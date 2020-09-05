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Автор Василий Амирджанов

Перехват разговора о Навальном стал интернет-мемом

Общество

История с Алексеем Навальным, отравление которого констатировали немецкие специалисты, внезапно обрела вторую сюжетную линию, связанную с Белоруссией.

Запись перехваченного разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

Спецслужбы страны, как сообщил Александр Лукашенко, перехватили разговор двух мужчин — абонентов в Варшаве и Берлине. Власти Белоруссии опубликовали расшифровку беседы, которая велась на английском языке. Видеоролик дублирован и сопровожден титрами на русском.

Великолепный "крепкий орешек"

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил председателю правительства России Михаилу Мишустину о раскрытии заговора международного закулисья. Сделано это было основательно, в лучших традициях киножурнала "Новости дня", который демонстрировали советским зрителям в нагрузку к художественному фильму.

Текст достоин того, чтобы потратить пару минут на ознакомление с ним. Многие пользователи социальных сетей и вовсе назвали его шедевром. Мне же он больше напоминает почерк Жан-Поля Раппно, автора сценария к фильму "Le Magnifique" ("Великолепный").

Эта картина, созданная в 1973 году франко-итальянскими кинематографистами, судя по событиям в Белоруссии и России, значительно опередила время. Режиссер фильма Филипп Де Брока, благодаря восхитительным Жан-Полю Бельмондо, Жаклин Биссет и Витторио Каприоли, сумел воплотить практически на квантовом уровне катарсис шпионских страстей.

Надо признать, что и в советском кинематографе есть немало примеров яркого креатива на шпионские темы. В картину "Три плюс два" (1963 года) режиссера Генриха Оганесяна мог бы легко вписаться в качестве диалога из романа про шпиона Джексона, который читает на отдыхе герой Геннадия Нилова физик Сундуков, и текст "перехвата":

— Вроде бы, все по плану… Материалы по Навальному готовы. Будут переправлены в администрацию канцлера. Ожидаем ее заявления.

— Отравление подтверждается точно?

— Послушай, Майк, в данном случае это не так важно… Идет война… А во время войны всякие методы хороши.

— Согласен, надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Белоруссии…

В том самом опубликованном белорусскими властями разоблачительном видеоролике западный недоброжелатель, вроде как сетует, но при этом неприкрыто восхищается, что:

"Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. Понятно, их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту".

Досадно, что финальным титром в ролике не сделали хэштег "ябатька", который скреативили пиарщики Александра Лукашенко, не знающие белорусского языка. Он тут был бы к месту и усилил бы вирусность его распространения в интернете, популяризируя недюжинную смекалку как спецслужб Белоруссии, так и мэтров агитпропа действующего главы государства.

Отрицание и отвага

Тема применения "Новичка" именно как газа уже не проходит как доказательство несостоятельности версии отравления Алексея Навального. Организация по запрещению химического оружия определила всю группу отравляющих веществ этой линейки, включая жидкие и твердые ее формы, как запрещенные. Выявление же в организме Алексея Навального подобного яда грозит России серьезными международными последствиями, тем более что происшествие случилось на ее территории:

  • либо покушение инспирировано властями;
  • либо власти не контролируют распространение опасного вещества.

Казалось бы, ничего не мешало российским правоохранителям немедля разобраться с резонансным происшествием. Тем более, что имя Алексея Навального известно давно не только в России, но и за ее пределами. Более чем заметная фигура. С его отравлением, которое подтвердили в Германии, он и вовсе приобрел международный статус главного оппозиционера действующей российской власти.

Вместо этого министры и телевизионные шоу-эксперты включили режим полного отрицания события. Разве что не реагируют на заявления немцев как героиня Ларисы Удовиченко Манька "Облигация" в легендарном фильме Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя":

"Не бери на понт, мусор!"

Несмотря на то, что, вроде бы, к самим омским врачам, которые первыми стали бороться за жизнь Алексея Навального, претензий нет, но и они стали интернет-мемом. "Омские врачи" на данный момент сравнялись по популярности с "британскими учеными", особенно после озвученных большими начальниками версий тяжелого состояния известного пациента. Появился даже анекдот:

Омские врачи любят звонить в Берлин, набирают номер и им отвечают:

— Шарите.

— Ага, шарим, спасибо! — улыбаются врачи и кладут трубку.

Эстафета креатива

Появление темы международного заговора вполне согласуется и с общим трендом российских властей на отрицание. Его сформулировал еще при советской власти Владимир Высоцкий:

"Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году!"

Креатив белорусских авторов был с радостью подхвачен российскими федеральными телеканалами, которые до этой счастливой минуты героически продолжали придерживаться единственной линии, что у немецких экспертов по отравляющим веществам на отравителей "ничего нет".

На всякий случай, одно из федеральных СМИ взяло показания у известных пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова). Шутники признались, что к записи ролика с двумя говорящими мужчинами об отравлении Алексея Навального они не имеют никакого отношения.

Стоит заметить, что эти двое задорных парней моделируют свои розыгрыши исключительно в рамках кремлевской парадигмы, а о каждом их шоу первыми сообщают федеральные массмедиа.

На этом фоне ведущие российских телевизионных общественно-политический ток-шоу расправили плечи и стали использовать разоблачительную запись как прямое доказательство международного заговора. Если учесть, что этот "перехват" пробил очередное дно белорусского и российского агитпропа, то о репутации Александра Лукашенко уже в принципе сложно говорить.

Люди уже просто смеются в голос, а, как рассказала одна интеллигентная минчанка, еще и плачут одновременно, потому что очень страшно наблюдать, как сейчас прессуют белорусских студентов.

Студенты-лингвисты исполняют "Марсельезу", а их жестко "винтят" омоновцы — зрелище не для слабонервных. Вести из Белоруссии доносят, что в изоляторах временного содержания все продолжается "Варфоломеевская ночь":

  • бьют нещадно;
  • плюют на права граждан;
  • унижают словесно;
  • обещают превратить жизнь в ад, если не проявят лояльность.

Отчаянный перехват

Пока некоторые депутаты заксобрания Санкт-Петербурга и Мосгордумы пишут письма главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой расследовать покушение на Алексея Навального, Россия как член Совета Безопасности ООН дала свое согласие на выступление бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской на этой авторитетной площадке. Что политик и сделала, правда, дистанционно:

"Мы просим ООН осудить чрезмерное применение силы против протестующих в Беларуси. Предлагаем провести чрезвычайное заседание Совета по правам человека ООН по Беларуси. Призываем ООН немедленно отправить в Беларусь международную наблюдательную миссию, чтобы задокументировать ситуацию на месте".

Возможно, это был некий сигнал Александру Лукашенко, чтобы повысить степень его сговорчивости в общении с Кремлем. Появление разоблачающей аудиозаписи, вероятно — отчаянная попытка действующего президента Белоруссии сообщить, что он свой и союзник России прямо не разлей вода.

В любом случае, наложение сразу двух историй, Алексея Навального и противостояния граждан с действующим президентом Белоруссии, не сулит никаких бонусов составителям официальной позитивной повестки для задорной ее ретрансляции гражданам посредством талантливого изобретения Владимира Зворыкина.

Правда, может и статься, что идея с "перехватами" будет развиваться и брать новые творческие высоты. В конце концов, активная ротация подобного креатива на федеральных телеканалах постарается убедить граждан, что все отравления за последние 20 лет дело рук Екатерины Медичи, чей разговор с Мишелем Нотрдамским, известным в определенных кругах как Нострадамус, перехватили белорусские спецслужбы.

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Темы мем россия германия белоруссия алексей навальный александр лукашенко
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