмы Пруткова в 1850 году "О введении единомыслия в России". Дети у нас с вами — разные. И обязательно надо учитывать разницу детей, разницу регионов, разницу культур и так далее.

Каким должен быть учебник

Учебник — это остров доверия. Вот каким должен быть учебник. Сейчас действительно есть разные учебники с разными программами. И мы должны дать возможность учителям, прежде всего, и детям выбрать наиболее мотивированные учебники.

А когда вы им даете учебники, как бывает, продают замороженное мясо из Новой Зеландии с 1940 года: "на те, Боже, что нам не гоже", ничего хорошего не будет. Нельзя давать только все строго утвержденное, старое, установленную догму, потому что мир меняется и меняется быстро. Если вы не обновляете программу, то вы проигрываете. Только конкуренция — продуцирование образования.

Сегодня главное — это принцип опережающего содержания, контента. У нас есть замечательные издательства, которые выпускают популярную литературу. Какие замечательные программы документального характера, которые рассказывают о жизни, об эволюции, о звездах и мире, у нас есть!

Они притягивают и мотивируют. Нам нужны именно такие мотивирующие программы, а не такие, от которых хочется отвернуться и не видеть.

— Ведь очень многое зависит от учителя, насколько он сам готов работать с новыми программами, знакомиться с новыми учебными пособиями, чтобы правильно сделать выбор. Хороший учитель преподаст тему гораздо лучше и полней, чем изложено даже в хорошем учебнике.

А кто-то из них придерживается либеральных взглядов, считает, что в СССР был сплошной ужас, у нас никогда не было и нет гражданского общества, нам во всем нужно слушаться и подчиняться Западу… В общем, много всяких интересных личностей есть и в образовании. Это — чисто его личное видение. Нельзя же, чтобы каждый вбивал в головы детей все, что ему захочется. Тут тоже могут быть разные перегибы.

— И учителя, извините, тоже люди. Однажды я читал лекции по психологии одаренных детей в Хельсинки. И замечательный хельсинский профессор сказал, что благодаря этим лекциям финские коллеги поняли, что все люди — разные. Потом он сделал паузу и сказал: даже финны. Мне это очень понравилось.

Так вот у нас даже учителя — очень разные. И действительно очень сложный вопрос: где — фейки, а где — правда? Давайте вместе с учителем, с учеником, с родителем найдем зону согласия.

Ведь какой должна быть школа в идеале? Школа — это

место понимания между поколениями,

место договоренностей между разными поколениями.

В этом — ее главная задача. Если не будет понимания между поколениями, разорвется связь времен.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев