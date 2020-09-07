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Автор Александр Шторм

Школьники устраивают травлю малоимущим одноклассникам

Общество

Тема травли в школах за отсутствие видимых показателей демонстративного потребления набирает обороты. Школьники устраивают обструкцию малоимущим одноклассникам повсеместно, но особенно часто — в провинции.

Школьники устраивают травлю малоимущим одноклассникам

По данным психологов, проект "Супервайзинг: школа" открыл бездны проблем: выяснилось, что старшеклассники во множестве регионов стали устраивать травлю малообеспеченным подросткам.

Предмет "претензий" банален — отсутствие самых современных моделей гаджетов или купленная родителями дешёвая поддельная (под известные бренды) одежда и обувь.

Уже была озвучена проблема, что в 2020 году дети боятся идти в школы, если у них нет "топовых" вещей. Власти провинциальных городов уже отменяют обязательность школьной формы из-за бедности родителей, и тут возникает новая беда.

"Это такое развитие "поясни за шмот" (отвечай за свою одежду), но очень агрессивное. Если раньше нельзя было носить камуфляж, "околофутбольные", субкультурные марки или явные подделки под дорогие бренды, за это могли "спросить" во дворе, заставить раздеться, а вещи отобрать или даже выкинуть, сейчас травля идет нон-стоп, в школе, в интернете, во дворах", — рассказывают психологи.

Проблемой могут стать старый телефон, футболка, джинсы или кроссовки, сделанные китайцами или турками под известный бренд и купленные на "толкучке", рынке, в дешёвых магазинах.

В детей бросают монеты, шуршат им купюрами, не дают учиться и обедать или устраивают бойкоты и обструкции, в том числе в интернете, жалуются родители.

Так, например, одна мать из Челябинска писала, что перед началом учебного года купила сыну "ботинки, джинсы, кроссовки, рубашки-майки, конечно, на рынке. Тысяч на 12, по-моему. Кому важно, что там написано на них, лишь бы удобно было и чистенько. Телефон у него старый, второй год уже носит, у нас нет лишних денег и кредитов уже набрано".

А в школе и в интернете теперь её сыну говорят, что он "нищенка, бомж и лучше ему в школу не ходить и вообще не быть".

"Он пытается драться, а это не помогает, — рассказывает женщина, добавляя, — мы семья небогатая, родной его отец спился, я работаю на 25 тысяч, муж окна ставит и таксует после работы, тоже 25 тысяч".

"Дети обозлены донельзя из-за нескольких месяцев карантина, испорченного лета, падения доходов родителей. Это проблема для хороших психологов, чтобы не допустить новой "Керчи", где школьник-убийца изначально был затравлен за "палёные вещи, купленные бедной матерью", — считают психологи.

Кстати, ранее журналист Екатерина Винокурова в своих соцсетях уже забила тревогу, сообщив, что постоянно получает информацию о травле подростков, которым родители не могут купить самые современные гаджеты.

"Нет, не просто айфоны или самсунги, а именно самых последних моделей. Самых-самых", — делится она.

"Фактически страдают дети не из малообеспеченных семей, а именно из средних: малообеспеченные, к сожалению, могут поступить нерационально и взять этот проклятый айфон последней модели в кредит, а средние семьи в это лезть не хотят и покупают хорошее, на свои, но не на последние и не кредитные. То есть тут даже речь не о старой, как мир, истории "попрекают бедностью", а именно о травле за отсутствие демонстративного потребления", — поясняет общественница и журналист.

По её словам, всю страну никакие психологи и классные руководители в чувство точно не приведут. Да и сами психологи в рамках зум-семинаров сообщают, что им поступают сотни обращений от детей и родителей из регионов: подростки (начиная с 6 класса) из-за пронизывающей бедности не хотят идти в школу.

По данным СМИ, более 18% семей в 2020 году не смогут позволить детям обновки из-за последствий пандемии коронавируса.

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Темы бедность школьники психология травля в сети екатерина винокурова
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