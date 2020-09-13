Ложная история для американизации Польши

Это характерно, что есть центрально-европейские общества, особенно поляки, которые лишены осведомленности и знаний о реальном ходе Второй мировой войны, роли, сыгранной в этом конфликте отдельными государствами, а также о его объективных результатах и прибылях, связанных с победой. И это отнюдь не новая тенденция.

История как несерьезное препятствие для передачи польской экономики немцам

В 80-х годах уже росло влияние западной пропаганды (в государстве формально коммунистическом), что привело к явному упору на отказ от памяти о войне, на искоренение польско-немецкой вражды, которая была еще жива (особенно в связи с еще неполной на тот момент компенсацией за преступления нацистов, такие как система принудительного труда). Поляков начали убеждать, что память о Второй мировой войне несовременна, замкнута. С одной стороны, началось издевательство над комбатантами, с другой — уважение и почитание героев войны преподносилось только как элемент коммунистической (имплицитно — навязанной извне) пропаганды, а не как нормальная потребность здоровой нации.

Эта тенденция приобрела импульс в рамках так называемой системной трансформации, в ходе которой были предприняты попытки заглушения патриотических эмоции, ранее спровоцированных для использования против коммунистических властей.

Новой, прозападной и капиталистической Польше предстояло отвернуться от истории, некритически принять ее западный вариант, "помириться" с немцами, т. е. под предлогом пропагандистских жестов открыть им (действующим под геополитическим прикрытием США) дверь для захвата польской экономики и контроля над СМИ.

Однако со временем выяснилось, что польская нация, прочно укоренившаяся в исторической традиции, начинает оказывать хаотическое и бессознательное, но тем не менее пассивное сопротивление столь далеко идущей идеологической обработке, направленной на создание идеального общества с низкой заработной платой, лишенного памяти, гордости и достоинства. Тогда было время, когда появился дополнительный план — поскольку поляков нельзя полностью лишить истории, им следует предложить её ложную версию.

Ложная история для американизации Польши

Так была создана знаменитая "историческая политика", особенно проводимая партиями и организациями, непосредственно представляющими американские интересы в Польше. Кроме того, "патриотизм" этого варианта тоже очень … по-американски — все сводится к размахиванию флагами, пародированию американских парадов и, конечно, частым выступлениям, объясняющим, насколько плох был коммунизм, а также Советский Союз и сам Сталин — хотя на самом деле во Второй мировой войне геноцидом полякам грозил не СССР, а нацистская Германия. Эта переориентация пропаганды значительно ускорилась за последнее десятилетие, к сожалению, ни одна из правящих партий в этот период не остановила эту войну против истинной истории, но фактически все внесли в нее свой вклад.

Беспрецедентное нападение на памятники и другие символы памяти сравнимо только с действиями Исламского государства. Все без исключения памятники, посвященные воинам Красной армии за освобождение польских земель, стали жертвами этой кампании.

Кроме того, интенсивно начала сочиняться легенда о польском антикоммунистическом движении сопротивления, которая должна была стать основным элементом нового исторического сознания поляков. Таким образом, мой народ, тот самый, который вместе с Советским Союзом поднял победное знамя на развалинах Берлина, сегодня был низведен до уровня нацистов, празднуя сотрудничество своих предков с Гитлером. Это просто позор для Польши!

Проиграет ли Польша во Второй мировой войне (несмотря на то, что её выиграла 75 лет назад)?

По разным данным, только за последние два года в Польше было разрушено почти 300 памятников и мемориальных досок, посвященных совместной польско-советской победе над нацизмом, братству по оружию, деятельности народного и левого движения сопротивления. Конечно, самые известные случаи — это разрушение памятника генералу Ивану Черняховскому в Пененжно, снос памятника Братству оружия в Варшаве или разрушение Мавзолея советских солдат в Тшчанке.

Однако в некоторых местах удалось сохранить такие следы прошлого — благодаря решительной позиции местных сообществ, в которых сохранилась память об истинной истории. Это также большая заслуга и вклад Ассоциации KURSK и ее основателя, моего друга Ежи Тыца, который неустанно заботится об этих исторических артефактах. Однако факт остается фактом: это сизифов труд перед лицом огромной политически мотивированной вражды со стороны польских властей.

Это печальный парадокс, что даже Запад, инфантильный, оторванный от корней, тем не менее знает, как отдать должное своим героям. Конечно, манипулируют историей, но, по крайней мере, сохраняют ее основные рамки, в том числе, например, не ставят под сомнение такие бесспорные вещи, как решающий вклад Советского Союза в победу над Германией. Но в то же время менее важным западным колониям отказывают даже в этом осознании.

Мне как поляку от этого очень больно, потому что когда такое ложное сознание дается прибалтам, западным украинцам и даже белорусским коллаборационистам, по крайней мере, известно, что у них действительно были предшественники, которые служили нацистам (хотя в то же время многие белорусы и украинцы, немало литовцев, латышей и эстонцев храбро сражались в рядах Красной армии или Войска Польского). Но что может быть общего у нас, потомков польских партизан (как я сам), с нацистскими бандитами? Как мы можем сожалеть о том, что мы не оказались на стороне проигравших, на стороне преступников, что мы не сотрудничали с Гитлером (потому что полякам даются такие "советы" и "лекции" сегодня)?!

В сознании поляков должна была исчезнуть Вторая мировая война, ее заменила идея рабского труда для новых хозяев без права на сопротивление. В настоящее время в форме новой "исторической политики" полякам навязывается видение, которое не имеет ничего общего с историей, но ранит и разрушает польские души.

Польша благодаря союзу с Советским Союзом выиграла Вторую мировую войну, но сегодня теряет о ней память …