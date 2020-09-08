Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Наталия Красовская

Взлом сознания: как не попасться на удочку мошенникам и агентам влияния

Общество

Рядом с понятием "информационные войны" все чаще начинает звучать словосочетание "когнитивный хакинг" — о том, что это такое и как противостоять манипуляциям, на нем основанным, беседуем с политическим психологом, кандидатом психологических наук Наталией Красовской.

Взлом сознания: как не попасться на удочку мошенникам и агентам влияния

— Специалисты в области кибербезопасности все чаще призывают к бдительности: случаи, когда пользователи интернета сами сообщают преступникам свои "явки и пароли", приобрели беспрецедентные масштабы. За три предыдущих года в мире только за счет фишинга с использованием корпоративной почты были украдены более 26 млрд долларов. Еще раз подчеркну, что это ущерб компаний. А в этом году пандемия позволила мошенникам заработать миллионы на рассылках якобы официальных извещений на личные имейлы граждан. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию с точки зрения психологии?

— Действительно, на удочку кибермошенника может попасть равно как подготовленный специалист, работающий в какой-нибудь широко известной компании в США, так и пожилая россиянка из деревни под Смоленском.

Потому что мошенники выуживают данные, дающие доступ к счетам граждан, используя человеческий фактор — определённые эволюционные особенности нашего мозга, которые в стрессовых ситуациях у всех людей задействуются одинаково.

В прошлом году специалисты по кибербезопасности отмечали, что ущерб от фишинга (то есть выманивая личных данных человека при помощи рассылки) стал снижаться, однако сами способы этого интернет-мошенничества со временем становятся все более сложными и вовлекают в свои сети все большее количество лиц. На сегодняшний день мошенничество с использованием приёмов так называемой "социальной инженерии" в России вышло на первое место по степени распространения угрозы.

Когнитивное искажение успешно используется для промывки наших мозгов 

— А что это за эволюционные механизмы и почему кто-то легче попадается на уловки преступников, а кто-то вполне успешно им противостоит? От чего это зависит?

— В эволюционном плане от быстроты реакции человека на ситуацию зависело его выживание. В современном мире на нас обрушивается слишком много информации, чтобы мозг мог справиться с такой нагрузкой. Так или иначе механизм отсекания лишнего — для увеличения скорости или для снижения нагрузки — единственный выход для нашего мозга. В результате наше восприятие действительности было алгоритмизировано, подогнано под некие шаблоны. Обратная сторона монеты — это неизбежные огрехи итоговых суждений, которые называются когнитивными искажениями.

На данный момент ученые описали порядка 200 подобных "багов" или ошибок восприятия. Именно их и используют для манипуляции нашим сознанием люди, которые хотят, чтобы мы совершили какие-то действия в их интересах — в частности, их используют мошенники, выуживающие доступ к банковскому счету.

Впрочем, агенты влияния используют те же методики и в рамках информационных атак, для обострения социального напряжения в обществе. Например, мы от природы "запрограммированы" больше внимания уделять плохим новостям. Для выживания нам важнее было акцентировать внимание на том, что на некой поляне в лесу живут ядовитые змеи, чем на том, что там растут вкусные ягоды.

Поэтому мы бессознательно плохие новости считаем более достоверными и важными — этим, к слову, объясняется и текущая ситуация с инфодемией, когда ущерб от пугающих фейков о COVID-19 оказался чуть ли не серьезней, чем от собственно вируса. Отсюда и недоверие к властям и официальным СМИ, которые пытаются донести положительную информацию.

Еще одно когнитивное искажение, которое успешно используется и для промывки наших мозгов в политическом аспекте, и для выуживания у нас личных данных — это естественное желание человека найти единомышленников и избегать того, что противоречит сложившейся у него картине мира.

Сейчас уровень распространения интернета таков, что практически каждый может найти себе группу людей, придерживающихся тех же взглядов.

Мы охотно соглашаемся с теми людьми, которые охотно соглашаются с нами, ходим на те сайты, куда ходят соглашающиеся с нами люди, и избегаем тех, кто может повлиять на нашу уверенность в правильности выбранной жизненной позиции.

Соответственно, отвечая на ваш вопрос о том, почему одни люди больше подвержены влиянию, чем другие, можно сделать простой вывод: чем сильнее человек держится за свою зону комфорта, за свои установки, за незыблемость своей картины мира, тем проще на него повлиять.

