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Автор Маргарита Кичерова

Светлана Шарко: мошенники теряют интерес к тем, кто уходит из рук

Общество

Чем отличаются бытовые мошенники от графа Калиостро, как вовремя распознать манипуляции жуликов и как можно им противостоять, рассказала ведущей "Правды.ру" Маргарите Кичеровой психолог Светлана Шарко.

Пограничная личность

— Светлана, такая грандиозная личность, как граф Калиостро в фильме "Формула любви", легко манипулирует людьми. Он испытывает стыд?

— Профессиональным мошенникам не стыдно. Кстати, вы назвали графа Калиостро грандиозным. Такие люди искренне верят, что должны всегда получать то, что хотят, вне зависимости от реальности, от потребности и чувств других людей. Если им это нужно, они выстраивают стратегию, чтобы это получить.

— Желание получить то, что ты хочешь, любым путем, приводит в места не столь отдаленные. Страх наказания у них отсутствует?

— Грандиозные верят, что с ними этого не случится. Они же искренне верят, что они особенные (мы говорим не про бытовых мошенников, а про таких, как Калиостро), их уязвимость проявляется как раз при встрече с жизнью. Помните, когда граф приехал в усадьбу, встретил там доктора, который был очень спокойным и все время возвращал Калиостро в реальность. Такие люди становятся уязвимыми, когда обнаруживается, что:

  • они такие же, как все;
  • наказание будет;
  • есть люди, неподвластные их влиянию.

— В чем суть психологии профессионального обманщика, патологического лжеца?

— Я думаю, они очень разные, и говорить об одном устойчивом психотипе нельзя. В любом случае это люди, у которых чувство справедливости основано не на той морали, к которой мы привыкли. Это абсолютно аморальные люди. У них отсутствует чувство вины и стыда по отношению к тому, что они делают. В среде, которая их сформировала, такие поступки считаются естественными. Часто эти люди имеют пограничные расстройства личности: они не чувствуют других.

Очень многие преступники являются психопатами, то есть не понимают чувства другого человека.

— А вот как определить, что перед тобой личность с пограничным состоянием? Бывает, разговариваешь с человеком, общение прекрасное, но тебя что-то беспокоит. Внутренний маячок тебе сигналит, сигналит.

— Очень важно слушать этот внутренний маячок, у многих из нас нарушена интуиция. Профессиональные мошенники имеют специальную подготовку. Например, я попала года полтора назад в лапы мошенников от медицины. Я четко видела, как меня разводят, видела все манипуляции. Я была в каком-то полугипнотическом состоянии. Очень было интересно. Я понимала, что происходит, но все равно сделала ошибку, за которую заплатила, потому что на кону было здоровье. У каждого есть уязвимое место, у меня такое место — здоровье. Меня прощупали со всех сторон, нашли болевую точку, в которую стали бить, и я попалась в лапы мошенников. Они человека раскачивают эмоционально, используют прием растяжки: на тебя смотрят, трогают словами, с тобой заигрывают, что-то дарят и так вовлекают. Я потом компенсировала свои затраты очень эффективно, но осталась с ощущением гадливости в душе. А ведь многих мошенники берут в лапы и крепко держат на обмане, на обещаниях, которые они точно подбирают под целевую аудиторию. Используются чувства, которые могут подвигнуть нас на поступок:

  • вина,
  • жажда справедливости,
  • стыд,
  • благодарность.

Да, нам что-то подарили, о нас позаботились. Многие из нас заботы в жизни видели мало, и когда о нас заботятся, мы испытываем ощущение, что нужно что-то дать взамен. Внутреннее состояние вины и долга многих толкает на глупости.

"Нужно подумать"

— А обычному человеку, не психологу, который плохо ориентируется в манипуляциях обманщиков, на какие внутренние ощущения можно опираться, чтобы себя остановить?

— Допустим, вы хоть немного чувствуете, что что-то не то, как будто внутри что-то жужжит, ломает, хочется уйти, но неловко. Если есть ощущение, что вы им должны (они такие хорошие, воды дали и конфетки; рассказывают, что вам будет лучше), в этот момент надо сказать: "Мне нужно время подумать".

Не принимайте решение сразу, потому что манипуляции основаны на фразе "вот прямо сейчас".

Вот никакого "прямо сейчас". Бывает, вам кажется: вот такие люди хорошие. Если эти хорошие люди чего-то от вас хотят настойчиво, тут надо тоже дать себе время подумать, посоветоваться. Например, пожилым сейчас много чего предлагают. Значит, они должны решить, что если траты выше какой-то суммы, то они должны посоветоваться с кем-то здравомыслящим. У меня есть любимая фраза "мне надо обсудить это с мужем". Когда чувствую, что что-то не то, я говорю: "Да-да, надо обсудить это с мужем", — и глазками хлоп-хлоп. Очень хорошо работает.

Мошенники теряют интерес к тем, кто уходит из рук прямо сейчас. Они стараются действовать эффективно.

Нам надо прекращать кормить жуликов. Это нормально, когда мы:

  • говорим "нет",
  • не доверяем незнакомым.

— У нас, к сожалению, отсутствует институт такого воспитания, нет недоверия к чужакам, мы очень доброжелательны и миролюбивы.

— Возможно. Но доверие бывает разным. Бывает детское, и доверие ребенка отличается от доверия взрослого человека. В норме доверие ребенка основывается на том, что те взрослые, которые рядом, не нанесут ему ущерба. Он с ними связан, это в основном папа, мама, близкое окружение. Жизнь ребенка выстроена так, чтобы научиться доверять им.

Беседовала Маргарита Кичерова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы мошенники психология светлана шарко маргарита кичерова психические заболевания
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