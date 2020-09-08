Взлом сознания: как не попасться на удочку мошенникам и агентам влияния

Рядом с понятием "информационные войны" все чаще начинает звучать словосочетание "когнитивный хакинг" — о том, что это такое и как противостоять манипуляциям, на нем основанным, беседуем с политическим психологом, кандидатом психологических наук Наталией Красовской.

— Специалисты в области кибербезопасности все чаще призывают к бдительности: случаи, когда пользователи интернета сами сообщают преступникам свои "явки и пароли", приобрели беспрецедентные масштабы. За три предыдущих года в мире только за счет фишинга с использованием корпоративной почты были украдены более 26 млрд долларов. Еще раз подчеркну, что это ущерб компаний. А в этом году пандемия позволила мошенникам заработать миллионы на рассылках якобы официальных извещений на личные имейлы граждан. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию с точки зрения психологии?

— Действительно, на удочку кибермошенника может попасть равно как подготовленный специалист, работающий в какой-нибудь широко известной компании в США, так и пожилая россиянка из деревни под Смоленском.

Потому что мошенники выуживают данные, дающие доступ к счетам граждан, используя человеческий фактор — определённые эволюционные особенности нашего мозга, которые в стрессовых ситуациях у всех людей задействуются одинаково.

В прошлом году специалисты по кибербезопасности отмечали, что ущерб от фишинга (то есть выманивая личных данных человека при помощи рассылки) стал снижаться, однако сами способы этого интернет-мошенничества со временем становятся все более сложными и вовлекают в свои сети все большее количество лиц. На сегодняшний день мошенничество с использованием приёмов так называемой "социальной инженерии" в России вышло на первое место по степени распространения угрозы.

Когнитивное искажение успешно используется для промывки наших мозгов

— А что это за эволюционные механизмы и почему кто-то легче попадается на уловки преступников, а кто-то вполне успешно им противостоит? От чего это зависит?

— В эволюционном плане от быстроты реакции человека на ситуацию зависело его выживание. В современном мире на нас обрушивается слишком много информации, чтобы мозг мог справиться с такой нагрузкой. Так или иначе механизм отсекания лишнего — для увеличения скорости или для снижения нагрузки — единственный выход для нашего мозга. В результате наше восприятие действительности было алгоритмизировано, подогнано под некие шаблоны. Обратная сторона монеты — это неизбежные огрехи итоговых суждений, которые называются когнитивными искажениями.

На данный момент ученые описали порядка 200 подобных "багов" или ошибок восприятия. Именно их и используют для манипуляции нашим сознанием люди, которые хотят, чтобы мы совершили какие-то действия в их интересах — в частности, их используют мошенники, выуживающие доступ к банковскому счету.

Впрочем, агенты влияния используют те же методики и в рамках информационных атак, для обострения социального напряжения в обществе. Например, мы от природы "запрограммированы" больше внимания уделять плохим новостям. Для выживания нам важнее было акцентировать внимание на том, что на некой поляне в лесу живут ядовитые змеи, чем на том, что там растут вкусные ягоды.

Поэтому мы бессознательно плохие новости считаем более достоверными и важными — этим, к слову, объясняется и текущая ситуация с инфодемией, когда ущерб от пугающих фейков о COVID-19 оказался чуть ли не серьезней, чем от собственно вируса. Отсюда и недоверие к властям и официальным СМИ, которые пытаются донести положительную информацию.

Еще одно когнитивное искажение, которое успешно используется и для промывки наших мозгов в политическом аспекте, и для выуживания у нас личных данных — это естественное желание человека найти единомышленников и избегать того, что противоречит сложившейся у него картине мира.

Сейчас уровень распространения интернета таков, что практически каждый может найти себе группу людей, придерживающихся тех же взглядов.

Мы охотно соглашаемся с теми людьми, которые охотно соглашаются с нами, ходим на те сайты, куда ходят соглашающиеся с нами люди, и избегаем тех, кто может повлиять на нашу уверенность в правильности выбранной жизненной позиции.

Соответственно, отвечая на ваш вопрос о том, почему одни люди больше подвержены влиянию, чем другие, можно сделать простой вывод: чем сильнее человек держится за свою зону комфорта, за свои установки, за незыблемость своей картины мира, тем проще на него повлиять.

Не принимайте скоропалительных решений

— И все же можно ли как-то противостоять такому давлению?

— Практически все когнитивные искажения базируются на том, что мы сосредотачиваемся лишь на одном аспекте сложной проблемы и оказываемся не в состоянии трезво оценить окружающую обстановку. Причем это осложняется еще одним когнитивным искажением: мы склонны объяснять поступки других людей их личными особенностями, а собственное поведение — внешними обстоятельствами. В плане эволюции нам для выживания важнее было вычленить соплеменника с потенциально опасным поведением (для общины и себя самого), чем адекватно оценивать собственные поступки. И нужно это было для того, чтобы в итоге поступить "как все".

Кстати, именно поэтому политологи с высокой степенью недоверия относятся к различным предвыборным опросам, призванным оценить шансы кандидатов на победу. Многие избиратели вполне могут поменять свое мнение в пользу лидера опроса, чтобы быть как все. Поэтому главная рекомендация для тех, кто не хочет стать бездумной марионеткой в руках манипуляторов — никогда не принимать скоропалительных решений, к которым нас толкает наш мозг в целях экономии ресурсов.

Нужно остановиться и прицельно поискать информацию, которая идет вразрез с вашим суждением. И так как очень немногие из нас могут дать объективную оценку своему поведению, зато очень хорошо видят, когда "неадекватно" ведет себя кто-то другой, то очень важно по возможности предостерегать своих родных, друзей и коллег от влияния когнитивных искажений.