Не принимайте скоропалительных решений

— И все же можно ли как-то противостоять такому давлению?

Практически все когнитивные искажения базируются на том, что мы сосредотачиваемся лишь на одном аспекте сложной проблемы и оказываемся не в состоянии трезво оценить окружающую обстановку. Причем это осложняется еще одним когнитивным искажением: мы склонны объяснять поступки других людей их личными особенностями, а собственное поведение — внешними обстоятельствами. В плане эволюции нам для выживания важнее было вычленить соплеменника с потенциально опасным поведением (для общины и себя самого), чем адекватно оценивать собственные поступки. И нужно это было для того, чтобы в итоге поступить "как все".

Кстати, именно поэтому политологи с высокой степенью недоверия относятся к различным предвыборным опросам, призванным оценить шансы кандидатов на победу. Многие избиратели вполне могут поменять свое мнение в пользу лидера опроса, чтобы быть как все. Поэтому главная рекомендация для тех, кто не хочет стать бездумной марионеткой в руках манипуляторов — никогда не принимать скоропалительных решений, к которым нас толкает наш мозг в целях экономии ресурсов.

Нужно остановиться и прицельно поискать информацию, которая идет вразрез с вашим суждением. И так как очень немногие из нас могут дать объективную оценку своему поведению, зато очень хорошо видят, когда "неадекватно" ведет себя кто-то другой, то очень важно по возможности предостерегать своих родных, друзей и коллег от влияния когнитивных искажений.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы психология манипуляции кибермошенничество
Новости Все >
Литва и Польша больше не могут быть партнёрами РБ - эксперт
Сын генерала СКР, обвиняемого в терроризме, скрывается в ОАЭ
Тендеры на строительство трассы Москва — Казань не состоялись ﻿
Время Саакашвили в Грузии давно ушло – эксперт
Шубенков стал чемпионом России
Эксперт оценила технологию сжигания мусора плазмотронами
Мишустин высказался о восстановлении российской экономики
Случай на учениях приняли за падение российского самолета в Ливии
Турнир претендентов по шахматам возобновится 1 ноября
Надежда Бабкина опубликовала архивное фото с афрокосичками
Последние материалы
Надежда Бабкина опубликовала архивное фото с афрокосичками
Глава МВФ заметила признаки восстановления мировой экономики
Адвокат Мамаева объяснил, почему Ефремову дали максимальный срок
Поклонники раскритиковали Анну Семенович за лишний вес
187 уральцев разыскивают после поездки за границу
Атаки на российскую вакцину от коронавируса: продолжение следует
Сидорова превзошла достижение Исинбаевой
Белорусских оппозиционеров вылечат за счёт Латвии
Психолог Шарко: важно признать, что мир не идеален, но достаточно хорош
Роспотребнадзор оценил вероятность прихода бубонной чумы из Монголии
Популярное
Российский шоу-бизнес
Криминальный авторитет дал совет Михаилу Ефремову

Бывший криминальный авторитет Михаил Орский решил дать совет Михаилу Ефремову, которому 8 сентября вынесут приговор.

Криминальный авторитет дал совет Михаилу Ефремову
Галкин высказался о разводе с Пугачёвой
Российский шоу-бизнес
Галкин высказался о разводе с Пугачёвой
Общество
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Мир. Новости мира
Лукашенко: протесты помогли стране
Наталия Красовская Взлом сознания: как не попасться на удочку мошенникам и агентам влияния Наталия Красовская Любовь Степушова Мир живет не по Марксу: Белоруссия уйдет из Клайпеды Любовь Степушова Усам Оздемиров Человеческий капитал России не в лучшей форме Усам Оздемиров
Комментарии
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Атаки на российскую вакцину от коронавируса: продолжение следует
Разин хочет попросить Путина помиловать Ефремова
Названа причина, по которой потерялась группа туристов в Сочи
Лукашенко: за оппозиционными Telegram-каналами стоят американцы
Система образования с АУЕ не справилась
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Можно ли вылечить простуду за один день?
Школьники устраивают травлю малоимущим одноклассникам
Есть ли у Польши претензии на белорусские территории
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Фильмы о русской истории: где "додумка" и где неуважение
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Зеленский попросил Россию вмешаться в ситуацию с обострением в Донбассе
Мясников защитил россиян, которые не хотят делать прививку от COVID
Школьники устраивают травлю малоимущим одноклассникам
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников