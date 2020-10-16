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Автор Александра Милькова

Григорий Прутцков: погрузить студентов в Древнюю Грецию

Преподавать можно по-разному. Как сделать учёбу более полезной и интересной? Зачем были нужны Демосфену камешки во рту? Как они могут быть полезны современным студиозусам? А что делать умному и знающему, но стеснительному студенту? Как преодолеть страх ответа? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" рассказал доцент факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Григорий Прутцков.

— Григорий Владимирович, многим начинающим студентам бывает страшно отвечать на вопросы, тем более выступать с докладом, даже если они прекрасно знают тему. А если ты не выступил на коллоквиуме, то автоматически получаешь понижение балла. Как можно преодолеть этот страх?

— Как раз одно из важных отличий университета от самостоятельного образования — то, что университет учит человека говорить, грамотно излагать свои мысли и не бояться выступать. Речь не идет о специальных занятиях по риторике или ораторскому искусству, просто человек, который учится в университете, неизбежно должен коммуницировать.

Это касается не только журналистов. Каждый грамотный, образованный человек должен уметь выражать свои мысли. Да, конечно, я каждый год встречаюсь с новыми студентами, которые стесняются, поэтому не выступают, а сидят в стороночке тихонечко. У молодых преподавателей часто создается впечатление, что они недостаточно умны и грамотны.

Только потом — уже на экзамене, понимаешь, что это в массе своей — умнейшие студенты, которые просто стесняются говорить, особенно когда в группе есть два-три таких мотора, которые в каждой бочке затычка, и только вопрос задаешь, они тебе сразу на полчаса ответ канонадой выпаливают.

Конечно, на фоне таких ярких, кричащих студентов достаточно трудно проявить себя скромному, застенчивому студенту. Я сам был застенчивым на первом курсе. Это была и моя проблема. Я стеснялся коллоквиумов и так далее, но надо этому обязательно учиться.

Капустник вместо урока

Конечно, здесь важна роль преподавателя. Это — тоже педагогический момент, хотя выходит за рамки чисто конкретной передачи знаний. Я после первого-второго семинара уже замечаю, кто не выступает. Я собираю информацию про таких студентов и пытаюсь понять, почему так.

  • Может быть, у него какие-то проблемы,
  • что-то случилось,
  • а бывает, что просто непривычная обстановка
  • или природная застенчивость.

Я стараюсь с такими студентами работать индивидуально и показать им, что выступать — это не страшно. Доклады я не очень люблю давать, потому что доклад — это такая достаточно формальная форма. Я даю им какие-то ролевые игры, чтобы они были организаторами, как-то себя показали.

Например, если кто-то в школе организовывал капустники, я пытаюсь часть семинара сделать в виде капустника и поручаю этому человеку это оформить. То есть — надо к каждому человеку найти индивидуальный подход и разговорить его, сделать обстановку привычной и комфортной.

Для этого могут использоваться совершенно разные способы. Можно дать какое-то индивидуальное задание или цикл заданий, чтобы студент понял, что не надо бояться, преподаватель и группа его поддерживает, над ним никто не будет смеяться, что его ораторские способности ничуть не хуже, чем у тех, кто все время руку тянет и так далее.

Так практически каждого студента можно включить в учебный процесс. У меня был случай, когда девушка вообще стеснялась экзамен сдавать. Она сидела в холле общежития, а подруга записывала ее ответы и пересылала мне. Я видел, что у нее действительно такая гипербоязнь ответа на экзамене.

Но потом мы с ней это все-таки побороли. Я давал ей разные задания для этого. Она сама уже на втором курсе смеялась: надо же, как я боялась отвечать, и чего я боялась, теперь сама не понимаю…

Поэтому к каждому студенту можно найти какой-то индивидуальный подход и все это перебороть. Бывает, что другие студенты помогают, ассистируют преподавателю, чтобы снять страх у своих товарищей.

— Вы для полного погружения в предмет советуете ребятам, например, разговаривать с камушками во рту, как тренировали в античности ораторское мастерство. Какие еще задания вы придумываете для студентов? Многие ли отказываются участвовать в каких-то креативных заданиях, предпочитая все-таки стандартную схему обучения?

— Наш декан требует, чтобы мы уходили от стандартных схем, чтобы мы постоянно давали студентам что-то новое, потому что в сегодняшнем конвергентном мире уже невозможно давать такие же задания, которые были в ХХ веке. Обязательно надо всегда придумывать что-то новое.

Мы изучаем труды античных ораторов. Демосфен заикался, картавил, у него был нервный тик. Чтобы хорошо говорить, выходил на берег моря, набирал в рот камушки и читал "Илиаду". Таким образом он изживал свои логопедические недостатки. Конечно, сейчас можно пойти к логопеду.

Камушки Херсонеса

Но я преподаю в филиале МГУ в Севастополе, и мы со студентами отправляемся в Херсонес, где находятся развалины древнего города и античный театр. Мы идем на берег моря, и студенты берут в рот камушки и под рокот Черного моря они тоже читают отрывки из античных классиков.

Мы как бы все погружаемся в мир античной Греции, и семинар у нас проходит таким необычным образом. В Москве нет моря, но я привожу камушки из Севастополя и на семинарах предлагаю студентам почувствовать себя Демосфеном.

Конечно, это задание очень необычно, и не обязательно, чтобы все двадцать человек группы набрали в рот камней и что-то говорили. Но многим это очень интересно. Опять же такой подход формирует у студента неформальное отношение к предмету, потому что ведь нельзя преподавателю полтора часа говорить что-то монотонно: бу-бу-бу, бу-бу-бу… Так студенты почти ничего не запомнят.

А если у студента после семинара останется какая-то одна единица в памяти, какой-то новый факт, новый текст, новое имя, новые знания, значит, семинар уже прошел недаром. Камушки и все, с ними связанное, обязательно запомнятся.

Беседовала Александра Милькова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы мгу студенты демосфен преподаватели григорий прутцков
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